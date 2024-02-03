Merve Boluğur 53 Gün Süren Evliliğine Yeniden Yeşil Işık Yaktığı İddialarına Ateş Püskürdü
Merve Boluğur 53 Gün Süren Evliliğine Yeniden Yeşil Işık Yaktığı İddialarına Ateş Püskürdü
Merve Boluğur özellikle yaptığı açıklamalarla gündemimizden düşmeyen bir isim. Özel hayatı bir hayli çalkantılı olan Merve Boluğur'un son olarak 53 gün içinde boşandığı eski eşiyle yeniden birlikte olduğu iddia edilmişti.
2. Sayfa'nın haberine göre, Merve Boluğur o iddialara ateş püskürdü.
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Yer aldığı projelerle hayatımıza giren Merve Boluğur'u uzun bir süredir ekranlarda görmüyoruz.
Ünlü isim yeri geliyor yaptığı bir açıklamayla yeri geliyor paylaştığı bir fotoğrafla adından söz ettiriyor.
Gelin görün ki Merve Boluğur'un geri döndüğü iddia edildiği tek şey, işi olmadı!
Fakat çok geçmeden, yani tam 53 gün sonra Merve Boluğur ve Mert Aydın çiftinden boşanma haberi geldi.
2. Sayfa'nın haberine göre, Merve Boluğur, barışma iddialarına sert sözlerle tepki gösterdi.
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