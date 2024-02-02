Bir Bu Eksikti! Kızılcık Şerbeti'nde Metehan Milf Sevdalısı Çıktı

Kızılcık Şerbeti'nin son bölümü yine izleyenlere şok üstüne şok yaşatıyor. Metahan'ın bir kadının kayıp cüzdanını bulmasıyla başlayan olaylar zincirinde kendisinden yaşça çok büyük bir kadınla karşılaşması ve görür görmez tutulması Şerbo'ya milf sevdasını dahil etti.