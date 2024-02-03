Survivor'a Dönen Nihat Altınkaya İlk Oyundan Sakatlanınca Ortalık Karıştı
Survivor'a Dönen Nihat Altınkaya İlk Oyundan Sakatlanınca Ortalık Karıştı
Olayların bitmediği Survivor All Star 2024'te yine heyecan dolu bir bölüm bizi bekliyor. En eski Survivor şampiyonlarından Nihat Altınkaya'nın geri döndüğü fragmanda Nihat'ın gelir gelmez sakatlanması herkesi şaşırttı.
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Tansiyonun bir türlü düşmediği Survivor All Star 2024'ün yeni bölüm fragmanı izleyicileri epey heyecanlandırdı.
Survivor'ın en eski şampiyonlarından Nihat Altınkaya'nın 2 ayın ardından All Star'a dahil olduğu fragmanda Nihat'ın dönüşü büyük yankı uyandırırken talihsiz bir olay yaşandı.
Yeni takımların oluşmasının ardından oyuna çıkan Nihat'ın daha ilk oyundan sakatlık geçirmesi "Olacak iş mi?" dedirtti.
İşte Nihat Altunkaya'nın sakatlandığı Survivor fragmanı:
Nihat'ın gelir gelmez sakatlanması sosyal medyada da gündem oldu. İşte gelen tepkiler:
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