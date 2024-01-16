Senin Spiritüel Sembolün Ne?
Senin Spiritüel Sembolün Ne?
Artık onu gördüğünde ilahi planın çalıştığından emin olabilirsin.
Bakalım, senin spiritüel sembolün ne?
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. Sık sık eş zamanlılıklar yaşar mısın?
2. Sebepsiz içini bir hüzün kapladığı olur mu?
3. Geceyi mi daha çok seversin, gündüzü mü?
4. Hangi görseli kendine yakın buldun?
5. Peki ya doğadaki bu görsellerden hangisi sana çağrışım yapıyor?
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. Bir hayvan olsaydın...
7. Ruhunun derinliğinde ne var?
8. Bu sayı sana tanıdık geliyor mu?
9. Peki bu?
10. Hangi renk bir ışıksın?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda