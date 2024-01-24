Nişanlanan Damadın Hijyenden Bir Haber Olan Kirli Tırnakları Ayarlarımızla Oynadı
Nişanlanan Damadın Hijyenden Bir Haber Olan Kirli Tırnakları Ayarlarımızla Oynadı
Kaynak: https://twitter.com/_benice__/status/...
Nişan fotoğraflarını paylaşan çiftin ellerindeki yakın çekimde bir ayrıntı gündem oldu. Damadın tırnaklarının kirli olması sosyal medyada tartışmaya sebep oldu. Damadın ekonomik durumundan işine kadar birçok yorum yapılırken bizler de sizin için derledik.👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Nişanlanan çiftin yüzükleri takıldığı anda çekilen fotoğraftaki detay ortalığı karıştırdı.
Damadın tırnaklarındaki kirle ilgili birçok kişi yorumda bulundu.
Bazı sosyal medya kullanıcıları emekçilik ve hijyenin başka konular olduğunu savundu.
İnsanlık hali her şey olabilir ancak hijyen gerçekten önemli.
Abi Mordor'dan gelmiş olabilir.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Oje sürülse daha az dikkat çekebilirmiş.
French yapmış diyelim.
Kürdanla biraz çabalasa daha az kirli görünebilirdi.
Buradaki konunun damadın işinin değil hijyeni olduğunu unutmayalım.
"Adamın tırnaklar"
İçeriğin Devamı Aşağıda
Biz de onu sorguluyoruz...
Bir ele bakarak ekonomik durum analizi yapıldı bile.
Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?
Yorumlarda buluşalım...
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda