Merve Boluğur 53 Gün Süren Evliliğine Yeniden Yeşil Işık Yaktığı İddialarına Ateş Püskürdü

Biz kendisinden bir açıklama beklerken, Merve Boluğur, bu iddiaların gerçek olmadığını söyledi.

Boluğur, açıklamasında 'Külliyen yalan, hiç öyle bir durum yok. Aşka değil işe odaklandım. Müzik yapmak istiyorum' ifadelerine yer verdi.