Özgür Demirtaş Elon Musk’ı Alkışla Övdü: Takipçileri Türkiye Gündemini Hatırlatarak Tepki Gösterdi
Özgür Demirtaş Elon Musk’ı Alkışla Övdü: Takipçileri Türkiye Gündemini Hatırlatarak Tepki Gösterdi
Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş'ın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında gözaltı ve tutuklama kararlarına dair paylaşım yapmaması tepki çekmişti. Demirtaş, tepkilerin ardından sessizliğini “Türkiye hakkında yazmamaya çok daha kararlı bir şekilde devam edeceğim' sözleriyle bozmuştu. Demirtaş, son olarak Elon Musk’ı öven bir paylaşımda bulundu. ABD’de Hükümet Verimliliği Bakanlığı’nın başında bulunan Musk’ın başarılı işler yaptığını ileri süren Demirtaş, alkışlı övgü yağdırdı. Takipçileri Demirtaş’a Türkiye gündemini hatırlatarak tepki gösterdi.
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Özgür Demirtaş, ekonomi paylaşımları ve açıklamalarıyla en çok takip edilen isimlerden biri. Ancak İmamoğlu hakkında verilen kararlara sessizliği dikkat ve tepki çekmişti.
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Dediği gibi gündeme dair yazmayan Demirtaş, son olarak Elon Musk'a övgüler yağdıran paylaşım yaptı.
Özgür Demirtaş'ın paylaşımına kullanıcılar tepki gösterdi. Kimi Türkiye gündemini hatırlattı kimi Elon Musk'ın politikasını eleştirdi 👇
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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Şu herifi iyi birisi sananlar vardı birde.Gerçekte sadece çıkarına ve parasına bakan vasıfsız bir eleman...