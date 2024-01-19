Takıntılı Sapığının Astral Seyahatle Gelip Tacizde Bulunduğunu Söyleyen Kadının Dumur Eden Açıklamaları
Takıntılı Sapığının Astral Seyahatle Gelip Tacizde Bulunduğunu Söyleyen Kadının Dumur Eden Açıklamaları
Kaynak: https://www.tiktok.com/@cemr1e/video/...
TikTok'ta '@cemr1e' adlı kullanıcı takıntılı sapığının astral seyahatle evine hatta odasına girdiğini söyledi. Astral seyahat sırasında gözle görülemeyen adamın kendisini taciz ettiğini iddia etti. Kadının anlattıkları dinleyenleri dumura uğrattı.
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TikTok'ta "@cemr1e" adlı kullanıcı kendisine saplantılı olan bir erkeğin devamlı tacizlerine maruz kaldığını anlattı.
Son TikTok videosunda ise takıntılı sapığın kendisini taciz etmek için tüyler ürperten bir yol bulduğundan bahsetti.
Kadın, bu erkeğin kendisine kafayı taktığını ve astral seyahatler yaparak odasına girdiğini iddia etti.
Olanlara kuzenini de şahit gösteren kadın, odasında kuzeniyle otururken yaşadığı acayip deneyimden bahsetti.
O sırada saplantılı erkek kendisine mesajlar atmaya devam ediyordu ki bir anda şaşıp kaldı çünkü evini, odasını ve o an yaptığı hareketleri bile görüyor gibi anlatıyordu.
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Kadın camdan dışarı bakmak isteyince ise "Dışarda değilim astral seyahatle yanına geldim. Seni görebiliyorum" açıklamasını yaptı.
Kadın iddiasına göre, erkeği hiçbir yerde göremedi. Dahası erkek, kadının o sırada su içmek istediğini bile bildi ve kadını korkutmayı başardı.
Kullanıcının anlatımına göre, erkek bunu iyi cinleriyle yaptığını ve istediği zaman kadının yanına gelebileceğini ya da aklını okuyabileceğini de söylüyor. Yani kadına hiçbir çıkar yol bırakmıyor.
Kadın birkaç yıldır tacizlerin son bulduğunu da belirtiyor. İşte izleyenleri dumur eden o video:
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