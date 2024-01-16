Senin Spiritüel Sembolün Ne?

Kuş tüyünün, eski öğretilere göre, yaratıcıdan, ölenlerden veya atalardan bir mesaj almak, ruhsal bir temizlenme süreci, affedilme ve ilahi bir bağlantı kurma anlamına geldiği bilinir. Bu, genellikle, bir çıkmazda olduğumuzda veya evrene bir soru sorduğumuzda, cevabın kuş tüyü vasıtasıyla bize ulaştığına olan inanışla bağlantılıdır. Kuş tüyü, hikayelerden mitolojik öykülere kadar birçok farklı formda sembol olarak kullanılmıştır.

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