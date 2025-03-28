Sera Kadıgil Çağlayan Adliyesi’nde Gözaltına Alınan Gençlerin Yaşadıklarını X Hesabından Anlattı
Sera Kadıgil Çağlayan Adliyesi’nde Gözaltına Alınan Gençlerin Yaşadıklarını X Hesabından Anlattı
Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili, avukat Sera Kadıgil, Ekrem İmamoğlu eylemlerinde gözaltına alınan ve Çağlayan Adliyesi’nde tutulan gençlerin yaşadıklarını anlattı. Kadıgil, sözlerine “Çağlayan Adliyesinde genç kıyımı gaz kesmeden devam ediyor” cümlesiyle başladı.
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Ekrem İmamoğlu’na destek eylemleri ülke genelinde devam ederken yüzlerce genç gözaltına alındı, tutuklandı.
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Sera Kadıgil, Çağlayan Adliyesi'ndeki gözlemlerini X hesabından paylaştı:
Kadıgil: "Korkmama ve susmama borcumuz korku duvarını aşan bu gençleredir!"
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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