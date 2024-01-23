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Bir "Çıtır" Hasarlı 2003 Model Arabanın Fiyatı Fakirliğimizi Sorgulattı

Bir "Çıtır" Hasarlı 2003 Model Arabanın Fiyatı Fakirliğimizi Sorgulattı

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
23.01.2024 - 18:01

Otomobil fiyatları, alım gücünde düşüş, faizlerde yükselişle geri adıma atmaya yeltense de karşımıza çıkan satılık ilanları yer yer algımızı zorluyor.

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Araba fiyatlarındaki seviye, alım gücünü aşalı çok oldu da algı konusunda halen şaşırma güdülerimiz canlı kalabiliyor. Görseldeki araba 2003 model ve hasarlı.

Araba fiyatlarındaki seviye, alım gücünü aşalı çok oldu da algı konusunda halen şaşırma güdülerimiz canlı kalabiliyor. Görseldeki araba 2003 model ve hasarlı.
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Fiyatı da 10 asgari ücret gücünde yani 170 bin TL.

Fiyatı da 10 asgari ücret gücünde yani 170 bin TL.
x.com

Sosyal medyada ilgi çeken bu araba ve fiyatına yapılan yorumlar da bir o kadar ilginçti.

Sosyal medyada ilgi çeken bu araba ve fiyatına yapılan yorumlar da bir o kadar ilginçti.
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İşte sosyal medyada hasarlı 2003 model aracın fiyatı için yapılan yorumlardan bazıları.

İşte sosyal medyada hasarlı 2003 model aracın fiyatı için yapılan yorumlardan bazıları.
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Sizce nasıl fiyat?

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