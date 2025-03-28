Ekrem İmamoğlu Eylemlerine Jet İddianame: 74 Kişiye 3 Yıla Kadar Hapis Cezası İstendi
Ekrem İmamoğlu Eylemlerine Jet İddianame: 74 Kişiye 3 Yıla Kadar Hapis Cezası İstendi
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması ve tutuklanmasına yönelik eylemler sürüyor. Gazeteci Ceylan Sever, X hesabından yaptığı paylaşımda İmamoğlu eylemlerine katıldıkları gerekçesiyle 74 kişi hakkında iddianame hazırlandığını paylaştı. 74 kişiye 3’er yıla kadar hapis cezası istemiyle ilk dava açıldı.
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Gazeteci Sever'in paylaşımı şöyle oldu:
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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