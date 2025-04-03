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Altın Fiyatları Neden Yükseliyor? 3 Nisan 2025 Perşembe Güncel Altın Fiyatları

Altın Fiyatları Neden Yükseliyor? 3 Nisan 2025 Perşembe Güncel Altın Fiyatları

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
03.04.2025 - 09:29

Güvenli liman olarak bilinen altında sular durulmuyor. Son haftalarda günleri rekora koşarak açan altında yeni rekor denemesi geldi. ABD Başkanı Donald Trump’ın ülkelere getirdiği yeni vergi uygulamaları açıklamalarının hemen ardından Ons Altın 3 bin 167 doları gördü. Peki, altın fiyatları neden yükseliyor?

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ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin aralarında bulunduğu ülkelere uygulanacak vergi tarifelerini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin aralarında bulunduğu ülkelere uygulanacak vergi tarifelerini duyurdu.

Trump, bugünden itibaren ABD'nin diğer ülkelere karşılıklı tarifeler uygulayacağını ve temel tarife oranının yüzde 10 olacağını duyurdu. Türkiye'ye uygulanacak tarife de yüzde 10 olarak belirlendi. 

Trump'ın açıklamalarının ardından ons altında yeni rekor denemesi geldi. 

Trump’ın başlattığı küresel ticaret savaşları yatırımcıları tedirgin ederken ons altın takip edilmeye başlandı. ABD Başkanı’nın açıklamalarının ardından Ons Altın 3167 dolar seviyesine ulaştı. Ons altın 3 Nisan Perşembe saat 09.00 itibarıyla 3 bin 130 dolardan işlem görüyor. Ons altındaki yükseliş gram altını da pozitif etkiliyor. 

İşte 3 Nisan Perşembe güncel altın fiyatları:

  • Gram altın: 3 bin 819 TL

  • Çeyrek altın: 6 bin 190 TL

  • Yarım altın: 12 bin 342 TL

  • Tam altın: 24 bin 761 TL

  • Cumhuriyet Altını: 25 bin 661 TL

Altın Fiyatları Neden Yükseliyor?

Altın Fiyatları Neden Yükseliyor?

Altın fiyatlarının yükselmesinin ardından önemli faktörler bulunuyor. 

ABD Başkanı’nın yeni gümrük tarifeleri uygulamaları küresel ticaret gerilimini giderek artırdı. Yatırımcılar bu tür belirsizlik dönemlerinde güvenli liman olarak altına sığınıyor. 

Jeopolitik riskler ve küresel belirsizlikler de altının fiyatını etkileyen durumlardan. Ukrayna-Rusya savaşı, Orta Doğu’daki gerginlikler altına olan talebi artırıyor. 

Yatırımcıları etkileyen bir diğer faktör de küresel enflasyon politikaları. ABD Merkez Bankası (Fed) gibi kuruluşlarının faiz indirimi beklentileri, düşük faiz oranları, yüksek enflasyon altın fiyatlarını yakından etkiliyor.

Ülke bazında baktığımız zaman ise Türkiye’de döviz kurundaki artışlar gram altını doğrudan etkiliyor. Son olarak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması ve ardından tutuklanması altın fiyatlarında yeni rekorları kırdırdı.

Çin, Rusya, Hindistan, Türkiye gibi ülkelerin merkez bankalarının altın alımlarına devam etmesi iç piyasalarda altın talebinin yükseldiğini gösteriyor. Yatırımcıların altına olan talebi fiyatları etkiliyor. Bir diğer ifadeyle talep arttıkça fiyatlar yükselişe geçiyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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