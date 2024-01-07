Hemcinslerinin Hakları İçin Canlarını Feda Eden Kadınlar: Süfrajetler
Hemcinslerinin Hakları İçin Canlarını Feda Eden Kadınlar: Süfrajetler
Süfrajetler... Kendilerini inandıkları uğruna feda eden cesur kadınlar. Süfrajetler kimdi? Neler yaptılar ? İngiliz hükümeti tarafından neden işkenceye uğradılar? Emily Davidson adında genç bir kadın neden bu hareketin simgesi haline geldi? Hepsinin cevabı bu yazıda.
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Süfrajetler, 20.yüzyıl'ın başlarında İngiltere'de ortaya çıktı.
Süfrajet hareketine katılan kadınların amacı, cinsiyet ayrımcılığını ortadan kaldırmaktı.
Süfrajet kelimesi, oy hakkı anlamına gelen "suffrage" kelimesinden türetildi.
Orta sınıftan gelen kadınlardan oluşan süfrajetler, ahlaksızlıkla suçlandılar.
Hatta süfrajetlerle alay bile ettiler.
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Süfrajetler, erkeklere eziyet ediyormuş gibi bir algı yarattılar.
Mücadeleci kadınlar, erkekler gibi kamusal alanda sigara kullanabilmek istiyordu.
Başta süfrajet hareketleri şiddet içermese de sonrasında eylem radikalleşmeye başladı.
1913'te tüm dünyayı sarsacak olan o olay yaşandı. Emily Davidson adındaki süfrajet, kendini kralın atının önüne attı.
Tüm bunlar yaşanırken bir yandan da süfrajetler tutuklanıyordu.
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Süfrajetler, tutuklandıkları halde savaşmaya devam ettiler.
Sağlık durumları kötüye gittiği halde süfrajetler savaşmaya devam etti.
2 Temmuz 1928'de nihayet kadınlar seçme ve seçilme hakkını kazandı.
Süfrajetler, dünyadaki tüm kadınların hayatına dokundu.
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