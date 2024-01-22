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Twitter'da "En Değeri Bilinmeyen Türk Yemeği" Diyerek Paylaşılan Fotoğraf Birçok Kişiyi Hülyalara Daldırdı

Twitter'da "En Değeri Bilinmeyen Türk Yemeği" Diyerek Paylaşılan Fotoğraf Birçok Kişiyi Hülyalara Daldırdı

Gülbeyaz
Gülbeyaz - Onedio Üyesi
22.01.2024 - 11:37

Zengin kahvaltı seçenekleri ile meşhur olan ülkemizin eşsiz seçeneklerinden biri de karışık kızartma tabağı. Sıcak yaz sabahlarında denize girmeden önce yediğimiz bu yemek, yeniden önümüze çıkınca birçok kişiyi çocukluğuna götürüp hülyalara daldırdı. Gelin gelen tepkilere bir bakalım. 👀

Kaynak: https://twitter.com/TurkishArc/status...

Karışık kızartma belki de hepimizin büyürken favorisi olan bir yemek.

Karışık kızartma belki de hepimizin büyürken favorisi olan bir yemek.

Genellikle kahvaltıda tüketiliyor.

Patlıcan patates ve biberin kızartılıp domates sosu ile servis edilmesiyle hazırlanıyor.

Patlıcan patates ve biberin kızartılıp domates sosu ile servis edilmesiyle hazırlanıyor.

Çocukluğumuzda pazar kahvaltılarının, yaz sabahlarının güzel bir parçası olarak özlemle hatırlanıyor...

Bundan olsa gerek birçok kişi bu fotoğrafı görünce hayallere dalmadan edememiş.

Bundan olsa gerek birçok kişi bu fotoğrafı görünce hayallere dalmadan edememiş.
twitter.com

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twitter.com

Birçok kişinin bu yemek ile ilgili ortak anıları varmış...

Birçok kişinin bu yemek ile ilgili ortak anıları varmış...
twitter.com

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twitter.com

"Yanında karpuz yemek de iyi gidiyor."

"Yanında karpuz yemek de iyi gidiyor."
twitter.com

"Belki de dünyanın kalanına pazarlamamız gereken bir yemek."

"Belki de dünyanın kalanına pazarlamamız gereken bir yemek."
twitter.com

Modern sebze kasesi diyebilir miyiz? 😂

Modern sebze kasesi diyebilir miyiz? 😂
twitter.com

Beğenmeyenler de vardı elbette...

Beğenmeyenler de vardı elbette...
twitter.com

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