5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü Mesajları! En Anlamlı Kadın Hakları Günü Mesajları ve Atatürk'ün Sözleri
5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü Mesajları! En Anlamlı Kadın Hakları Günü Mesajları ve Atatürk'ün Sözleri
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından Türkiye’deki Kadınlara Seçme ve Seçilme Hakkı’nın verildiği 5 Aralık günü aynı zamanda Dünya Kadın Hakları Günü olarak kutlanıyor. Milyonlarca kişi bu çok özel günü birbirinden anlamlı, güzel ve özel resimli Kadın Hakları Günü mesajları ile kutlamak istiyor! Peki 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü nedir, nasıl ortaya çıktı?
İşte, Dünya Kadın Hakları Günü ile ilgili birbirinden özel mesajlar ve Atatürk'ün Kadın Hakları Günü ile ilgili sözleri...
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5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü Nasıl Ortaya Çıktı?
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Ülkemizde bu kıymetli günü taçlandıran ise 5 Aralık 1934'te "Kadınlara Seçme ve Seçilme Hakkı" tanınmasıdır.
Türkiye ve Türk kadınları, diğer ülkelerde de kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmesine öncü olmuştur.
5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü Mesajları
5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü Sözleri
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En Anlamlı 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü Mesajları
En Güzel 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü Mesajları
Mustafa Kemal Atatürk'ün Kadın Hakları Hakkındaki Sözleri
En Özel Kadın Hakları Günü Mesajları
Duygusal Kadın Hakları Günü Mesajları
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5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü Resimli Mesajları
"Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından Türk Kadınlarına seçme ve seçilme hakkı tanınmasının 90. yılı kutlu olsun!" 👇
"Kadınlarını geri bırakan toplum, geride kalmaya mahkumdur." 👇
Unutmayın ki gökyüzünün yarısını, kadınlar taşır! 👇
"Kadın güçlüyse toplum da güçlüdür." 👇
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“Ey kahraman Türk kadını, sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın.”👇
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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