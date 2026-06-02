“Ben Temizlik Yapamam!” Diyenleri Bile Değiştiren 11 Alışkanlık

Özge - Onedio Üyesi
02.06.2026 - 15:31
Temizlik yapmak asla herkese göre bir iş değil. Öyle hafta sonlarını uzun uzun temizliğe ayırmak ya da dip köşe temizlik yapmak için tüm gücünü kullanmak, gerçekten bazılarımız için işkenceden beter. Ama temizliğe karşı takındığımız bu geleneksel anlayış, aslında günlük rutinlere ekleyeceğimiz birkaç ufak alışkanlıkla kökünden değişebilir. Siz günlük hayatınızı yaşarken uyguladığınız ufak ama oldukça etkili adımlar, farkında olmadan evinizin temiz ve düzenli kalmasına yardımcı olabilir. 

İşte bu içerik de tam olarak “Temizlik bana göre değil” diyenlere göre! İşte ne kadar üşengeç olsanız da evinizi her daim temiz ve düzenli gösterecek o etkili adımlar!

1. 2 dakika kuralını benimsemek.

2 dakika kuralı, belki de uygulanacak en kolay mikro temizlik alışkanlığı olabilir. Bu pratik, hızlı ve oldukça etkili kuralın merkezinde, bir işi 2 dakikadan az sürecekse yapma mantığı gizli. Örneğin; tezgahı silmek, yatağı toplamak ya da ayakkabıları yerine koymak gibi 2 dakikalık basit eylemler, evinizi düzenli tutmanın altın anahtarı olabilir.

2. 2 adım kuralını benimsemek.

2 adım kuralı var da 2 ayak kuralı yok mu? Tıpkı 2 adım kuralı gibi basit ama etkili olan bu mikro alışkanlık, bazen ondan çok daha faydalı olabilir. Bu kural, sadece 2 adım mesafedeki bölgeyi kapsıyor. Örneğin; koltukta otururken yanınızdaki sehpa, TV sehpası ya da yemek masası bu kural kapsamında değerlendiriliyor. Yakın çevredeki dağınıklığı gidererek hızlı toparlama yapmak, koca bir evi temizlemekten kat kat kolay olduğundan, sadece bu kuralla bile yaşam alanınızı iyileştirebilirsiniz.

3. Her gün bir iş yapmak.

Temizliğin bu kadar zorlayıcı olmasının temel sebebi, evdeki her işin tek seferde yapılması. Ama aslında temizlik, hiç de sandığınız kadar yorucu olmayabilir. Özellikle her gün evde yapılması gereken düşük veya orta yoğunluklu bir işi tamamlayarak, kısa sürede tüm alana düzen getirebilirsiniz. Gün içinde sadece 15-20 dakikanızı ayırarak mutfağı temizleyebilir, salonu düzenleyebilir ya da gardırobunuzu ayıklayarak ferahlayabilirsiniz.

4. Odadan eli boş çıkmamak.

Evde ne kadar boş durduğunuzu sansanız da sürekli bir yerden başka bir yere hareket ettiğinizi tahmin edebiliriz. İşte böyle anlarda sizi kurtaracak altın kural, odadan her çıkışınızda elinize bir şey almak olabilir. Örneğin; salondaki koltuktan kalkıp tuvalete giderken sehpadaki boş kase ve bardakları mutfağa götürmek ya da antredeki hırkayı yatak odasına bırakmak, sizi inanın büyük iş yükünden kurtarır.

5. Eline aldıklarını yerine koymak.

Elbette elinize alıp götürdüğünüz eşyaları, bambaşka yerlere koymamanız da çok önemli. Çünkü evlerdeki dağınıklığın temel kaynağı genellikle, elimizdeki eşyaları bir yerlerde unutup bırakmamızdan kaynaklanıyor. Halbuki her eşyayı olması gerektiği yere koyarsanız, kısa sürede ortalıktaki dağınıklıktan da kurtulursunuz. Örneğin; anahtarı ayakkabılığa bırakmak veya çıkarıp attığınız çorapları kirli sepetine bırakmak, hayatınızı düşündüğünüzden de çok kolaylaştırabilir.

6. Su kaynayana kadar boş durmamak.

Mutfakta çay ya da kahve yaparken boş boş bekleme günleri artık geride kaldı. Çünkü bu 2-3 dakikalık sürede yapacaklarınız, genel mutfak düzeni adına size muhteşem avantajlar sağlayabilir. Hazır önünüzde kısacık bir süre varken, bunu neden tezgahı silmek, bulaşık makinesini boşaltmak ya da çöpü çıkarmak için kullanmayasınız ki? Bu mikro alışkanlık, mutfağınızı çiçek gibi yapmanıza yardımcı olabilir.

7. Dışarıdan getirdiklerini antreye yığmamak.

Eve yorgun argın geldikten sonra birçoğumuzun düştüğü hata, dışarıdan aldığımız kargo kolisini ya da alışveriş poşetlerini yere yığıp kendimizi kanepeye atmak. Haliyle bir yerden sonra özellikle antre bölümü ayakkabılar, koliler ya da poşetlerle dolu darmadağınık bir alana dönüşebiliyor. Bu sorunu çözmek ise sandığınızdan da kolay. Sadece eve girerken ayakkabınızı kapıda çıkarmayı, anahtarı anahtarlığa asmayı ve aldıklarınızı masanın ya da sehpanın üstüne koymayı denerseniz, giriş alanındaki sinir bozucu dağınıklığı da gidermiş olursunuz.

8. Gün sonunda 10 dakikalık toparlama yapmak.

Evleri genellikle uyku saati yaklaştıkça yaptıklarımız ya da yapmadıklarımızla dağınık hale getiriyoruz. Oysa gün sonunda sadece 10 dakikalık bir mikro toparlama alışkanlığı edinmek, güne nasıl bir ortamda başlayacağınızı şekillendirebilir. Kahve sehpasındaki dağınıklığı mutfak lavabosuna koymak, etrafa saçtığınız kıyafetleri gardıroba asmak ve dağılan TV battaniyelerini katlayıp yerine yerleştirmek size ertesi gün ekstra enerji bile verebilir.

9. Sabah evden çıkmadan etrafı düzenlemek.

Gece yatmadan olduğu gibi sabah evden çıkmadan da hızlı bir toparlama yapmak, evleri düzenli tutmanın anahtarı olabilir. Özellikle hızlı sabahlarda evi savaş alanı gibi bırakıp çıkabiliyor, akşam geldiğimizde ise yorgun olduğumuzdan bu dağınık alanda yaşamak zorunda kalabiliyoruz. İşte böyle olmasını önlemek için yatağınızı toplayabilir, deneyip çıkardığınız kıyafetleri yerine asabilir ya da makyaj masasını dağıtmamaya dikkat edebilirsiniz. Emin olun, bu ufak alışkanlıklar hayatınızda fark yaratır.

10. Bolca düzenleyici kullanmak.

Evleri tek, basit ve hızlı bir eylemle toparlamak, bu sırada da estetik göstermek mi istiyorsunuz? O zaman mutlaka ama mutlaka bol bol düzenleyici edinmelisiniz. Hasır, ahşap, plastik ya da mermer sepet ve kutu düzenleyicilerden edinerek hem evdeki dağınıklığı giderir, hem de inanılmaz şık mekanlar kurarsınız. Yani eviniz hem temiz ve düzenli durur, hem de dekorasyon dergisinden fırlamış gibi görünür.

11. Elektrikli mop almak.

Ev temizliğindeki en zor kısım, zeminde biriken tozlar değil mi? Ama artık onlardan da hızlı ve basit şekilde kurtulabilirsiniz. Geleneksel paspasınızla vedalaşır ve kendinize şöyle modern görünen, yer kaplamayan, üstelik çok işlevsel olan bir elektrikli mop edinirseniz temizliğe bakış açınız komple değişebilir.

Onedio Üyesi
Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Dijital içerik üretimine üniversite yıllarında kültür-sanat, mimarlık ve şehir hafızası gibi konular başta gelmek üzere çeşitli mecralara içerik üreterek başladım. Ardından estetik bakış açımı grafik tasarım dilimle birleştirerek kendi bireysel projeme başladım. Şu an bir yandan sosyal medya yöneticisi ve içerik üretici olarak çalışıyor, bir yandan da Onedio için çeşitli markalara uygun liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. 2021 yılından beri dahil olduğum Onedio’nun dinamik yapısı, gündeme uyum sağlama hızı ve farklı alanlarda araştırmaya dayalı bilgi aktarım stratejisi beni bu alanda daha çok gelişmeye teşvik ediyor.
