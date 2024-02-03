Görüş Bildir
Haberler
TV
Survivor'a Dönen Nihat Altınkaya İlk Oyundan Sakatlanınca Ortalık Karıştı

Survivor'a Dönen Nihat Altınkaya İlk Oyundan Sakatlanınca Ortalık Karıştı

survivor
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
03.02.2024 - 11:26

Olayların bitmediği Survivor All Star 2024'te yine heyecan dolu bir bölüm bizi bekliyor. En eski Survivor şampiyonlarından Nihat Altınkaya'nın geri döndüğü fragmanda Nihat'ın gelir gelmez sakatlanması herkesi şaşırttı.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Tansiyonun bir türlü düşmediği Survivor All Star 2024'ün yeni bölüm fragmanı izleyicileri epey heyecanlandırdı.

Tansiyonun bir türlü düşmediği Survivor All Star 2024'ün yeni bölüm fragmanı izleyicileri epey heyecanlandırdı.

Survivor'ın en eski şampiyonlarından Nihat Altınkaya'nın 2 ayın ardından All Star'a dahil olduğu fragmanda Nihat'ın dönüşü büyük yankı uyandırırken talihsiz bir olay yaşandı.

Survivor'ın en eski şampiyonlarından Nihat Altınkaya'nın 2 ayın ardından All Star'a dahil olduğu fragmanda Nihat'ın dönüşü büyük yankı uyandırırken talihsiz bir olay yaşandı.

Yeni takımların oluşmasının ardından oyuna çıkan Nihat'ın daha ilk oyundan sakatlık geçirmesi "Olacak iş mi?" dedirtti.

Yeni takımların oluşmasının ardından oyuna çıkan Nihat'ın daha ilk oyundan sakatlık geçirmesi "Olacak iş mi?" dedirtti.

İşte Nihat Altunkaya'nın sakatlandığı Survivor fragmanı:

Nihat'ın gelir gelmez sakatlanması sosyal medyada da gündem oldu. İşte gelen tepkiler:

Nihat'ın gelir gelmez sakatlanması sosyal medyada da gündem oldu. İşte gelen tepkiler:
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇
twitter.com

👇

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇
twitter.com

👇

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?