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Honda Fiyat Listesi Nisan 2025: Civic, Type-R, City, Jazz, CR-V, HR-V ve ZR-V Güncel Fiyatlar

Honda Fiyat Listesi Nisan 2025: Civic, Type-R, City, Jazz, CR-V, HR-V ve ZR-V Güncel Fiyatlar

Otomobil Fiyatları Honda otomobil
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
02.04.2025 - 12:03

Japonya'da kurulan Honda, kısa süre içerisinde tüm dünyada tercih edilen bir otomobil haline geldi. Özellikle Civic modeliyle dikkat çeken Honda'nın fiyat listeleri de araştırılıyor. 2025 yılının gelmesiyle birçok otomoil markası, fiyat güncellemesine gitti. Şubat ve Mart ayında fiyat listeleri sabit kalan birçok marka, Nisan ayını ise zamla karşıladı. Honda, Nisan ayı güncel fiyat listesini 1 Nisan itibarıyla yayınladı.

Peki Honda Civic, City, CR-V,  ZR-V, HR-V ve Jazz ne kadar oldu?

İşte, Honda Nisan 2025 güncel fiyat listesi.

Kaynak

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Honda fiyat listesi Nisan 2025

Honda fiyat listesi Nisan 2025

Markanın en uygun fiyatlı modeli olan City Mart ayında 1 milyon 335 bin liradan listelenmişti. City, Nisan ayında 1 milyon 375 bin liradan satışa sunuldu.

Aşağıda yer alan fiyatlar, anahtar teslim fiyatları olup kampanya ve opsiyon tercihlerine göre değişiklik gösterebilir.

Honda City fiyat listesi Nisan 2025

Honda City fiyat listesi Nisan 2025
  • 1.5 L VTEC Benzin Otomatik Executive 1.375.000 TL

Honda Civic fiyat listesi Nisan 2025

Honda Civic fiyat listesi Nisan 2025

2024 model Civic

  • 1.5 L VTEC Turbo Benzin Otomatik Elegance+ 1.998.000 TL

  • 1.5 L VTEC Turbo Benzin Otomatik Executive+ 2.143.000 TL

  • 1.5 L VTEC Turbo ECO Otomatik Elegance+ 1.998.000 TL

  • 1.5 L VTEC Turbo ECO Otomatik Executive+ 2.143.000 TL 

  • Yeni 1.5 L VTEC Turbo ECO Otomatik Elegance+ 2.101.000 TL 

  • Yeni 1.5 L VTEC Turbo ECO Otomatik Executive+ 2.256.000 TL

  • Yeni 1.5 L VTEC Turbo Benzin Otomatik Elegance+ 2.101.000 TL

  • Yeni 1.5 L VTEC Turbo Benzin Otomatik Executive+ 2.190.000 TL

2025 model Civic

  • 1.5 L VTEC Turbo ECO Otomatik Elegance+ 2.154.000 TL

  • 1.5 L VTEC Turbo ECO Otomatik Executive+ 2.310.000 TL 

  • 1.5 L VTEC Turbo Benzin Otomatik Elegance+ 2.154.000 TL

  • 1.5 L VTEC Turbo Benzin Otomatik Executive+ 2.310.000 TL

Honda Type-R fiyat listesi Nisan 2025

Honda Type-R fiyat listesi Nisan 2025

  • 2.0L VTEC Turbo Benzin Manuel 4.261.000 TL (2024 model)

  • 2.0L VTEC Turbo Benzin Manuel 4.498.000 TL (2025 model)

Honda Jazz fiyat listesi Nisan 2025

Honda Jazz fiyat listesi Nisan 2025

2024 model:

  • 1.5 L Hibrit Otomatik Elegance 1.455.000 TL

  • 1.5 L Hibrit Otomatik Crosstar 1.538.000 TL

2025 model:

  • 1.5 L Hibrit Otomatik Elegance 1.498.000 TL

  • 1.5 L Hibrit Otomatik Crosstar 1.582.000 TL

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Honda HR-V fiyat listesi Nisan 2025

Honda HR-V fiyat listesi Nisan 2025

2024 model:

  • 1.5L Hibrit Otomatik Elegance 1.986.000 TL

  • 1.5L Hibrit Otomatik Advance 2.140.000 TL

  • 1.5L Hibrit Otomatik Style+ 2.336.000 TL

2025 model:

  • 1.5L Hibrit Otomatik Elegance 2.055.000 TL

  • 1.5L Hibrit Otomatik Advance 2.215.000 TL

  • 1.5L Hibrit Otomatik Style+ 2.418.000 TL

Honda CR-V fiyat listesi Nisan 2025

Honda CR-V fiyat listesi Nisan 2025

  • 2.0L Hibrit Otomatik Advance 4.276.000 TL (2024 model)

  • 2.0L Hibrit Otomatik Advance 4.657.000 TL (2025 model)

Honda ZR-V fiyat listesi Nisan 2025

Honda ZR-V fiyat listesi Nisan 2025

  • 2.0L Hibrit Otomatik Advance 3.235.000 TL

  • İlave donanım: Kör nokta uayrı sistemi: 35.000 TL

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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