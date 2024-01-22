Aydın Gökşin'in İşi Gücü Bırakıp Harry Potter Sürpriz Yumurtalarının Kodunu Çözmesi Dillere Düştü
Aydın Gökşin'in İşi Gücü Bırakıp Harry Potter Sürpriz Yumurtalarının Kodunu Çözmesi Dillere Düştü
'@dr.aydingoksin' kullanıcı adıyla sosyal medyadan paylaşımlar yapan Aydın Gökşin'in içeriklerine denk gelmişsinizdir eminim. Birçok konseptteki videoyla karşımıza çıkan ünlü fenomen bu sefer de sürpriz yumurtalardan çıkan Harry Potter serisinin kodlarını çözdü. Detaylar 👇
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Instagram ve TikTok mecralarda sıkça karşımıza çıkan isimlerden biri de hiç şüphesiz ki Doktor Aydın Gökşin oldu.
Gökşin yeni tatları denediği, sosyal medyada viral olmuş tüyoları "gerçek mi yoksa kandırmaca mı" diye test ettiği videolarla geniş bir kitle tarafından tanınmaya başladı.
Epey ilgi çeken sosyal medya fenomenleriyle de bir araya gelerek keyifli paylaşımlarda bulunan genç doktor son paylaşımıyla dikkat çekti.
Biliyorsunuz, hepimiz ya içimizdeki ya da değer verdiğimiz kişinin içindeki çocuğu mutlu etmek sürpriz yumurtalar alıyoruz. İçinden ne çıkacağı konusunda epey de heyecanlanıyoruz değil mi?
Şimdi de yurt dışında satılan ve ülkemize de yeni yeni gelen Harry Potter oyuncaklı sürpriz yumurtalar sosyal medyada da çok konuşuluyor.
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İçinden Harry Potter, Ron Weasley ya da Harmonie Granger çıkartmak isteyenlerin harcadı paradan bile söz etmiyorum...
Gökşin tam da bu konuyla ilgili bir paylaşım yapmış ve sürpriz yumurtalardaki oyuncakların kodunu ifşalamış.
"Baktım kendim yapamayacağım, kodlarını öğrendim 😂" açıklamasını yapan Aydın Gökşin'in videosunu buradan izleyebilirsiniz 👇
Daha önce bahsettiğimiz üründen satın aldığı bir videoyu da "Harry Potter fazladan çıkan var mı aranızda" notuyla paylaşmıştı.
Bu kodların paylaşılması kimilerini çok mutlu ederken, kimilerini de sürprizi kaçtığı için kızdırdı. Gelin, yorumları görelim!
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