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Tavırlarıyla MasterChef'e Damga Vuran Tunahan Ak'ın Cinsellik ve Yatak Odası İtirafı Ağzımızı Açık Bıraktı!

Tavırlarıyla MasterChef'e Damga Vuran Tunahan Ak'ın Cinsellik ve Yatak Odası İtirafı Ağzımızı Açık Bıraktı!

Zeynep Deniz Güler
Zeynep Deniz Güler - Onedio Editörü
03.02.2024 - 15:22

MasterChef 2021 sezonuna sempatikliğiyle damga vuran Tunahan Ak, Öykü Dörter ve Aslı Sever'in YouTube'da yayınladığı Toksik İlişkiler programına konuk oldu. Bu programda Tunahan cinsellik ve yatak odası hakkında birbirinden acayip itiraflarda bulundu!

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Düzenli bir MasterChef izleyicisiyseniz Tunahan'ı tanımamanız mümkün değil.

Düzenli bir MasterChef izleyicisiyseniz Tunahan'ı tanımamanız mümkün değil.

Kendisi MasterChef 2021'e tavırlarıyla damgasını vurmuştu. Hatta öyle ki şefler ilk başta Tunahan'ın kamera şakası yaptığını düşünmüştü. 😂

Kendisi MasterChef 2021'e tavırlarıyla damgasını vurmuştu. Hatta öyle ki şefler ilk başta Tunahan'ın kamera şakası yaptığını düşünmüştü. 😂

Sempatikliği kadar yemekleriyle de adından sıkça bahsettiren Tunahan, barbunyalı profiterol tarifiyle herkesi mest etmişti.

Sempatikliği kadar yemekleriyle de adından sıkça bahsettiren Tunahan, barbunyalı profiterol tarifiyle herkesi mest etmişti.

Sadece başarılı MasterChef kariyeriyle değil yakışıklılığıyla da dikkat geçen Tunahan, geçtiğimiz günlerde YouTube'da yayınlanan bir programa katıldı.

Sadece başarılı MasterChef kariyeriyle değil yakışıklılığıyla da dikkat geçen Tunahan, geçtiğimiz günlerde YouTube'da yayınlanan bir programa katıldı.

Aslı Sever ve Öykü Dörtler'in sunumuyla YouTube'da yayınlanan Toksik İlişkiler programındaydı kendisi.

Aslı Sever ve Öykü Dörtler'in sunumuyla YouTube'da yayınlanan Toksik İlişkiler programındaydı kendisi.

Adından da anlaşılacağı üzere programda ilişkiler konuşuluyor...

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Tunahan da bu programa katılıp birbirinden acayip itiraflarda bulundu!

Tunahan da bu programa katılıp birbirinden acayip itiraflarda bulundu!

Programda yaptığı cinsellik ve yatak odası itiraflarıyla ağzımızı açık bıraktı!

Programda yaptığı cinsellik ve yatak odası itiraflarıyla ağzımızı açık bıraktı!

"Yatak odası benim özel alanım, uyumak için kullanıyorum orayı. Asla yatağıma götürmüyorum."

"Yatak odası benim özel alanım, uyumak için kullanıyorum orayı. Asla yatağıma götürmüyorum."

"Düşünsene bir koku siniyor başkasının, gece yarısı çarşaf değişiyorsun falan hiç benlik değil. Bu yüzden L koltuk aldım bir tane..."

"Düşünsene bir koku siniyor başkasının, gece yarısı çarşaf değişiyorsun falan hiç benlik değil. Bu yüzden L koltuk aldım bir tane..."

Tunahan'ın itiraflarını buradan izleyebilirsiniz 👇

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Valla ne diyelim bilemedik, yorum sırası sizin!

Valla ne diyelim bilemedik, yorum sırası sizin!

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