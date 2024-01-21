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Zaman Makinesine Buyurun: 19 Yaşlarına Söyleyecek Bir Çift Laflarını Paylaşan Kullanıcılar Uzaklara Daldırdı

Zaman Makinesine Buyurun: 19 Yaşlarına Söyleyecek Bir Çift Laflarını Paylaşan Kullanıcılar Uzaklara Daldırdı

Efnan Sude
Efnan Sude - Onedio Üyesi
22.01.2024 - 00:16

Twitter (X) kullanıcılarının başı yine dumanlı... 19 yaşlarını karşılarında görseler söyleyecekleri şeyleri paylaştılar; hem güldük hem de hüzünlendik.

Buyurun 👇

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İnsan zamanı durduramıyor: Hepimiz yaş alıyoruz, başka bir deyimle yaşlanıyoruz!

İnsan zamanı durduramıyor: Hepimiz yaş alıyoruz, başka bir deyimle yaşlanıyoruz!

Twitter'da bir kullanıcının sorduğu "19 yaşınızı karşınızda görseniz ona ne demek isterdiniz?" sorusunu es geçmeyen kullanıcılardan herkesi dertlendiren yanıtlar geldi!

Twitter'da bir kullanıcının sorduğu "19 yaşınızı karşınızda görseniz ona ne demek isterdiniz?" sorusunu es geçmeyen kullanıcılardan herkesi dertlendiren yanıtlar geldi!
twitter.com

1. Hem güldük hem ağladık!

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Halil Değerli

Gençken daha çok hata yap..... 🤪🤪🤪

Bel fıstığı

Spoiler vermem. daha yeni ısınıyoruz

ömer

Türkiyeye sakın dönme okumak için çabalama….