'Evlilik Düşünmüyorum' Deyip Çeyizleriyle Evi Çarkıfelek Ödül Odasına Dönüştüren Kadın Hayret Ettirdi!

Evlilik sürecindeki gelin ve damat adaylarının geceleri rüyalarına giren geleneklerden birisi de çeyiz. Şimdilerde modernize edilen ve hem geline hem damada yapılan bu adet, sosyal meydada gündem oldu. Bir kadın kullanıcı 'Evlenmeyi düşünmüyorum' açıklamasıyla paylaştığı çeyizleriyle goygoycuların diline düştü!