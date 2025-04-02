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Hyundai Fiyat Listesi Nisan 2025: i10, i20, Bayon, Kona, Tucson, Santa ve Ioniq Güncel Fiyatlar

Hyundai Fiyat Listesi Nisan 2025: i10, i20, Bayon, Kona, Tucson, Santa ve Ioniq Güncel Fiyatlar

Otomobil Fiyatları Hyundai otomobil
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
02.04.2025 - 13:42

2025 yılının gelmesiyle birçok otomobil markası fiyat güncellemesine gitti. Yeni yıl ve yeni ayların başlangıcında fiyat güncelleyen otomobil markalarının fiyatları araştırılıyor. En merak edilen markalardan birisi de Güney Kore menşeli Hyundai oluyor. Hyundai Nisan ayı güncel fiyat listesini resmi internet sitesinde 1 nisan itibarıyla yayınladı.

Peki, Hyundai i10, i20, Bayon, Tucson, Kona ve Santa Fe ne kadar oldu? 

İşte Hyundai Nisan 2025 güncel fiyat listesi.

Kaynak

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Hyundai fiyat listesi Nisan 2025

Hyundai fiyat listesi Nisan 2025

Markanın en uygun modeli olan Hyundai i10, Nisan ayında 1.070.500 TL'den satışa sunuldu. i10 modelinin fiyatında, Mart ayından sonra artış yaşandı.

Aşağıda yer alan tutarlar, maksimum kampanyalı liste fiyatlarını temsil etmektedir. Fiyatlar, markanın düzenlediği kampanyalar ve seçtiğiniz opsiyonlara bağlı olarak değişebilir.

Hyundai i10 fiyat listesi Nisan 2025

Hyundai i10 fiyat listesi Nisan 2025

  • 1.2 MPI 79PS Jump Benzin Manuel 1.070.500 TL 

  • 1.2 MPI 79PS Jump Benzin AMT 1.118.000 TL 

  • 1.2 MPI 79PS Style Benzin AMT 1.150.000 TL 

  • 1.2 MPI 79PS Elite Çift Renk Benzin AMT 1.224.000 TL

Hyundai i20 fiyat listesi Nisan 2025

Hyundai i20 fiyat listesi Nisan 2025

  • 1.2 MPI 79 PS Jump Benzin Manuel 1.178.500 TL

  • 1.0 T-GDI 100 PS Jump Benzin DCT 1.312.000 TL

  • 1.0 T-GDI 100 PS Style Benzin DCT 1.433.000 TL

  • 1.0 T-GDI 100 PS Elite Benzin DCT 1.538.000 TL

Hyundai Bayon fiyat listesi Nisan 2025

Hyundai Bayon fiyat listesi Nisan 2025

  • 1.2 MPI 79 PS Jump Benzin Manuel 1.3035000 TL

  • 1.0 T-GDI 100 PS Jump Benzin DCT 1.427.000 TL

  • 1.0 T-GDI 100 PS Style Benzin DCT 1.527.000 TL

  • 1.0 T-GDI 100 PS Elite Benzin DCT 1.634.000 TL

Hyundai Kona fiyat listesi Nisan 2025

Hyundai Kona fiyat listesi Nisan 2025

  • 1.6 T-GDI Prime DCT Benzin 1.992.000 TL

  • 1.6 T-GDI Elite DCT Benzin 2.165.000 TL

Hyundai Kona Elektrikli

  • Advance 115 kW Elektrik Otomatik 1.690.500 TL
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Hyundai Tucson fiyat listesi Nisan 2025

Hyundai Tucson fiyat listesi Nisan 2025

  • 1.6 T-GDI Comfort 4x2 DCT Benzin 1.920.000 TL

  • 1.6 T-GDI Prime Plus 4x2 DCT Benzin 2.230.000 TL

  • 1.6 T-GDI Elite 4x2 DCT Benzin 2.355.000 TL

  • 1.6 T-GDI Elite Plus 4x4 DCT Benzin 2.600.000 TL

  • 1.6 CRDI Prime 4x2 DCT Dizel 2.180.000 TL

  • 1.6 CRDI Elite 4x2 DCT  Dizel 2.445.000 TL

  • 1.6 CRDI Elite Plus 4x4 DCT Dizel 2.695.000 TL

Hyundai Santa FE Hibrit fiyat listesi Nisan 2025

Hyundai Santa FE Hibrit fiyat listesi Nisan 2025
  • 1.6 T-GDI HEV 215PS 4X4 AT Benzin Otomatik 4.300.000 TL

Hyundai Ioniq fiyat listesi Nisan 2025

Hyundai Ioniq fiyat listesi Nisan 2025

Yeni Ioniq 5

  • Dynamic 125 kW 4x2 Elektrik Otomatik 1.881.600 TL

  • Advance 160 kW 4x2 Elektrik Otomatik 2.792.800 TL

Ioniq 5 N

  • 448 kW 4x4 Elektrik Otomatik 5.225.000 TL

Ioniq 6

  • Advance 111 kW 4x2 Elektrik Otomatik 1.892.100 TL

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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