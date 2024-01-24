Nişanlanan Damadın Hijyenden Bir Haber Olan Kirli Tırnakları Ayarlarımızla Oynadı

Nişan fotoğraflarını paylaşan çiftin ellerindeki yakın çekimde bir ayrıntı gündem oldu. Damadın tırnaklarının kirli olması sosyal medyada tartışmaya sebep oldu. Damadın ekonomik durumundan işine kadar birçok yorum yapılırken bizler de sizin için derledik.👇