Bir "Çıtır" Hasarlı 2003 Model Arabanın Fiyatı Fakirliğimizi Sorgulattı
Bir "Çıtır" Hasarlı 2003 Model Arabanın Fiyatı Fakirliğimizi Sorgulattı
Otomobil fiyatları, alım gücünde düşüş, faizlerde yükselişle geri adıma atmaya yeltense de karşımıza çıkan satılık ilanları yer yer algımızı zorluyor.
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Araba fiyatlarındaki seviye, alım gücünü aşalı çok oldu da algı konusunda halen şaşırma güdülerimiz canlı kalabiliyor. Görseldeki araba 2003 model ve hasarlı.
Fiyatı da 10 asgari ücret gücünde yani 170 bin TL.
Sosyal medyada ilgi çeken bu araba ve fiyatına yapılan yorumlar da bir o kadar ilginçti.
İşte sosyal medyada hasarlı 2003 model aracın fiyatı için yapılan yorumlardan bazıları.
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Sizce nasıl fiyat?
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