Haberler
Gündem
Yasa Dışı Bahisten Gözaltına Alınan Rasim Ozan Kütahyalı'nın Son Paylaşımları Gündem Oldu

Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
14.05.2026 - 09:57

Yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonlarda televizyon yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı'nın da aralarında bulunduğu pek çok isim sabah saatlerinde gözaltına alındı. Kütahyalı'nın gözaltına alınmasının ardından son paylaşımları ve bir YouTube yayınında söyledikleri gündem oldu.

Adalet Bakanı Akın Gürlek geçtiğimiz gün bir yasa dışı bahis şebekesine düzenlenen operasyon hakkında paylaşım yapmıştı.

Dün sabah saatlerinde Kütahyalı'dan "Yasa dışı bahis çetelerinin tamamı bitecek" paylaşımında bulundu.

Rasim Ozan Kütahyalı yaptığı paylaşımın üzerinden 24 saat geçmeden yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Hatta Kütahyalı bugünü kastederek futbolla ilgili "büyük bir mevzu" çıkacağını da bir YouTube yayınında söylemiş.

Ünlü yorumcu: 'Bugün, yarın diyelim en fazla Cuma günü. Yani Çarşamba, Perşembe, Cuma... Peki, futbolla ilgili bir mevzu patlayacak. Bu ya bugün ya yarın. Arkadaşlar da X'ten haber yapsın ya bugün ya yarın. Cuma'ya kalma ihtimali de bence düşük. Futbol dünyasıyla ilgili diyelim, daha detay vermeyeyim.' sözleriyle olası operasyonla ilgili konuşmuştu.

İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
