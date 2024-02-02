Kızılcık Şerbeti Fatih'in Doğa Yerine Anasını Tercih Etmesi Sinirlerimizi Bozdu
Kızılcık Şerbeti Fatih'in Doğa Yerine Anasını Tercih Etmesi Sinirlerimizi Bozdu
Kızılcık Şerbeti'nin son bölümüne Fatih ve Doğa'nın boşanma kararı damga vurdu. Fatih'i sevdiğini itiraf eden ve onu affeden Doğa'nın evden taşınmak istemesi üzerine Fatih'in ana kuzusu kimliğiyle karşılaştığımız o anlar izleyicilerden tepki gördü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Kızılcık Şerbeti her bölüm olduğu gibi bu bölüm de sosyal medyanın gündemine oturmayı başardı.
İlk sezon Fatih'in Doğa'yı aldatmasının ve bebeklerinden birini kaybetmelerine neden olmasının ardından Fatih'e olan nefretimiz bir türlü soğumamıştı.
Son bölümde evlilikleri için ne yapacaklarına karar veren Doğa ve Fatih'in artık resmen boşanmaları için izleyiciler adak adayacak hale gelirken, Doğa Fatih'e hala aşık olduğunu itiraf etmesiyle bizi şoke etti.
Fatih'e aşkını ilan edip sadece başka bir eve taşınmak istediğini belirten Doğa'nın ana kuzuluğunun nirvanasını yaşayan Fatih'le karşılaşmasının ardından tepkiler çoğalırken, hikâyenin bu minvalde ilerlemesi biraz mide bulandırdı.
Biz güçlü bir Doğa görmek isterken Doğa'nın boşanmamak için Fatih'e yalvardığı anlar diziye resmen damga vurdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
İşte o anlara gelen tepkiler:
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda