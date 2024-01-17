Ne Günlere Kaldık: Sevgilisinin Hediyesine Eski Sevgilisinden Gelen Hadsiz Mesaja İnanamadık!
Ne Günlere Kaldık: Sevgilisinin Hediyesine Eski Sevgilisinden Gelen Hadsiz Mesaja İnanamadık!
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İlişkilerinde yaşadıkları ilginç olayları paylaşan kullanıcılara bir yenisi daha eklendi. TikTok'ta paylaşım yapan bir kullanıcı eski sevgilisinden aldığı mesajı paylaştı.
Sevgilisinin hediye ettiği gül demetini kişisel hesabından paylaşan kullanıcı, hala eski sevgilisiyle takipleşiyordu.
Kucağındaki kırmızı gülleri paylaşan kullanıcı, belli ki mutlu giden ilişkisini paylaşmak istedi ancak eski sevgilisi bunu görünce mesaj yazdı.
Ayrıldıktan sonra saygı göstermek yerine eski sevgilisine salça olanlar gibi, gülleri attığı storye "Sen beyaz gül seversin" yazdı.
Kırmızı gülleri beğenmeyip, "Beyaz gül sevdiğini bilmiyor mu?" diye yazan eski sevgilinin özgüveni ve egosu hepimize "Pes" dedirtti.
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Ancak bu mesaj karşısında eski sevgilinin halinden anlayanlar da oldu.
Yorumu sizlere bırakalım, buyrun o paylaşım👇🏻
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Mesaj bu yorum ile paylaşıldı.
Arabanın markası da fikirleri değiştirdi.
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Kullanıcılar eski sevgiliye üzüldü.
"Laf bol icraat sıfır olunca da erkekler..."
Eski sevgilisiyle takipleşmesi de tepki çekti.
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Hatta bunu aldatmak olarak yorumlayanlar oldu.
İşte o kadar...
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