Uzun Zamandır Paylaşım Yapmayan Özgür Demirtaş Sessizliğini Bozdu
Uzun Zamandır Paylaşım Yapmayan Özgür Demirtaş Sessizliğini Bozdu
Ekonomi alanında yaptığı paylaşımlarla sosyal medyada en yüksek takipçi sayılarından birine sahip olan Özgür Demirtaş bir süredir paylaşım yapmıyordu. Ünlü akademisyen en son paylaşımını 17 Mart tarihinde, Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının iptalinden bir gün önce yapmıştı ve ardından gelişen gözaltı ve tutuklama gibi kararların geldiği süreçte bir paylaşım yapmadı. Demirtaş halka açık bir paylaşım olmasa da sessizliğini abonelerine bozdu.
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Özgür Demirtaş uzun süredir ekonomi ve finans konularında sözü en çok dinlenen kişilerden.
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Pek çok kişi de Özgür Demirtaş'a sessiz kaldığı için tepkili.
Ancak ünlü ekonomist sessizliğini bozarak abonelerine seslendi.
Ancak Demirtaş'ın aboneleriyle paylaştıklarını şöyle özetleyebiliriz.
Türkiye'ye döndüğünden beri pek çok canlı yayına çıktığını belirtti.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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