Uzun Zamandır Paylaşım Yapmayan Özgür Demirtaş Sessizliğini Bozdu

Ekonomi alanında yaptığı paylaşımlarla sosyal medyada en yüksek takipçi sayılarından birine sahip olan Özgür Demirtaş bir süredir paylaşım yapmıyordu. Ünlü akademisyen en son paylaşımını 17 Mart tarihinde, Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının iptalinden bir gün önce yapmıştı ve ardından gelişen gözaltı ve tutuklama gibi kararların geldiği süreçte bir paylaşım yapmadı. Demirtaş halka açık bir paylaşım olmasa da sessizliğini abonelerine bozdu.