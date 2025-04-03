Otomobil markaları, ay başında fiyat güncellemesine gidiyor. 2025 yılının gelmesiyle otomobil markalarının fiyatları da merak konusu olmuştu. Yeni yılın gelmesiyle birçok markada zamlar yaşandı. Türkiye'de en çok tercih edilen otomobil markalarından biri olan Peugeot fiyatları da merak konusu oldu. Peugeot, Nisan 2025 fiyatlarını internet sitesi üzerinden 1 Nisan tarihinde yayınladı.

Peki, Peugeot e-208, e-308, 408 ve 5008 ne kadar oldu?

İşte Peugeot Nisan 2025 tarihli güncel fiyat listesi.

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