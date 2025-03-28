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Ekrem İmamoğlu Eylemlerine Jet İddianame: 74 Kişiye 3 Yıla Kadar Hapis Cezası İstendi

Ekrem İmamoğlu Eylemlerine Jet İddianame: 74 Kişiye 3 Yıla Kadar Hapis Cezası İstendi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
28.03.2025 - 20:21

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması ve tutuklanmasına yönelik eylemler sürüyor. Gazeteci Ceylan Sever, X hesabından yaptığı paylaşımda İmamoğlu eylemlerine katıldıkları gerekçesiyle 74 kişi hakkında iddianame hazırlandığını paylaştı. 74 kişiye 3’er yıla kadar hapis cezası istemiyle ilk dava açıldı.

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Gazeteci Sever'in paylaşımı şöyle oldu:

Gazeteci Sever'in paylaşımı şöyle oldu:
twitter.com

'İmamoğlu protestolarına jet iddianame.

İmamoğlu eylemlerine katıldıkları gerekçesiyle 74 kişiye 3’er yıla kadar hapis cezası istemiyle ilk dava açıldı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun mali suçlar soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından başlayan protestolara katılan kişilere yönelik savcılık jet iddianame düzenlendi. 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın iddianamesinde genel yaş ortalaması 20 ile 40 arasında değişen 74 şüpheli hakkında “Kanuna Aykırı Toplantı ve Yürüyüşlere Silahsız Katılarak İhtara Rağmen Kendiliğinden Dağılmama” suçundan 6’şar aydan 3’er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları ve kamuoyunda siyasi yasak olarak bilinen seçme seçilme hakkından yoksun bırakmanın da dahil olduğu “belli haklardan yoksun bırakılma” maddesi de her bir şüpheli yönünden istendi.'

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'İddianamede İstanbul Valiliği’nin 19 Mart günü 4 gün süreyle toplantı, gösteri ve yürüyüşleri yasakladığı hatırlatıldı. Daha sonra bu kararın 4 gün daha uzatıldığına da yer verildi. Bu karara uymayarak gösteri ve yürüyüşlere katılan 100 kişinin İstanbul TEM Şube tarafından tespit edildiği belirtildi. 

İddianamede aralarında Now muhabiri Ali Onur Tosun, AFP fotomuhabiri Yasin Akgül, fotomuhabir Bülent Kılıç ve gazeteci Zeynep Kuray, gazeteci Hayri Tunç, Bakırköy Belediyesi fotomuhabiri Gökhan Kam, İBB fotomuhabiri Kurtuluş Arı’nın da olduğu yaklaşık 70 kişinin tutuklandığı diğerlerine ise adli kontrol kararı verildiği belirtildi. 25 kişinin ise dosyası ayrıldı. 

İddianamede tutuklandıkları belirtilen 7 gazeteci, tutuklandıktan 2 gün sonra savcılık tarafından verilen re’sen tahliye kararıyla serbest bırakılmıştı.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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