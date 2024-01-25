İlişkisinin Bir Tarot Falcısı Yüzünden Bittiğini Öğrenen Erkeğin Çaresiz Mesajları Yüreğinize Dokunacak!
İlişkisinin Bir Tarot Falcısı Yüzünden Bittiğini Öğrenen Erkeğin Çaresiz Mesajları Yüreğinize Dokunacak!
Bir Twitter kullanıcısı, flörtünün bir anda görüşmeyi kesmek istemesiyle neye uğradığını şaşırdı. Fakat bu sebebin altında yatan neden ise daha da şoke ediciydi!
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Günümüzde hemen hemen hepimizin hoşlandığı ya da flört ettiği birileri vardır...
Gerçek aşkı ararken rastladığımız bu kişiler bazen kalbimize derin bir yara açarken bazen ise 'Evet, o kişiyi buldum!' dememize neden oluyor...
Bu aşkı ararken de bazen farklı yöntemlerden yararlandığımız oluyor... Özellikle son dönemlerde patlatan fal furyası neredeyse tüm kadınları içine çekiyor!
Hal böyleyken ortaya ise bazen bu şekil diyaloglar çıkabiliyor...
Bir Twitter kullanıcısı ise başından geçen benzer bir olayı paylaşarak hepimizi şok etti!
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Konuşmayı kesmek isteyen flörtüyle olan konuşmasını paylaşan kişi, bir tarot falcısının lafına inanarak flörtünün kendisiyle görüşmeyi kesmek istediğini söyledi!
Tarot mağduru arkadaşımızın başına gelenler ise sosyal medyanın diline düştü.
Bazıları karşı tarafın, eski ilişkisine geri döndüğünü söylerken,
Bazıları tarotun önemli olduğunun altını çizdi,
Bazıları ise bu 'tarot' olayının oldukça saçma olduğunu savundu.
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Ayrıca beylere ilk elden bir tavsiye de geldi 👇
Peki siz tarot ya da başka bir fal şekline inanıyor musunuz?
Benzer bir sebeple herhangi bir ilişkinizi bitirdiniz mi?
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salak amk. önce bir dene olmazsa ayrılırsın