Burnunu Sıktı Yerde Kaldı! Mourinho'dan Okan Buruk'a Fiziksel Müdahale
Burnunu Sıktı Yerde Kaldı! Mourinho'dan Okan Buruk'a Fiziksel Müdahale
Galatasaray'a Kadıköy'de 2-1 yenilerek Türkiye Kupası'ndan elenen Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, maçın bitimiyle Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'a fiziksel müdahalede bulundu.
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Jose Mourinho, maçtan sonra Okan Buruk'un burnunu sıktı.
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Buruk yerde kaldı.
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