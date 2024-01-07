Hemcinslerinin Hakları İçin Canlarını Feda Eden Kadınlar: Süfrajetler

Süfrajetler... Kendilerini inandıkları uğruna feda eden cesur kadınlar. Süfrajetler kimdi? Neler yaptılar ? İngiliz hükümeti tarafından neden işkenceye uğradılar? Emily Davidson adında genç bir kadın neden bu hareketin simgesi haline geldi? Hepsinin cevabı bu yazıda.