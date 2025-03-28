Ekrem İmamoğlu Eylemlerine Jet İddianame: 74 Kişiye 3 Yıla Kadar Hapis Cezası İstendi

'İddianamede İstanbul Valiliği’nin 19 Mart günü 4 gün süreyle toplantı, gösteri ve yürüyüşleri yasakladığı hatırlatıldı. Daha sonra bu kararın 4 gün daha uzatıldığına da yer verildi. Bu karara uymayarak gösteri ve yürüyüşlere katılan 100 kişinin İstanbul TEM Şube tarafından tespit edildiği belirtildi.

İddianamede aralarında Now muhabiri Ali Onur Tosun, AFP fotomuhabiri Yasin Akgül, fotomuhabir Bülent Kılıç ve gazeteci Zeynep Kuray, gazeteci Hayri Tunç, Bakırköy Belediyesi fotomuhabiri Gökhan Kam, İBB fotomuhabiri Kurtuluş Arı’nın da olduğu yaklaşık 70 kişinin tutuklandığı diğerlerine ise adli kontrol kararı verildiği belirtildi. 25 kişinin ise dosyası ayrıldı.

İddianamede tutuklandıkları belirtilen 7 gazeteci, tutuklandıktan 2 gün sonra savcılık tarafından verilen re’sen tahliye kararıyla serbest bırakılmıştı.'