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Ailelerin Garip Ritüellerle Bebeklerinin Ölümüne Sebep Olduğunu Anlatan Doktordan Şoke Eden Gerçekler

Ailelerin Garip Ritüellerle Bebeklerinin Ölümüne Sebep Olduğunu Anlatan Doktordan Şoke Eden Gerçekler

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio Üyesi
18.01.2024 - 13:05

Twitter (X)'da bir kullanıcının üzerlik otu ile ilgili bir paylaşımına yanıt veren Adli Tıp Doktoru Polat Erdi'nin anlattıkları herkesi şoke etti. Erdi, ailelerin bu tip otları kullanarak bebeklerinin ölümüne yol açtığını söyledi.

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Twitter (X)'da bir kullanıcı üzerlik otunun şifalı bir ot olduğuna dair paylaşım yaptı. Spiritüel anlamda etkisinin olduğunu söyledi.

Twitter (X)'da bir kullanıcı üzerlik otunun şifalı bir ot olduğuna dair paylaşım yaptı. Spiritüel anlamda etkisinin olduğunu söyledi.

"Şifalı ot" olarak nitelendirdiği bu bitki eğer tüketilirse epifiz bezinin temizlendiğini ve üçüncü gözün açıldığını söyleyen kullanıcıya adli tıp doktorundan yanıt geldi.

"Şifalı ot" olarak nitelendirdiği bu bitki eğer tüketilirse epifiz bezinin temizlendiğini ve üçüncü gözün açıldığını söyleyen kullanıcıya adli tıp doktorundan yanıt geldi.

Doktor Polat Erdi, kullanıcının üzerlik otu ile ilgili verdiği bilgilere karşılık bu bitkinin tüketilmesinin ya da yakılmasının ciddi sonuçları olduğunu söyledi.

Doktor Polat Erdi, kullanıcının üzerlik otu ile ilgili verdiği bilgilere karşılık bu bitkinin tüketilmesinin ya da yakılmasının ciddi sonuçları olduğunu söyledi.

Erdi, "Hekim tavsiyesi kesinlikle uzak durunuz. Her an her şeyi tetikleyebilir" diye yazdı. Sonrasında ise kişisel hesabından bu otun geçmişten bugüne ritüeller için kullanıldığını ve ortaya çıkardığı sonuçları anlattı.

Erdi, "Hekim tavsiyesi kesinlikle uzak durunuz. Her an her şeyi tetikleyebilir" diye yazdı. Sonrasında ise kişisel hesabından bu otun geçmişten bugüne ritüeller için kullanıldığını ve ortaya çıkardığı sonuçları anlattı.

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twitter.com
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Anadolu'da neredeyse her evde süs gibi duvara asılan üzerlik otu ya da nazar otu meğer yanlış bilgilerle olumsuz tecrübelere neden olmuş.

Anadolu'da neredeyse her evde süs gibi duvara asılan üzerlik otu ya da nazar otu meğer yanlış bilgilerle olumsuz tecrübelere neden olmuş.

Adli Tıp Doktoru 9 gebelik geçiren annesinin 6 düşük ya da ölüm ile çocuklarını kaybettiğini yazdı. Hatta biri belki de bu sebeple hayatını kaybetti.

Adli Tıp Doktoru 9 gebelik geçiren annesinin 6 düşük ya da ölüm ile çocuklarını kaybettiğini yazdı. Hatta biri belki de bu sebeple hayatını kaybetti.

Erdi, bu bebeklerden birine doğduğunda geceleri hiç uyumadığı için üzerlik koklattıklarından bahsetti.

Erdi, bu bebeklerden birine doğduğunda geceleri hiç uyumadığı için üzerlik koklattıklarından bahsetti.

Annesinin "Nazardan öldü" diye bildiği kardeşinin, belki de bu tip yanlış inanışlar nedeniyle vefat ettiğini söyleyen doktor, hepimizi şaşırttı.

Annesinin "Nazardan öldü" diye bildiği kardeşinin, belki de bu tip yanlış inanışlar nedeniyle vefat ettiğini söyleyen doktor, hepimizi şaşırttı.

"Doktor olduktan sonra anladım" diyen Erdi, "Ani bebek ölümü sendromlarının (SIDS) çoğunda sebep bulunamaz" diye belirtti.

"Doktor olduktan sonra anladım" diyen Erdi, "Ani bebek ölümü sendromlarının (SIDS) çoğunda sebep bulunamaz" diye belirtti.
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"Bunun ana sebebi gizlenen garip ritüellerdir" diyen Erdi, ailelerin yaygın bilinen yanlış bilgilerle bebeğe zarar verecek uygulamalarda bulunabildiğini söyledi.

"Bunun ana sebebi gizlenen garip ritüellerdir" diyen Erdi, ailelerin yaygın bilinen yanlış bilgilerle bebeğe zarar verecek uygulamalarda bulunabildiğini söyledi.

Hala devam eden bu tip sebepsiz bebek ölümleri hakkında uyaran doktor, "Üzerklik otu bebeklere zarar verir. Bu tip otları yakarak ya da farklı şekillerde bebeklere koklatmayın" diye de uyardı.

Hala devam eden bu tip sebepsiz bebek ölümleri hakkında uyaran doktor, "Üzerklik otu bebeklere zarar verir. Bu tip otları yakarak ya da farklı şekillerde bebeklere koklatmayın" diye de uyardı.

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twitter.com

Kullanıcılardan gelen yorumlar ve yaşanmışlıklar şoke etti: "Bal yedirirlermiş bebeğe ondan ölmemiş ama nazardan ölmüş."

Kullanıcılardan gelen yorumlar ve yaşanmışlıklar şoke etti: "Bal yedirirlermiş bebeğe ondan ölmemiş ama nazardan ölmüş."
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"Kırsalda bebekleri kumla belerlerdi.Yani bez yerine tek parça bez üzerine ılık ince kum koyup bebeği sararlardı."

"Kırsalda bebekleri kumla belerlerdi.Yani bez yerine tek parça bez üzerine ılık ince kum koyup bebeği sararlardı."
twitter.com
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Bebek tuzlamak adeti varmış...

Bebek tuzlamak adeti varmış...
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"Hocam bütün ülke üzerlik yakıyor evinde, iş yerinde. Nazar çıksın, epifiz aktif hale gelsin diye."

"Hocam bütün ülke üzerlik yakıyor evinde, iş yerinde. Nazar çıksın, epifiz aktif hale gelsin diye."
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"Bizim buralarda da çocuk çizilirdi, yani jiletle, çocuğun sırtına..."

"Bizim buralarda da çocuk çizilirdi, yani jiletle, çocuğun sırtına..."
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