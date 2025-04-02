Renault Fiyat Listesi Nisan 2025: Renault Clio, Austral, Megane, Taliant, Captur ve Duster Güncel Fiyatlar
Renault Fiyat Listesi Nisan 2025: Renault Clio, Austral, Megane, Taliant, Captur ve Duster Güncel Fiyatlar
Ülkemizde en çok tercih edilen otomobil markaları arasında Renault yer alıyor. Yeni yılın gelmesiyle araba fiyatlarının nasıl olacağı da merak konusu olmuştu. 2025'in ilk aylarında birçok otomobil markasının fiyatında artış yaşandığı görüldü. Fiyatları en çok araştırılan markalardan birisi de Renault oldu. Fransız markası Renauly, Nisan ayı güncel fiyat listesini 2 Nisan itibarıyla yayınladı.
Peki, Austral, Clio, Megane, Taliant, Captur ve Duster ne kadar oldu?
İşte, Renault Nisan 2025 fiyat listesi.
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Renault fiyat listesi Nisan 2025
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Renault Clio fiyat listesi Nisan 2025
Renault Captur fiyat listesi Nisan 2025
Renault Megane fiyat listesi Nisan 2025
Renault Austral fiyat listesi Nisan 2025
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Renault Taliant fiyat listesi Nisan 2025
Renault Duster fiyat listesi Nisan 2025
Renault Rafale fiyat listesi Nisandf 2025
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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