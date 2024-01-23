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Lavabosunda Tanga Bulan Kız Arkadaşına Adamın Yaptığı Açıklama Saç Baş Yoldurttu!

Lavabosunda Tanga Bulan Kız Arkadaşına Adamın Yaptığı Açıklama Saç Baş Yoldurttu!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio Üyesi
23.01.2024 - 16:17

Twitter (X)'da bir kadının erkek arkadaşının evinde, hem de lavabosunda, tanga bulmasının ardından aralarında geçen konuşma dikkat çekti.

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Bir kadının erkek arkadaşının evinde iç çamaşırı bulduğunu duyduk da lavabonun içine bırakılan tangayı ilk defa duyuyoruz.

Bir kadının erkek arkadaşının evinde iç çamaşırı bulduğunu duyduk da lavabonun içine bırakılan tangayı ilk defa duyuyoruz.

Aldatılma hikayesinde kadın lavaboda bulduğu tangayı görünce sevgilisine hesap sordu.

Aldatılma hikayesinde kadın lavaboda bulduğu tangayı görünce sevgilisine hesap sordu.

Ancak erkek arkadaşından aldığı yanıtın pişkinliği herkesi sinirlendirmeyi başardı.

Ancak erkek arkadaşından aldığı yanıtın pişkinliği herkesi sinirlendirmeyi başardı.

İşte görenlerin sinirlerini zıplatan o konuşma👇🏻

İşte görenlerin sinirlerini zıplatan o konuşma👇🏻

Mesajlaşma "Aldatıldığını lavabodaki tangadan öğrenmek" notuyla paylaşıldı.

Mesajlaşma "Aldatıldığını lavabodaki tangadan öğrenmek" notuyla paylaşıldı.
twitter.com
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Görenler adamın "Arkadaşım bırakmıştır" açıklamasına çok sinirlendi.

Görenler adamın "Arkadaşım bırakmıştır" açıklamasına çok sinirlendi.
twitter.com

Erkekler yine bildiğiniz gibi: "Bunu saçlarımı bağlamak için saç tokası niyetine kullanıyorum diye yutturamayan erkek ruhsatını bıraksın."

Erkekler yine bildiğiniz gibi: "Bunu saçlarımı bağlamak için saç tokası niyetine kullanıyorum diye yutturamayan erkek ruhsatını bıraksın."
twitter.com

Hatta "Biz tanga giyiyoruz itiraf ediyorum" bile dediler.

Hatta "Biz tanga giyiyoruz itiraf ediyorum" bile dediler.
twitter.com

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twitter.com

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👇🏻
twitter.com
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twitter.com

Tweet'in kurgu olduğunu düşünenler vardı.

Tweet'in kurgu olduğunu düşünenler vardı.
twitter.com

Hiç inanmadılar...

Hiç inanmadılar...
twitter.com

Ve haklı çıktılar. Görsel çalıntı çıktı😅👇🏻

Ve haklı çıktılar. Görsel çalıntı çıktı😅👇🏻
twitter.com

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