Tavırlarıyla MasterChef'e Damga Vuran Tunahan Ak'ın Cinsellik ve Yatak Odası İtirafı Ağzımızı Açık Bıraktı!

MasterChef 2021 sezonuna sempatikliğiyle damga vuran Tunahan Ak, Öykü Dörter ve Aslı Sever'in YouTube'da yayınladığı Toksik İlişkiler programına konuk oldu. Bu programda Tunahan cinsellik ve yatak odası hakkında birbirinden acayip itiraflarda bulundu!