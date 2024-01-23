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'Toplu Taşımada Kadın ve Erkek Birbirini Görmesin' Diye Perde Olmasını İsteyen Kişi Tepki Çekti

'Toplu Taşımada Kadın ve Erkek Birbirini Görmesin' Diye Perde Olmasını İsteyen Kişi Tepki Çekti

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio Üyesi
23.01.2024 - 11:42

Twitter (X)'da bir kullanıcı toplu taşımada perde ile kadın ve erkeklerin birbirilerinden ayrılması gerektiğini söyledi. Perde çekilen bir otobüsün içerisinden paylaştığı görüntü tepki çekti.

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Twitter (X)'da bir kullanıcının kadın ve erkeklerin birbirini görmemesi için toplu taşımada perde kullanılmasını önermesi tepki çekti.

Twitter (X)'da bir kullanıcının kadın ve erkeklerin birbirini görmemesi için toplu taşımada perde kullanılmasını önermesi tepki çekti.

Kullanıcı perde çekilen bir otobüsün içerisinden paylaştığı görüntüyü paylaştı.

Kullanıcı perde çekilen bir otobüsün içerisinden paylaştığı görüntüyü paylaştı.

Paylaştığı görüntüye "Bu uygulamayı tüm toplu taşımalara getirene kadar çalışacağız" notunu da ekledi.

Paylaştığı görüntüye "Bu uygulamayı tüm toplu taşımalara getirene kadar çalışacağız" notunu da ekledi.

İşte o paylaşımı👇🏻

İşte o paylaşımı👇🏻
twitter.com

Kullanıcının bu önerisine destek verenler vardı.

Kullanıcının bu önerisine destek verenler vardı.
twitter.com
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Uygulamanın olduğu yere "Medeniyetin başkenti" denildi.

Uygulamanın olduğu yere "Medeniyetin başkenti" denildi.
twitter.com

Perde çekilmesini istemesine tepki gösterenler oldu.

Perde çekilmesini istemesine tepki gösterenler oldu.
twitter.com

"O zaman Twitter da kullanma!"

"O zaman Twitter da kullanma!"
twitter.com

Bazıları da otobüste erkek görmeyecekleri için sevindi.

Bazıları da otobüste erkek görmeyecekleri için sevindi.
twitter.com

Kullanıcıların tepkisini toplayan bu paylaşım epey konuşuldu.

Kullanıcıların tepkisini toplayan bu paylaşım epey konuşuldu.
twitter.com
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Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
twitter.com

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