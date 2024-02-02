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Bir Bu Eksikti! Kızılcık Şerbeti'nde Metehan Milf Sevdalısı Çıktı

Bir Bu Eksikti! Kızılcık Şerbeti'nde Metehan Milf Sevdalısı Çıktı

Kızılcık Şerbeti
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
02.02.2024 - 23:23

Kızılcık Şerbeti'nin son bölümü yine izleyenlere şok üstüne şok yaşatıyor. Metahan'ın bir kadının kayıp cüzdanını bulmasıyla başlayan olaylar zincirinde kendisinden yaşça çok büyük bir kadınla karşılaşması ve görür görmez tutulması Şerbo'ya milf sevdasını dahil etti.

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Kızılcık Şerbeti'nin son bölümüne Metehan'ın milf aşkı damgasını vurdu.

Kızılcık Şerbeti'nin son bölümüne Metehan'ın milf aşkı damgasını vurdu.

Sokakta kayıp bir cüzdan bulan Metehan'ın cüzdanı sahibine götürmesiyle kendisinden yaşça büyük olan Azra'dan hoşlanması izleyicileri epey şaşırttı.

Sokakta kayıp bir cüzdan bulan Metehan'ın cüzdanı sahibine götürmesiyle kendisinden yaşça büyük olan Azra'dan hoşlanması izleyicileri epey şaşırttı.

Çimen'in yaşça büyük sevgililerinin ardından Metehan'ın milf aşkı herkesi şoke ederken, haliyle bu duruma yorum yağdı.

Çimen'in yaşça büyük sevgililerinin ardından Metehan'ın milf aşkı herkesi şoke ederken, haliyle bu duruma yorum yağdı.

İşte gelen tepkilerden bazıları:

İşte gelen tepkilerden bazıları:
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