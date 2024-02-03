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Merve Boluğur 53 Gün Süren Evliliğine Yeniden Yeşil Işık Yaktığı İddialarına Ateş Püskürdü

Merve Boluğur 53 Gün Süren Evliliğine Yeniden Yeşil Işık Yaktığı İddialarına Ateş Püskürdü

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
03.02.2024 - 17:22

Merve Boluğur özellikle yaptığı açıklamalarla gündemimizden düşmeyen bir isim. Özel hayatı bir hayli çalkantılı olan Merve Boluğur'un son olarak 53 gün içinde boşandığı eski eşiyle yeniden birlikte olduğu iddia edilmişti.

2. Sayfa'nın haberine göre, Merve Boluğur o iddialara ateş püskürdü.

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Yer aldığı projelerle hayatımıza giren Merve Boluğur'u uzun bir süredir ekranlarda görmüyoruz.

Yer aldığı projelerle hayatımıza giren Merve Boluğur'u uzun bir süredir ekranlarda görmüyoruz.

Fakat bu, Merve Boluğur'un magazin gündeminden eksik olması için bir sebep değil! Tam aksine, Merve Boluğur özel hayatıyla magazin gündeminden düşmüyor.

Ünlü isim yeri geliyor yaptığı bir açıklamayla yeri geliyor paylaştığı bir fotoğrafla adından söz ettiriyor.

Ünlü isim yeri geliyor yaptığı bir açıklamayla yeri geliyor paylaştığı bir fotoğrafla adından söz ettiriyor.

Son olarak sosyal medya hesabından yeni pozlarını paylaşan ismin, Dubai'de bir çekime gittiği söylenmiş, hayranları ise 'geri dönüyor' diye düşünmeye başlamıştı.

Gelin görün ki Merve Boluğur'un geri döndüğü iddia edildiği tek şey, işi olmadı!

Gelin görün ki Merve Boluğur'un geri döndüğü iddia edildiği tek şey, işi olmadı!

Merve Boluğur, hatırlarsanız 2022 yılında ani bir evlilik kararı alarak herkesi şaşırtmayı başarmıştı. Sevgilisi Murat Aydın'a evet diyen ünlü ismin düğündeki mutluluğu da gözlerinden okunurdu.

Fakat çok geçmeden, yani tam 53 gün sonra Merve Boluğur ve Mert Aydın çiftinden boşanma haberi geldi.

Fakat çok geçmeden, yani tam 53 gün sonra Merve Boluğur ve Mert Aydın çiftinden boşanma haberi geldi.

Merve Boluğur ve Mert Aydın, 53 gün süren evliliklerinin ardından tek celsede boşandı. Boluğur, boşanma sonrası 'Aynı ev içinde bazı uyuşmazlıklarımız oldu' açıklamasında bulunmuştu.

Geçtiğimiz günlerde ise Merve Boluğur'un eski eşi Mert Aydın'la barıştığı iddia edilmişti.

2. Sayfa'nın haberine göre, Merve Boluğur, barışma iddialarına sert sözlerle tepki gösterdi.

2. Sayfa'nın haberine göre, Merve Boluğur, barışma iddialarına sert sözlerle tepki gösterdi.

Biz kendisinden bir açıklama beklerken, Merve Boluğur, bu iddiaların gerçek olmadığını söyledi. 

Boluğur, açıklamasında 'Külliyen yalan, hiç öyle bir durum yok. Aşka değil işe odaklandım. Müzik yapmak istiyorum' ifadelerine yer verdi.

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