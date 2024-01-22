Twitter'da "En Değeri Bilinmeyen Türk Yemeği" Diyerek Paylaşılan Fotoğraf Birçok Kişiyi Hülyalara Daldırdı

Zengin kahvaltı seçenekleri ile meşhur olan ülkemizin eşsiz seçeneklerinden biri de karışık kızartma tabağı. Sıcak yaz sabahlarında denize girmeden önce yediğimiz bu yemek, yeniden önümüze çıkınca birçok kişiyi çocukluğuna götürüp hülyalara daldırdı. Gelin gelen tepkilere bir bakalım. 👀