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Senin Spiritüel Sembolün Ne?

Senin Spiritüel Sembolün Ne?

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio Üyesi
16.01.2024 - 11:01

Artık onu gördüğünde ilahi planın çalıştığından emin olabilirsin. 

Bakalım, senin spiritüel sembolün ne?

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1. Sık sık eş zamanlılıklar yaşar mısın?

2. Sebepsiz içini bir hüzün kapladığı olur mu?

3. Geceyi mi daha çok seversin, gündüzü mü?

4. Hangi görseli kendine yakın buldun?

5. Peki ya doğadaki bu görsellerden hangisi sana çağrışım yapıyor?

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6. Bir hayvan olsaydın...

7. Ruhunun derinliğinde ne var?

8. Bu sayı sana tanıdık geliyor mu?

8. Bu sayı sana tanıdık geliyor mu?

9. Peki bu?

9. Peki bu?

10. Hangi renk bir ışıksın?

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Seninki 'Kuş Tüyü'

Seninki 'Kuş Tüyü'

Kuş tüyünün, eski öğretilere göre, yaratıcıdan, ölenlerden veya atalardan bir mesaj almak, ruhsal bir temizlenme süreci, affedilme ve ilahi bir bağlantı kurma anlamına geldiği bilinir. Bu, genellikle, bir çıkmazda olduğumuzda veya evrene bir soru sorduğumuzda, cevabın kuş tüyü vasıtasıyla bize ulaştığına olan inanışla bağlantılıdır. Kuş tüyü, hikayelerden mitolojik öykülere kadar birçok farklı formda sembol olarak kullanılmıştır. 

Sen de evrene sorduğun soruların cevaplarını kuş tüyü sembolü ile alıyor olabilirsin. Mesajlara açık ol!

Seninki 'Yin Yang'

Seninki 'Yin Yang'

Yin ve Yang, Uzak Doğu kültürünün sembolik bir ifadesi olan, çoğumuzun çizgi filmlerden bile tanıdığı bir ikilidir. Bu ikili sembol, siyah ve beyaz iki bölümden oluşur. Siyah bölüm, karanlık ve kötülüğü temsil ederken, beyaz bölüm aydınlık ve iyiliği temsil eder. Ancak, bu sembolün en ilginç yönü, siyahın içinde bir beyaz nokta ve beyazın içinde bir siyah nokta olmasıdır. Bu, her iyilik içinde biraz kötülük, her kötülük içinde biraz iyilik olduğunu gösterir. Bu, İslami inançta yer alan 'Her şerde bir hayır vardır.' ifadesiyle paralellik gösterir.

Evren sana zıtlıklar, karmaşa ve kararsızlıkların ile bir şeyler anlatmak isityor olabilir. Unutma her şey zıttıyla var olur.

Sayılarda eş zamanlılık

Sayılarda eş zamanlılık

Evrenin, sayılar ve matematik prensipleri üzerine kurulu olduğunu düşünürsek, her bir sayının belirli bir frekansı temsil ettiğini söyleyebiliriz. 1 ile 9 arasındaki her bir rakam, bize belirli bir mesaj iletmek üzere kodlanmıştır ve bazıları hayatımızda sıkça karşımıza çıkar. Özellikle saatlere baktığımızda belirli sayıların tekrar ettiğini fark etmiş olabiliriz. Bu sayı dizilimleri, bizi belirli enerji frekanslarına yönlendirerek, arzuladığımız şeylerin enerji alanına girmemizi kolaylaştırabilir.

Eğer saatlerde 11.11, 22.22 gibi eş zamanlılıklar yaşıyorsan sana bir mesaj var, demektir. Eğer son dönemlerde bu sayıları sıkça görüyorsanız, bu, eski alışkanlıklarınızdan, vazgeçmeniz gereken şeylerden ve beklentilerinizden sıyrılmanızın zamanı geldiğine işaret eder. Evren, sizden hatalı yollardan dönüp, ruhunuzun izlediği yolu takip etmenizi talep ediyor olabilir. Artık cesaret gösterme ve yenilenme zamanıdır.

Seniki 'Mandala'

Seniki 'Mandala'

'Mandala' kelimesi Sanskritçe'den gelir ve 'enerjiyi tutan kap' anlamına gelir. Bu kavram, köklerini Hindistan ve Tibet'ten alır ve genellikle meditasyonun bir çeşidi olarak kabul edilir. Mandala çizmek, semazenlerin dönüşlerine benzer bir ruhani deneyim olarak görülür. Bu süreçte, ruh kendini renkler ve şekiller aracılığıyla ifade eder ve bizimle iletişim kurar.

Mandala'nın merkezinde daima bir çember bulunur ve tüm diğer şekiller bu çemberin etrafında yer alır. Hint ve Tibet geleneklerinde, bu çember genellikle evreni veya kozmosu temsil eder. Aslında, hayatta birçok şey bir mandala'ya benzer: Güneş sistemi, beyin yapımız, hücrelerimizin yapısı, çiçekler ve yapraklar, hatta saçlarımızın büyüme şekli bile bir mandala'yı andırır.

Bu bilgiler ışığında, mandala'nın sadece bir çizim veya tasarım olmadığını, aynı zamanda evrenin ve yaşamın karmaşık yapısını sembolize ettiğini söyleyebiliriz. Mandalalar, senin de ruhunun sesini duymana ve kendini daha derin bir şekilde anlamana yardımcı olabilir. 

Özünle hizalanmak için mandala çizmeyi alışkanlık haline getirebilir ve mandala sembolünü görebileceğin yerlerde tutabilirsin.

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