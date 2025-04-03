Altın Fiyatları Neden Yükseliyor? 3 Nisan 2025 Perşembe Güncel Altın Fiyatları
Altın Fiyatları Neden Yükseliyor? 3 Nisan 2025 Perşembe Güncel Altın Fiyatları
Güvenli liman olarak bilinen altında sular durulmuyor. Son haftalarda günleri rekora koşarak açan altında yeni rekor denemesi geldi. ABD Başkanı Donald Trump’ın ülkelere getirdiği yeni vergi uygulamaları açıklamalarının hemen ardından Ons Altın 3 bin 167 doları gördü. Peki, altın fiyatları neden yükseliyor?
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ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin aralarında bulunduğu ülkelere uygulanacak vergi tarifelerini duyurdu.
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Altın Fiyatları Neden Yükseliyor?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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