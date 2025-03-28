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Fatih Portakal Sözcü TV’de Oyunu Kime Vereceğini Açıkladı

Fatih Portakal Sözcü TV’de Oyunu Kime Vereceğini Açıkladı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
28.03.2025 - 20:57

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla birlikte eylem meydanlarında yaptığı canlı yayınları göstererek 'halkı kin ve düşmanlığa teşvik ettiği' gerekçesiyle Sözcü TV’ye 10 gün yayın durdurma cezası verdi. Sözcü TV, 10 gün boyunca siyah ekran verecek. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise RTÜK kararlarına yöneltilen eleştiriye dair bir açıklama yaptı. Fatih Portakal, Sözcü Ana Haber yayınında RTÜK kararına, Altun’un açıklamasına sert tepki göstererek sandık çıkışında bulundu. Portakal, “Oyumun rengi belli' diyerek kime oy vermeyeceğini de açıkladı.

Kaynak: Sözcü TV

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RTÜK, Sözcü TV'ye 10 gün yayın durdurma cezası verdi. Karara tepki artınca İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan açıklama geldi.

RTÜK, Sözcü TV'ye 10 gün yayın durdurma cezası verdi. Karara tepki artınca İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan açıklama geldi.

RTÜK, 4 kanala ceza yağdırdı.

Sözcü TV’ye İstanbul, Ankara ve İzmir’de gerçekleşen Ekrem İmamoğlu’na destek eylemlerinden canlı yayın yapılarak, yorumlarda “halkın kin ve düşmanlığa teşvik” edildiği gerekçesiyle 10 gün yayın durdurma cezası verildi. 10 gün boyunca ekranda yalnızca siyah zemin üzerine RTÜK’ün karar metni yer alacak. 

27 Mart Perşembe günü açıklanan RTÜK kararları büyük tepki çekti. Eleştiriler artınca İletişim Başkanı Fahrettin Altun, açıklama yayımladı. Altun açıklamasında şunlara yer verdi:

“Halkı kin ve düşmanlığa sevk etmeyi, kamu düzenini bozmayı, bireysel hak ve özgürlükleri baskı altına almayı hedefleyen yayınlar karşısında kamu otoritesinin takınması gereken tavır bellidir. 

Türkiye’yi itibarsızlaştırmaya, vandalizmi özendirmeye, şiddeti tırmandırmaya, terör örgütlerine zemin kazandırmaya ve yargı kurumlarını yıpratmaya yönelik yayınlar hiçbir surette savunulamaz. 

RTÜK’ün uyguladığı tedbirlere yönelik ağır eleştiriler yönelten kesimlere, öncelikle kendi ideolojilerine yakın eksende yayın yapan medya kuruluşlarında Sayın Cumhurbaşkanımıza ve hükûmetimize karşı mütemadiyen dile getirilen ağır iftira, hakaret ve ithamları görmezden gelen tutumlarını terk etmeleri çağrısında bulunuyoruz.

Basın özgürlüğü kisvesi altında son günlerde gördüğümüz kışkırtmaların, hakaretlerin, iftiraların, kişisel haklara tecavüz eden yayınların son bulması gerektiğinin ısrarla altını çiziyoruz.”

İletişim Başkanlığı açıklamasına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Fatih Portakal: "Bayram havasında gideceğim sandığa. Oyumun rengi belli. İktidara oy vermeyeceğim."

Fatih Portakal: "Bayram havasında gideceğim sandığa. Oyumun rengi belli. İktidara oy vermeyeceğim."

Fatih Portakal, Sözcü TV ana haberinde Altun’un açıklamasına tepki gösterdi ve kime oy verip vermeyeceğini açıkladı.

Portakal'ın sözleri şöyle:

'Altun, kendi penceresinden bakıyor. Benim gördüğüm diz çöktürmek. Bir şekilde sesleri kısmak, onları korkutmak… 

2028 ve evvelinde bilemem ama bayram havasında gideceğim sandığa. Koşa koşa gideceğim sandığa. Öyle bir gideceğim ki oyumun rengi belli. Gideceğim ve iktidara oy vermeyeceğim. Vermedim zaten. Gözümün önündeki karanlığı aydınlığa çevirmek için sandığa gitmek zorunda olduğumu biliyorum çok net şekilde.”

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Gazeteci Fatih Portakal'ın o sözleri şöyle 👇

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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