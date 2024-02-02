Kırmızı Oda'nın Unutulmaz Karakteri "Alya" Hakkında Bilinmeyen Detay
Kırmızı Oda'nın Unutulmaz Karakteri "Alya" Hakkında Bilinmeyen Detay
Kırmızı Oda dizisinin en iyi işlenen hikâyelerinden birine sahip olan Alya karakteri Melisa Sözen'in enfes yorumuyla hala akıllarımızda. Peki, Alya'nın İstanbullu Gelin dizisiyle bağlantısı olduğunu biliyor musunuz?
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Binnur Kaya'nın enfes performansıyla unutulmazlar arasında yerini alan Kırmızı Oda dizisini muhakkak hatırlarsınız.
Her bölüm farklı karakterlerin psikolojik problemlerinin işlendiği dizide pek çok karakter hala aklımızda yer edinirken bunların en başında "Alya" karakteri yer alıyor.
2. bölümde Kırmızı Oda'ya dahil olan ve uzun süre yer alan Alya karakteri Melisa Sözen'in enfes performansıyla bambaşka bir boyuta ulaşırken, Alya hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı.
Sosyal medyaya yer alan iddialara göre Kırmızı Oda'daki Alya karakteri aslında İstanbullu Gelin dizisindeki Süreyya ve Faruk'un kızları Yaz!
Ahsen Eroğlu tarafından canlandırılan Yaz'ın yetişkin halinin psikoloğa gittiği ve annesi Süreyya'nın babaannesini öldürdüğünü söylediği anlar diziye damga vursa da bu konu hakkında fazla durulmamış ve dizide mutlu son yaşanmıştı.
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İşte İstanbullu Gelin'deki o sahne:
İddialara göre Alya'nın hikâyesi aslında İstanbullu Gelin'in 3. sezonunda işlenecekti, fakat seyirci bu fikri beğenmediği için vazgeçildi.
Siz bu iddialara ne diyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
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