Cahit Zarifoğlu'nun Eşine Yazdığı Şiir Kullanıcılardan Tepki Çekti: "Ne Kadar Kırıcı!"
Cahit Zarifoğlu'nun Eşine Yazdığı Şiir Kullanıcılardan Tepki Çekti: "Ne Kadar Kırıcı!"
Şair Cahit Zarifoğlu'nun yıllar sonra eşine yazdığı şiir Twitter (X)'da dikkat çekti. Kullanıcılardan kulağa tuhaf gelen dizelerle yazılmış o şiire tepkiler yükseldi.
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Şair Cahit Zarifoğlu'nun eşi Berat Hanım'a yazdığı şiir Twitter (X)'da viral oldu.
"Şimdiye dek herkese şiir yazdın ama bana hiç yazmadın" diyen eşine "Getir yazayım" diyen Zarifoğlu'nun yazdıkları yıllar sonra bugün gündem oldu.
Belli ki eşi özensiz yazılmasını istemediği için "Hemen nasıl yazacaksın?" diye soruyor o da, "Ben şairim, yazarım ne olacak!" diye söylüyor.
Yazdıkları ile adını bugünlere kadar taşıyan ünlü şairin, eşine yazdığı şiir paylaşılınca kullanıcıların tepkisini çekti.
Bir kullanıcı eşinin anlatımını böyle paylaştı:
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Ardından da yıllar sonra ortaya çıkan ve kullanıcıların dikkatini çeken o şiiri paylaştı:
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Kullanıcılar şiiri rahatsız edici buldu.
Hatta eşinin kırılabileceğini söyleyenler vardı.
"Doğruysa şu özensiz tavra bakın!"
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"Ne bencil, kalbinde ve gözünde kendinden başkasına yer açamayacak kadar kendiyle dolu ve meşgul!"
Genellemeler başladı...
"Bu tatsız olay felsefemin doğruluğunu ispatlamış olmuş. Birine kendinizi ne kadar verirseniz o kadar az değer görürsünüz."
"Yanlış eş olmaya dair ibretlik hikaye."
Siz ne düşünüyorsunuz?
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