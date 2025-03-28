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Özgür Demirtaş Elon Musk’ı Alkışla Övdü: Takipçileri Türkiye Gündemini Hatırlatarak Tepki Gösterdi

Özgür Demirtaş Elon Musk’ı Alkışla Övdü: Takipçileri Türkiye Gündemini Hatırlatarak Tepki Gösterdi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
28.03.2025 - 23:27

Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş'ın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında gözaltı ve tutuklama kararlarına dair paylaşım yapmaması tepki çekmişti. Demirtaş, tepkilerin ardından sessizliğini “Türkiye hakkında yazmamaya çok daha kararlı bir şekilde devam edeceğim' sözleriyle bozmuştu. Demirtaş, son olarak Elon Musk’ı öven bir paylaşımda bulundu. ABD’de Hükümet Verimliliği Bakanlığı’nın başında bulunan Musk’ın başarılı işler yaptığını ileri süren Demirtaş, alkışlı övgü yağdırdı. Takipçileri Demirtaş’a Türkiye gündemini hatırlatarak tepki gösterdi.

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Özgür Demirtaş, ekonomi paylaşımları ve açıklamalarıyla en çok takip edilen isimlerden biri. Ancak İmamoğlu hakkında verilen kararlara sessizliği dikkat ve tepki çekmişti.

Özgür Demirtaş, ekonomi paylaşımları ve açıklamalarıyla en çok takip edilen isimlerden biri. Ancak İmamoğlu hakkında verilen kararlara sessizliği dikkat ve tepki çekmişti.

Tepkilerin ardından Prof. Dr. Özgür Demirtaş, X hesabından açıklamalarda bulunmuş ve Türkiye gündemi ile ilgili paylaşım yapmayacağını belirtmişti. Demirtaş'ın 24 Mart tarihinde yaptığı açıklama şöyle olmuştu:

'Sevgili Arkadaşlar,

Geçmişte olduğu gibi yine, 'Neden ülke gündemiyle ilgili yazmıyorsun?' diye soranlar oluyor. Bunu soranların bir kısmı, yazmamamdan üzüntü duyan dostlarım ve beni sevenler. Bir kısmı ise suskunluğumu fırsat bilip beni sosyal medyada linç etmek isteyenler.

2011 yılında ülkeme temelli döndüm. 2012’den itibaren, özellikle uzmanlık alanımda ve sosyal konularda, yanlış gördüğüm konular hakkında birçok uyarı yaptım. Yazılabilecek her şeyi yazdım. Yazdıklarımın etkisinin oldukça sınırlı kaldığını gördüm. Uzun süredir beni takip edenler geçmiş 14 yılın şahididir. Bu nedenle, kendi kararım doğrultusunda son 7-8 yıldır hiçbir gazete veya TV’ye demeç vermedim. Sonrasında YouTube kanalımı bıraktım ve video çekmeyi durdurdum. En önemlisi, son 3 yıldır sosyal medyada kendime oto-sansür uygulayarak gündemle ilgili hiçbir şey yazmamaya karar verdim. 

Özetle, Türkiye hakkında yazmama kararım uzun zaman önce alınmış ve bugüne kadar sadık kalmaya elimden geldiğince çalıştığım (Tek tük trollere verdiğim yanıtlar dışında) bir prensiptir. Bundan sonra da yalnızca uzmanlık alanım olan 'Global' finans konularına odaklanmaya ve Türkiye hakkında yazmamaya çok daha kararlı bir şekilde devam edeceğim.

İyi kalpli herkesi seviyorum ve ben de kalbimi gönderiyorum.'

Dediği gibi gündeme dair yazmayan Demirtaş, son olarak Elon Musk'a övgüler yağdıran paylaşım yaptı.

Dediği gibi gündeme dair yazmayan Demirtaş, son olarak Elon Musk'a övgüler yağdıran paylaşım yaptı.
twitter.com

Dünyanın en zengin ismi Elon Musk, ABD yönetiminin ikinci başkanı olarak isimlendiriliyor. Musk, ABD'nin Hükümet Verimliliği Bakanlığı'na (Department of Government Efficiency-DOGE) başkanlık yapıyor. Vergi tasarrufu yapacaklarını Kasım 2024'ten bu yana vurgulayan Elon Musk, yaptığı çalışmalar nedeniyle Demirtaş'tan alkış aldı. Demirtaş, paylaşımında şöyle dedi:

'Elon Musk'a çok kızanlar olduğunu biliyorum. Ancak Department of Government Efficiency muazzam işler yapıyor.

Şu ana kadar ki yaptıkları tasarruf 130 Milyar Dolar. Bu Amerika'daki her bir vergi mükellefi için 807 Dolarlık kazanca denk geliyor.

Bu sayı çok daha hızlı bir şekilde artacak. Ben bunun Dünya için iyi bir örnek olduğunu düşünüyorum.

Elon Musk'ın ellerine sağlık 👏

Not: Yapılan kesintilerde muhakkak yanlış olanlar da vardır. Ama bir verimlilik artışı olduğu da aşikar.'

Özgür Demirtaş'ın paylaşımına kullanıcılar tepki gösterdi. Kimi Türkiye gündemini hatırlattı kimi Elon Musk'ın politikasını eleştirdi 👇

Özgür Demirtaş'ın paylaşımına kullanıcılar tepki gösterdi. Kimi Türkiye gündemini hatırlattı kimi Elon Musk'ın politikasını eleştirdi 👇
twitter.com

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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Esin Varnalı

Şu herifi iyi birisi sananlar vardı birde.Gerçekte sadece çıkarına ve parasına bakan vasıfsız bir eleman...