31 Mart 2025 Pazartesi Altın Fiyatları: Altın Yeni Haftaya Rekor Kırarak Başladı
31 Mart 2025 Pazartesi Altın Fiyatları: Altın Yeni Haftaya Rekor Kırarak Başladı
Altındaki yükseliş hız kesmeden devam ediyor. “Güvenli liman” yeni haftaya yine rekorla başladı. Ons altın 3 bin 157 dolara ulaşarak zirveyi gördü. İşte 31 Mart 2025 Pazartesi günü altın fiyatları.
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Ons altın haftaya 3 bin 157 doları görerek başladı.
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31 Mart 2025 Pazartesi altın fiyatları:
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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