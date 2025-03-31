31 Mart 2025 Pazartesi Altın Fiyatları: Altın Yeni Haftaya Rekor Kırarak Başladı

Küresel piyasalarda ticaret savaşları devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük vergileri ve tehditlerinin ardından başlayan ticaret savaşları ons altının son zamanlarda rekor kırmasının önünü açtı. Yeni haftaya yükselişle başlayan ons altın 3 bin 157 doları gördü.

Altın fiyatları yılbaşından bu yana yüzde 18 arttı. ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs, altın fiyatına yönelik beklentisini ise 3 bin 300 dolara yükseltti.

Öte yandan Trump Kanada, Çin ve Meksika’ya ticaret tehditlerinin ardından bu kez Rusya’ya uyarılarda bulundu. Trump, nükleer anlaşmaya yanaşmazsa İran’a ateşkes sağlama girişimlerini engellerse Rusya’ya ek tarife getireceklerini belirtti.