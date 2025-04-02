Ülkemizde en çok tercih edilen otomobil markaları arasında Renault yer alıyor. Yeni yılın gelmesiyle araba fiyatlarının nasıl olacağı da merak konusu olmuştu. 2025'in ilk aylarında birçok otomobil markasının fiyatında artış yaşandığı görüldü. Fiyatları en çok araştırılan markalardan birisi de Renault oldu. Fransız markası Renauly, Nisan ayı güncel fiyat listesini 2 Nisan itibarıyla yayınladı.

Peki, Austral, Clio, Megane, Taliant, Captur ve Duster ne kadar oldu?

İşte, Renault Nisan 2025 fiyat listesi.

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