Bir Bu Eksikti! Kızılcık Şerbeti'nde Metehan Milf Sevdalısı Çıktı
Bir Bu Eksikti! Kızılcık Şerbeti'nde Metehan Milf Sevdalısı Çıktı
Kızılcık Şerbeti'nin son bölümü yine izleyenlere şok üstüne şok yaşatıyor. Metahan'ın bir kadının kayıp cüzdanını bulmasıyla başlayan olaylar zincirinde kendisinden yaşça çok büyük bir kadınla karşılaşması ve görür görmez tutulması Şerbo'ya milf sevdasını dahil etti.
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Kızılcık Şerbeti'nin son bölümüne Metehan'ın milf aşkı damgasını vurdu.
Sokakta kayıp bir cüzdan bulan Metehan'ın cüzdanı sahibine götürmesiyle kendisinden yaşça büyük olan Azra'dan hoşlanması izleyicileri epey şaşırttı.
Çimen'in yaşça büyük sevgililerinin ardından Metehan'ın milf aşkı herkesi şoke ederken, haliyle bu duruma yorum yağdı.
İşte gelen tepkilerden bazıları:
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