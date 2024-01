Senin Spiritüel Sembolün Ne?

Yin ve Yang, Uzak Doğu kültürünün sembolik bir ifadesi olan, çoğumuzun çizgi filmlerden bile tanıdığı bir ikilidir. Bu ikili sembol, siyah ve beyaz iki bölümden oluşur. Siyah bölüm, karanlık ve kötülüğü temsil ederken, beyaz bölüm aydınlık ve iyiliği temsil eder. Ancak, bu sembolün en ilginç yönü, siyahın içinde bir beyaz nokta ve beyazın içinde bir siyah nokta olmasıdır. Bu, her iyilik içinde biraz kötülük, her kötülük içinde biraz iyilik olduğunu gösterir. Bu, İslami inançta yer alan 'Her şerde bir hayır vardır.' ifadesiyle paralellik gösterir.

Evren sana zıtlıklar, karmaşa ve kararsızlıkların ile bir şeyler anlatmak isityor olabilir. Unutma her şey zıttıyla var olur.