Lavabosunda Tanga Bulan Kız Arkadaşına Adamın Yaptığı Açıklama Saç Baş Yoldurttu!
Lavabosunda Tanga Bulan Kız Arkadaşına Adamın Yaptığı Açıklama Saç Baş Yoldurttu!
Twitter (X)'da bir kadının erkek arkadaşının evinde, hem de lavabosunda, tanga bulmasının ardından aralarında geçen konuşma dikkat çekti.
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Bir kadının erkek arkadaşının evinde iç çamaşırı bulduğunu duyduk da lavabonun içine bırakılan tangayı ilk defa duyuyoruz.
Aldatılma hikayesinde kadın lavaboda bulduğu tangayı görünce sevgilisine hesap sordu.
Ancak erkek arkadaşından aldığı yanıtın pişkinliği herkesi sinirlendirmeyi başardı.
İşte görenlerin sinirlerini zıplatan o konuşma👇🏻
Mesajlaşma "Aldatıldığını lavabodaki tangadan öğrenmek" notuyla paylaşıldı.
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Görenler adamın "Arkadaşım bırakmıştır" açıklamasına çok sinirlendi.
Erkekler yine bildiğiniz gibi: "Bunu saçlarımı bağlamak için saç tokası niyetine kullanıyorum diye yutturamayan erkek ruhsatını bıraksın."
Hatta "Biz tanga giyiyoruz itiraf ediyorum" bile dediler.
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Tweet'in kurgu olduğunu düşünenler vardı.
Hiç inanmadılar...
Ve haklı çıktılar. Görsel çalıntı çıktı😅👇🏻
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