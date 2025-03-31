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31 Mart 2025 Pazartesi Altın Fiyatları: Altın Yeni Haftaya Rekor Kırarak Başladı

31 Mart 2025 Pazartesi Altın Fiyatları: Altın Yeni Haftaya Rekor Kırarak Başladı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
31.03.2025 - 11:24

Altındaki yükseliş hız kesmeden devam ediyor. “Güvenli liman” yeni haftaya yine rekorla başladı. Ons altın 3 bin 157 dolara ulaşarak zirveyi gördü. İşte 31 Mart 2025 Pazartesi günü altın fiyatları.

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Ons altın haftaya 3 bin 157 doları görerek başladı.

Ons altın haftaya 3 bin 157 doları görerek başladı.

Küresel piyasalarda ticaret savaşları devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük vergileri ve tehditlerinin ardından başlayan ticaret savaşları ons altının son zamanlarda rekor kırmasının önünü açtı. Yeni haftaya yükselişle başlayan ons altın 3 bin 157 doları gördü. 

Altın fiyatları yılbaşından bu yana yüzde 18 arttı. ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs, altın fiyatına yönelik beklentisini ise 3 bin 300 dolara yükseltti.

Öte yandan Trump Kanada, Çin ve Meksika’ya ticaret tehditlerinin ardından bu kez Rusya’ya uyarılarda bulundu. Trump, nükleer anlaşmaya yanaşmazsa İran’a ateşkes sağlama girişimlerini engellerse Rusya’ya ek tarife getireceklerini belirtti.

31 Mart 2025 Pazartesi altın fiyatları:

31 Mart 2025 Pazartesi altın fiyatları:

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınıp tutuklanmasının ardından gram altın 4 bin TL’yi aşmıştı. Gram altın yeni haftaya da yükselişle başladı. Gram altın saat 11.00 itibarıyla 3 bin 800 TL’den işlem görüyor. 

Çeyrek altının alış fiyatı 6 bin 312 TL olurken cumhuriyet altını 25 bin 177 seviyesinden işlem görüyor. Yarım altın ise 12 bin 628 TL’ye ulaştı.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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