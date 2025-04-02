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Burnunu Sıktı Yerde Kaldı! Mourinho'dan Okan Buruk'a Fiziksel Müdahale

Burnunu Sıktı Yerde Kaldı! Mourinho'dan Okan Buruk'a Fiziksel Müdahale

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
02.04.2025 - 23:07

Galatasaray'a Kadıköy'de 2-1 yenilerek Türkiye Kupası'ndan elenen Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, maçın bitimiyle Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'a fiziksel müdahalede bulundu.

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Jose Mourinho, maçtan sonra Okan Buruk'un burnunu sıktı.

Jose Mourinho, maçtan sonra Okan Buruk'un burnunu sıktı.

Buruk yerde kaldı.

Buruk yerde kaldı.

İşte o anlar 👇

Yaşananların ardından Galatasaray'ın sosyal medya paylaşımı 👇

Yaşananların ardından Galatasaray'ın sosyal medya paylaşımı 👇
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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya ve dijital dünyanın dinamiklerine hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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