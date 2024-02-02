Milf Sevdasından Doğa'nın Salaklığına Kızılcık Şerbeti'nin Son Bölümüne Gelen Tepkiler
Milf Sevdasından Doğa'nın Salaklığına Kızılcık Şerbeti'nin Son Bölümüne Gelen Tepkiler
Kızılcık Şerbeti'nin son bölümü yine sosyal medyadan binlerce yorum aldı. Doğa'nın Fatih için ağlamasından tutun da Metehan'ın milf sevdasına düşmesine kadar Kızılcık Şerbeti yine izleyicileri epey şaşırttı.
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Kızılcık Şerbeti'nin son bölümü tüm izleyicileri yaşlandırdı desek yalan olmaz.
Ertuğrul'un sapık çıkması, Nilay-Mustafa olayı, Umut'un hapse girmesi, Doğa'nın Fatih aşkı derken ne olduğunu anlayamadığımız Kızılcık Şerbeti'ne bir de Metehan'ın milf aşkı dahil oldu.
Hem Çimen hem Metehan'ın kendilerinden yaşça büyük kişilerden hoşlanmalarına anlam veremememiz bir yana bir de Metehan'ın ıslak rüyası bu duruma tüy dikerken, haliyle dizinin son bölümüne tepkiler gecikmedi.
İşte Kızılcık Şerbeti'nin son bölümüne gelen tepkiler:
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