Kızılcık Şerbeti Fatih'in Doğa Yerine Anasını Tercih Etmesi Sinirlerimizi Bozdu

Kızılcık Şerbeti'nin son bölümüne Fatih ve Doğa'nın boşanma kararı damga vurdu. Fatih'i sevdiğini itiraf eden ve onu affeden Doğa'nın evden taşınmak istemesi üzerine Fatih'in ana kuzusu kimliğiyle karşılaştığımız o anlar izleyicilerden tepki gördü.