Temizlik Alışkanlıklarına Göre Sen Ne Kadar Tembelsin?

Aslı Uysal - Onedio Üyesi
14.05.2026 - 10:01

Temizlik konusunda kendini nasıl tanımlayabileceğini hiç düşündün mü? Bazılarımız için temizlik rahatlatıcı bir rutinken, bazıları içinse sürekli ertelenen bir görev gibidir. Bu testte de senin alışkanlıklarına göre ne kadar tembel olduğunu söyleyeceğiz! 😅

1. Sabah uyandın... Yatağını hemen toplar mısın?

2. Evini ne sıklıkla toplarsın?

3. Eve misafir geleceğini öğrendiğinde ne yaparsın?

4. Dağınık bir ortama girince ne hissedersin?

5. Kirli bulaşıkları ne zaman yıkarsın?

6. Temizlik günü senin için ne ifade eder?

7. Yere bir şey döküldüğünde ne yaparsın?

8. Son olarak, temizlikle genel anlamda ilişkin nasıldır?

Çok titiz!

Sen temizlik konusunda çıtayı bayağı yukarı koymuşsun. Dağınıklıkla arandaki ilişki neredeyse sıfır diyebiliriz. Koltuğun üstündeki yastığın yeri değişse hemen rahatsız olursun. Düzenli bir ortamda olmak sana kendini çok iyi hissettiriyor.  Ayrıca enerjini de artırıyor. Temizlik senin için bir zorunluluk değil tam aksine senin standartın bu. Yani senin tembellik yüzden 0'a yakın.

Canı isterse tembel!

Sen bu temizlik işinin orta yolcususun. Yani evin ne dağınıklıktan nefes alınmayacak hale geliyor ne de müzeye benziyor. Sen sadece rahatsız olduğun zaman evi toplarsın. Temizlik için kendini asla yıpratmazsın.  Yani hem düzenli ortamın keyfini çıkarırsın hem de temizlik uğruna hayatını ertelemezsin. Kısacası evin kontrolü sende ama asla stres yok.

Yarı zamanlı tembel...

Senin temizlikle aran biraz limoni. Yapman gerektiğini biliyorsun ama o ilk adımı atmak sana bazen o kadar fazla geliyor ki... Küçük dağınıklıkları kolayca görmezden geliyorsun ama bir noktada da 'artık yeter' diyorsun. Aslında sen temizlik işinde oldukça iyisin ama onu yapmaya bile o kadar üşeniyorsun ki sadece bir türlü içinde başlama motivasyonu bulamıyorsun. Yani sorun asla senin becerin değil.

Çok tembel!

Temizlik senin öncelik listene bile giremez. Dağınıklık seni asla rahatsız etmez ve hatta bir noktadan sonra gözüne bile çarpmaz. Canın isterse yaparsın, istemezse yapmazsın. Temizlik senin için daha çok zorunda kalınca yapılan bir aktivite gibi. Yani potansiyelin olsa bile bunu dışarı çıkarmak için hiç uğraşmıyorsun. Maalesef ki sen temizlik konusunda oldukça tembelsin!

Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
