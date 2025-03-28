Fatih Portakal Sözcü TV’de Oyunu Kime Vereceğini Açıkladı
Fatih Portakal Sözcü TV’de Oyunu Kime Vereceğini Açıkladı
Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla birlikte eylem meydanlarında yaptığı canlı yayınları göstererek 'halkı kin ve düşmanlığa teşvik ettiği' gerekçesiyle Sözcü TV’ye 10 gün yayın durdurma cezası verdi. Sözcü TV, 10 gün boyunca siyah ekran verecek. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise RTÜK kararlarına yöneltilen eleştiriye dair bir açıklama yaptı. Fatih Portakal, Sözcü Ana Haber yayınında RTÜK kararına, Altun’un açıklamasına sert tepki göstererek sandık çıkışında bulundu. Portakal, “Oyumun rengi belli' diyerek kime oy vermeyeceğini de açıkladı.
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RTÜK, Sözcü TV'ye 10 gün yayın durdurma cezası verdi. Karara tepki artınca İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan açıklama geldi.
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Fatih Portakal: "Bayram havasında gideceğim sandığa. Oyumun rengi belli. İktidara oy vermeyeceğim."
Gazeteci Fatih Portakal'ın o sözleri şöyle 👇
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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