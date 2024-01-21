Zaman Makinesine Buyurun: 19 Yaşlarına Söyleyecek Bir Çift Laflarını Paylaşan Kullanıcılar Uzaklara Daldırdı
Zaman Makinesine Buyurun: 19 Yaşlarına Söyleyecek Bir Çift Laflarını Paylaşan Kullanıcılar Uzaklara Daldırdı
Twitter (X) kullanıcılarının başı yine dumanlı... 19 yaşlarını karşılarında görseler söyleyecekleri şeyleri paylaştılar; hem güldük hem de hüzünlendik.
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İnsan zamanı durduramıyor: Hepimiz yaş alıyoruz, başka bir deyimle yaşlanıyoruz!
Twitter'da bir kullanıcının sorduğu "19 yaşınızı karşınızda görseniz ona ne demek isterdiniz?" sorusunu es geçmeyen kullanıcılardan herkesi dertlendiren yanıtlar geldi!
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Gençken daha çok hata yap..... 🤪🤪🤪
Spoiler vermem. daha yeni ısınıyoruz
Türkiyeye sakın dönme okumak için çabalama….