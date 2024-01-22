Aydın Gökşin'in İşi Gücü Bırakıp Harry Potter Sürpriz Yumurtalarının Kodunu Çözmesi Dillere Düştü

'@dr.aydingoksin' kullanıcı adıyla sosyal medyadan paylaşımlar yapan Aydın Gökşin'in içeriklerine denk gelmişsinizdir eminim. Birçok konseptteki videoyla karşımıza çıkan ünlü fenomen bu sefer de sürpriz yumurtalardan çıkan Harry Potter serisinin kodlarını çözdü. Detaylar 👇