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Uzun Zamandır Paylaşım Yapmayan Özgür Demirtaş Sessizliğini Bozdu

Uzun Zamandır Paylaşım Yapmayan Özgür Demirtaş Sessizliğini Bozdu

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
24.03.2025 - 16:35

Ekonomi alanında yaptığı paylaşımlarla sosyal medyada en yüksek takipçi sayılarından birine sahip olan Özgür Demirtaş bir süredir paylaşım yapmıyordu. Ünlü akademisyen en son paylaşımını 17 Mart tarihinde, Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının iptalinden bir gün önce yapmıştı ve ardından gelişen gözaltı ve tutuklama gibi kararların geldiği süreçte bir paylaşım yapmadı. Demirtaş halka açık bir paylaşım olmasa da sessizliğini abonelerine bozdu.

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Özgür Demirtaş uzun süredir ekonomi ve finans konularında sözü en çok dinlenen kişilerden.

Özgür Demirtaş uzun süredir ekonomi ve finans konularında sözü en çok dinlenen kişilerden.

Aynı zamanda toplumsal olaylar hakkında da paylaşımlar yapan, Maraş Depremleri için farkındalık uyandıran ve kimi zaman hükümete yakın isimlerle polemiğe girmesiyle tanıdığımız Demirtaş bir süredir sessizliğini koruyor.

Pek çok kişi de Özgür Demirtaş'a sessiz kaldığı için tepkili.

Pek çok kişi de Özgür Demirtaş'a sessiz kaldığı için tepkili.
twitter.com

En son paylaşımını 17 Mart tarihinde kendi alanıyla ilgili yapan Demirtaş ise takipçilerine bu konuyla ilgili bir açıklamada, tutuklanan Ekrem İmamoğlu veya protestolar hakkında bir yorumda bulunmadı.

Ancak ünlü ekonomist sessizliğini bozarak abonelerine seslendi.

Ancak ünlü ekonomist sessizliğini bozarak abonelerine seslendi.

*Fikri Mülkiyet Hakları gereği ve bu paylaşımların halka açık olmayıp abonelere özel olmasından ötürü metni yayınlayamıyoruz.

Ancak Demirtaş'ın aboneleriyle paylaştıklarını şöyle özetleyebiliriz.

Ancak Demirtaş'ın aboneleriyle paylaştıklarını şöyle özetleyebiliriz.

Son olaylar için ciğerinin yandığını belirten Demirtaş abonelerine üzgün olduğunu söyledi. Ancak bir profesyonel olarak acısını bir kenara koyup işine giriştiğini belirtti. Geçmişte yaptığı uyarıların dikkate alınmamasının sonuçlarının görüldüğünü hatırlattı. Kendisinin yapacağı olası bir paylaşımın sonuçlarının kendisi için ağır olacağını savundu. Bakması gereken aile üyelerinden dem vurdu.

Türkiye'ye döndüğünden beri pek çok canlı yayına çıktığını belirtti.

Türkiye'ye döndüğünden beri pek çok canlı yayına çıktığını belirtti.

Ancak bu canlı yayınları bir süre sonra bıraktığını, peyderpey gündem dışı konulara ve kendi alanına yöneldiğini yineleyen Demirtaş bazı kişilere hakkını helal etmediğini söyledi. Sevdiği kişilerin kendisine dikkat etmesi gerektiğini söylediğini, anonim hesapların da sessiz kaldığı için kendisini sevmediğinden dem vurdu.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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