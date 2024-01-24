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Nişanlanan Damadın Hijyenden Bir Haber Olan Kirli Tırnakları Ayarlarımızla Oynadı

Nişanlanan Damadın Hijyenden Bir Haber Olan Kirli Tırnakları Ayarlarımızla Oynadı

Twitter Sosyal Medya Goygoy
Aylin Çakar
Aylin Çakar - Onedio Editörü
24.01.2024 - 14:37

Nişan fotoğraflarını paylaşan çiftin ellerindeki yakın çekimde bir ayrıntı gündem oldu. Damadın tırnaklarının kirli olması sosyal medyada tartışmaya sebep oldu. Damadın ekonomik durumundan işine kadar birçok yorum yapılırken bizler de sizin için derledik.👇

Kaynak: https://twitter.com/_benice__/status/...
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Nişanlanan çiftin yüzükleri takıldığı anda çekilen fotoğraftaki detay ortalığı karıştırdı.

Nişanlanan çiftin yüzükleri takıldığı anda çekilen fotoğraftaki detay ortalığı karıştırdı.
twitter.com

Damadın tırnaklarındaki kirle ilgili birçok kişi yorumda bulundu.

Damadın tırnaklarındaki kirle ilgili birçok kişi yorumda bulundu.
twitter.com

Bazı sosyal medya kullanıcıları emekçilik ve hijyenin başka konular olduğunu savundu.

Bazı sosyal medya kullanıcıları emekçilik ve hijyenin başka konular olduğunu savundu.
twitter.com

İnsanlık hali her şey olabilir ancak hijyen gerçekten önemli.

İnsanlık hali her şey olabilir ancak hijyen gerçekten önemli.
twitter.com

Abi Mordor'dan gelmiş olabilir.

Abi Mordor'dan gelmiş olabilir.
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Oje sürülse daha az dikkat çekebilirmiş.

Oje sürülse daha az dikkat çekebilirmiş.
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French yapmış diyelim.

French yapmış diyelim.
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Kürdanla biraz çabalasa daha az kirli görünebilirdi.

Kürdanla biraz çabalasa daha az kirli görünebilirdi.
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Buradaki konunun damadın işinin değil hijyeni olduğunu unutmayalım.

Buradaki konunun damadın işinin değil hijyeni olduğunu unutmayalım.
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"Adamın tırnaklar"

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Biz de onu sorguluyoruz...

Biz de onu sorguluyoruz...
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Bir ele bakarak ekonomik durum analizi yapıldı bile.

Bir ele bakarak ekonomik durum analizi yapıldı bile.
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Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?

Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?
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Yorumlarda buluşalım...

Yorumlarda buluşalım...

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