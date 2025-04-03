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Emniyet Genel Müdürlüğü'nden ‘Gözaltında Cinsel Saldırı' İddialarına İlişkin Açıklama

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden ‘Gözaltında Cinsel Saldırı' İddialarına İlişkin Açıklama

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
03.04.2025 - 09:28 Son Güncelleme: 03.04.2025 - 09:37

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), bazı sosyal medya hesaplarında yer alan ‘Gözaltında cinsel saldırı’ iddialarının gerçeği yansıtmadığını ve polis teşkilatını itibarsızlaştırmaya yönelik olduğunu bildirdi.

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EGM'nin sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, gözaltına alınan kişilerle ilgili tüm işlemlerin yasal çerçevede yürütüldüğü vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:

EGM'nin sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, gözaltına alınan kişilerle ilgili tüm işlemlerin yasal çerçevede yürütüldüğü vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:

'Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan 'Gözaltında cinsel saldırıya uğrayan kadınları her gün konuşacağız ve buna direneceğiz.' şeklindeki paylaşımlar, teşkilatımızı itibarsızlaştırmaya yönelik asılsız, mesnetsiz, alçakça yapılan iftiralardır. Türk Polis Teşkilatı, gözaltına alınan şahıslarla ilgili tüm işlemleri, yasaların çizdiği çerçevede, büyük bir titizlik ve hassasiyetle yürütmektedir. Bu iftiraları sosyal medya hesapları üzerinden yayanlar hakkında da suç duyurusunda bulunulmuştur.'

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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