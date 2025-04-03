Altın fiyatlarının yükselmesinin ardından önemli faktörler bulunuyor.

ABD Başkanı’nın yeni gümrük tarifeleri uygulamaları küresel ticaret gerilimini giderek artırdı. Yatırımcılar bu tür belirsizlik dönemlerinde güvenli liman olarak altına sığınıyor.

Jeopolitik riskler ve küresel belirsizlikler de altının fiyatını etkileyen durumlardan. Ukrayna-Rusya savaşı, Orta Doğu’daki gerginlikler altına olan talebi artırıyor.

Yatırımcıları etkileyen bir diğer faktör de küresel enflasyon politikaları. ABD Merkez Bankası (Fed) gibi kuruluşlarının faiz indirimi beklentileri, düşük faiz oranları, yüksek enflasyon altın fiyatlarını yakından etkiliyor.

Ülke bazında baktığımız zaman ise Türkiye’de döviz kurundaki artışlar gram altını doğrudan etkiliyor. Son olarak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması ve ardından tutuklanması altın fiyatlarında yeni rekorları kırdırdı.

Çin, Rusya, Hindistan, Türkiye gibi ülkelerin merkez bankalarının altın alımlarına devam etmesi iç piyasalarda altın talebinin yükseldiğini gösteriyor. Yatırımcıların altına olan talebi fiyatları etkiliyor. Bir diğer ifadeyle talep arttıkça fiyatlar yükselişe geçiyor.