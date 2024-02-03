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Sevgilisiyle En Yakın Arkadaşının Samimiyet Dozunu Kaçıran Mesajlarını Yakalayan Kadın Neye Uğradığını Şaşırdı

Sevgilisiyle En Yakın Arkadaşının Samimiyet Dozunu Kaçıran Mesajlarını Yakalayan Kadın Neye Uğradığını Şaşırdı

Zeynep Deniz Güler
Zeynep Deniz Güler - Onedio Editörü
03.02.2024 - 12:48

Twitter yeni adıyla X'te bir kadın kullanıcı, erkek arkadaşı ve onun yakın kız arkadaşının arasında geçen samimiyet dozunu bi' tık kaçırmış mesajlarını paylaşarak 'Siz olsanız nasıl karşılardınız?' diye sordu, olanlar oldu!

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Maalesef bazılarımız ihanetle yüzleşebiliyor...

Maalesef bazılarımız ihanetle yüzleşebiliyor...

Aldatmanın binbir türlü hali var tabii. Bu da kişinin ilişkideki beklentisine göre değişiyor. Kimine göre aldatmak fiziksel, kimine göre duygusal, kimine göre ise ufak anlık tepkiler aldatmaya giriyor.

Aldatmanın binbir türlü hali var tabii. Bu da kişinin ilişkideki beklentisine göre değişiyor. Kimine göre aldatmak fiziksel, kimine göre duygusal, kimine göre ise ufak anlık tepkiler aldatmaya giriyor.

İhanet zaten oldukça kötü ve kalp kırıcı bir olayken bazen aldatıldığımız kişiler en yakınımızdan çıkıyor...

İhanet zaten oldukça kötü ve kalp kırıcı bir olayken bazen aldatıldığımız kişiler en yakınımızdan çıkıyor...

Bambaşka bir mevzu daha var... "Aşkım o kız/erkek benim kardeşim gibi." diyerek ortada dolaşan kişiler. İlişkide bulundukları kişi, karşı taraftan negatif bir enerji alıp bunu partneri ile paylaştığında genellikle bu cevabı alıyorlar.

Bambaşka bir mevzu daha var... "Aşkım o kız/erkek benim kardeşim gibi." diyerek ortada dolaşan kişiler. İlişkide bulundukları kişi, karşı taraftan negatif bir enerji alıp bunu partneri ile paylaştığında genellikle bu cevabı alıyorlar.

Tıpkı bu örnekte olduğu gibi 👇

Tıpkı bu örnekte olduğu gibi 👇
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Sude isimli bu Twitter kullanıcısı, sevgilisi ve sevgilisinin 'yakın kız arkadaşım' olarak tanıttığı kadınla olan samimiyet dozunu bi' tık kaçıran mesajları yakalamış.

Sude isimli bu Twitter kullanıcısı, sevgilisi ve sevgilisinin 'yakın kız arkadaşım' olarak tanıttığı kadınla olan samimiyet dozunu bi' tık kaçıran mesajları yakalamış.

Okurken dumura uğradığımız mesajlara sosyal medya ahalisi de sessiz kalmadı.

Okurken dumura uğradığımız mesajlara sosyal medya ahalisi de sessiz kalmadı.
twitter.com

Okurken insanın başından aşağı kaynar sular dökülüyor.

Okurken insanın başından aşağı kaynar sular dökülüyor.
twitter.com

Bu arada cidden "Şakalaşıyorduk" demiş. 😂

Bu arada cidden "Şakalaşıyorduk" demiş. 😂
twitter.com
twitter.com
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Onu anlamak...

twitter.com

Peki siz böyle bir mesajlaşma yakalasaydınız tepkiniz ne olurdu?

Peki siz böyle bir mesajlaşma yakalasaydınız tepkiniz ne olurdu?
twitter.com

Yorumlarda buluşalım...

Yorumlarda buluşalım...
twitter.com

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