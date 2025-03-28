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Sera Kadıgil Çağlayan Adliyesi’nde Gözaltına Alınan Gençlerin Yaşadıklarını X Hesabından Anlattı

Sera Kadıgil Çağlayan Adliyesi’nde Gözaltına Alınan Gençlerin Yaşadıklarını X Hesabından Anlattı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
28.03.2025 - 19:48

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili, avukat Sera Kadıgil, Ekrem İmamoğlu eylemlerinde gözaltına alınan ve Çağlayan Adliyesi’nde tutulan gençlerin yaşadıklarını anlattı. Kadıgil, sözlerine “Çağlayan Adliyesinde genç kıyımı gaz kesmeden devam ediyor” cümlesiyle başladı.

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Ekrem İmamoğlu’na destek eylemleri ülke genelinde devam ederken yüzlerce genç gözaltına alındı, tutuklandı.

Ekrem İmamoğlu’na destek eylemleri ülke genelinde devam ederken yüzlerce genç gözaltına alındı, tutuklandı.

Eylemlerde polisin biber gazlı, plastik mermili sert müdahaleleri büyük tepki çekti. Genç çocuklar ve öğrenciler eylemlerde sert şekilde gözaltına alındı. Sosyal medyada paylaşılan videolar şiddeti gözler önüne serdi.

Polisin sert müdahalelerinden biri de Saraçhane'de yaşandı 👇

Sera Kadıgil, Çağlayan Adliyesi'ndeki gözlemlerini X hesabından paylaştı:

Sera Kadıgil, Çağlayan Adliyesi'ndeki gözlemlerini X hesabından paylaştı:
twitter.com

'Çağlayan Adliyesinde genç kıyımı gaz kesmeden devam ediyor. 

Pazar alınan da var yargılananlar arasında, pazartesi evden alınan da, salı çarşamba alınıp dün yetişmeyen de. Dün Cevahir’den alınan gençler ise henüz adliyeye bile getirilmedi. 

Savcılar ifade alma zahmetine girmeden dosya üzerinden mahkemeye yolluyor herkesi.

Bir sulh ceza hakimi mesela içeri doldurdu karar bekleyen 10 genci. İsimlerini okuma zahmetine bile girmeden “hepsinin tutuklanmasına” diyip çıktı gitti salondan. 

İstanbul’a daha 5 ay önce gelmiş dosyasında HİÇBİR ŞEY olmayan 18 yaşında bir genci tutukladılar az önce. Ağlıyordu.'

Kadıgil: "Korkmama ve susmama borcumuz korku duvarını aşan bu gençleredir!"

Kadıgil: "Korkmama ve susmama borcumuz korku duvarını aşan bu gençleredir!"

'Yaşlar zaten böyle. 

18-20-21 yaşında insanlar. Çalışan da var aralarında, okuyan da. Ne işte ne okulda olacak kadar şanslı olmayan milyonlarca gençten bazıları da burada. Tanıştığım en “yaşlı” sanık 32 yaşında. Dosyalar dosya falan değil. %90’ı çer çöp. Dosyasındaki tek fotoğrafı gözaltına alındıktan sonra(!) olan bir genci de tutuklamışlar mesela. 

Dün tutuklananların tutukluğa itirazı da bugün görülemesin diye özel bir gayret sarf edildi. Avukatlar sabah 8.30’dan akşam 17’ye kadar savcılığın dosyaları mahkemeye sevkini (BİR ALT KAT) tam 8 SAAT beklediler. 

Olağanüstü bir rejimin olağanüstü zulmünü iliklerimize kadar hissettiğimiz bugünlerde artık KORKMAMA VE SUSMAMA borcumuz sadece bu memlekete değil bu memleket için korku duvarını aşan bu gençleredir!'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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