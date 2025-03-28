Fatih Portakal Sözcü TV’de Oyunu Kime Vereceğini Açıkladı

Fatih Portakal, Sözcü TV ana haberinde Altun’un açıklamasına tepki gösterdi ve kime oy verip vermeyeceğini açıkladı.

Portakal'ın sözleri şöyle:

'Altun, kendi penceresinden bakıyor. Benim gördüğüm diz çöktürmek. Bir şekilde sesleri kısmak, onları korkutmak…

2028 ve evvelinde bilemem ama bayram havasında gideceğim sandığa. Koşa koşa gideceğim sandığa. Öyle bir gideceğim ki oyumun rengi belli. Gideceğim ve iktidara oy vermeyeceğim. Vermedim zaten. Gözümün önündeki karanlığı aydınlığa çevirmek için sandığa gitmek zorunda olduğumu biliyorum çok net şekilde.”

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