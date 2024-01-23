'Toplu Taşımada Kadın ve Erkek Birbirini Görmesin' Diye Perde Olmasını İsteyen Kişi Tepki Çekti
'Toplu Taşımada Kadın ve Erkek Birbirini Görmesin' Diye Perde Olmasını İsteyen Kişi Tepki Çekti
Twitter (X)'da bir kullanıcı toplu taşımada perde ile kadın ve erkeklerin birbirilerinden ayrılması gerektiğini söyledi. Perde çekilen bir otobüsün içerisinden paylaştığı görüntü tepki çekti.
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Twitter (X)'da bir kullanıcının kadın ve erkeklerin birbirini görmemesi için toplu taşımada perde kullanılmasını önermesi tepki çekti.
Kullanıcı perde çekilen bir otobüsün içerisinden paylaştığı görüntüyü paylaştı.
Paylaştığı görüntüye "Bu uygulamayı tüm toplu taşımalara getirene kadar çalışacağız" notunu da ekledi.
İşte o paylaşımı👇🏻
Kullanıcının bu önerisine destek verenler vardı.
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Uygulamanın olduğu yere "Medeniyetin başkenti" denildi.
Perde çekilmesini istemesine tepki gösterenler oldu.
"O zaman Twitter da kullanma!"
Bazıları da otobüste erkek görmeyecekleri için sevindi.
Kullanıcıların tepkisini toplayan bu paylaşım epey konuşuldu.
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