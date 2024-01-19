Takıntılı Sapığının Astral Seyahatle Gelip Tacizde Bulunduğunu Söyleyen Kadının Dumur Eden Açıklamaları

TikTok'ta '@cemr1e' adlı kullanıcı takıntılı sapığının astral seyahatle evine hatta odasına girdiğini söyledi. Astral seyahat sırasında gözle görülemeyen adamın kendisini taciz ettiğini iddia etti. Kadının anlattıkları dinleyenleri dumura uğrattı.