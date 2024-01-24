'Evlilik Düşünmüyorum' Deyip Çeyizleriyle Evi Çarkıfelek Ödül Odasına Dönüştüren Kadın Hayret Ettirdi!
'Evlilik Düşünmüyorum' Deyip Çeyizleriyle Evi Çarkıfelek Ödül Odasına Dönüştüren Kadın Hayret Ettirdi!
Evlilik sürecindeki gelin ve damat adaylarının geceleri rüyalarına giren geleneklerden birisi de çeyiz. Şimdilerde modernize edilen ve hem geline hem damada yapılan bu adet, sosyal meydada gündem oldu. Bir kadın kullanıcı 'Evlenmeyi düşünmüyorum' açıklamasıyla paylaştığı çeyizleriyle goygoycuların diline düştü!
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Evlilik... Kiminin çocukluk hayali kiminin ise korkulu rüyası!
"Ay aman sende, bir adamla ömür mü geçer be Gülben" diyenlerden değilseniz, evlilik ve bu süreçle ilgili birçok bilgiye sahipsinizdir.
Müstakbel gelin ve damatlarımız istemesinden kına gecesine, düğününden balayına oldukça meşakkatli ve bazen ise can sıkıcı bir süreçten geçiyor.
Gerçi bu meşakkatli sürecin en başı ve hatta en zorlu tarafı da doğru kişiyi bulmak diyebiliriz...
Özellikle ülkemizin bazı bölgelerinde kızlar için 15-16 yaşına geldiğinde 'çeyiz' adı verilen, şimdilerde pek kullanılmasa da bir dönemin en büyük mirası olarak görülen bir adet var.
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Şimdilerde damatlar için de hazırlanan ve daha da modernleştirilen bu çeyiz geleneği, evlenmek isteyen kişiler için önemli bir adet haline geliyor.
Twitter'da Asya isimli bir kullanıcı da kendisine ait olan çeyizleri paylaştı. Açıklaması ise manidar: "Evlenmeyi düşünmüyorum"
Ve hemen o sihirli cümle kuruldu 👇
Konudan bağımsız bir soru daha soruldu. 😂
Valla öyle, bir de düşünsen neler olurdu acaba...
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Ya da direkt ev kiralayıp yerleştirirdi. 😂
Sahiden oluyor mu ya öyle? 🥹
Ay sonunu getiremeyince gelen pişmanlık...
Tabii bir de bu yönden bakılması gerekir.
Gözümde o oda canlandı, B C D Y Z İ harfleri açık...
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Peki siz bu oda ve çeyiz geleneği hakkında ne düşünüyorsunuz?
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