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5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü Mesajları! En Anlamlı Kadın Hakları Günü Mesajları ve Atatürk'ün Sözleri

etiket 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü Mesajları! En Anlamlı Kadın Hakları Günü Mesajları ve Atatürk'ün Sözleri

Kadın Hakları kadınlar
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
05.12.2024 - 10:22

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından Türkiye’deki Kadınlara Seçme ve Seçilme Hakkı’nın verildiği 5 Aralık günü aynı zamanda Dünya Kadın Hakları Günü olarak kutlanıyor. Milyonlarca kişi bu çok özel günü birbirinden anlamlı, güzel ve özel resimli Kadın Hakları Günü mesajları ile kutlamak istiyor! Peki 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü nedir, nasıl ortaya çıktı? 

İşte, Dünya Kadın Hakları Günü ile ilgili birbirinden özel mesajlar ve Atatürk'ün Kadın Hakları Günü ile ilgili sözleri...

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5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü Nasıl Ortaya Çıktı?

5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü Nasıl Ortaya Çıktı?

Dünyanın pek çok ülkesinde kutlanan '5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü' temelleri Olympe de Gouges'un 1791'deki Kadın ve Kadın Yurttaş Hakları Bildirgesi'ne dayanır.

Ülkemizde bu kıymetli günü taçlandıran ise 5 Aralık 1934'te "Kadınlara Seçme ve Seçilme Hakkı" tanınmasıdır.

Ülkemizde bu kıymetli günü taçlandıran ise 5 Aralık 1934'te "Kadınlara Seçme ve Seçilme Hakkı" tanınmasıdır.

5 Aralık 1934'te 'Kadınlara Seçme ve Seçilme Hakkı' tanıyan kişi Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'tür.

Türkiye ve Türk kadınları, diğer ülkelerde de kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmesine öncü olmuştur.

Türkiye ve Türk kadınları, diğer ülkelerde de kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmesine öncü olmuştur.

Kadınlarımız, 1934 yılından bu yana eğitimden siyasete, sağlıktan ekonomiye, spordan sanata, yasama, yürütme ve yargıdan iş dünyasına hayatın her alanında başarıyla yer almaya devam ediyor.

Türkiye'den sonra sırasıyla,

  • 1944 yılında Fransa’da 

  • 1945 yılında İtalya’da 

  • 1960 yılında Belçika’da 

  • 1971 yılında İsviçre’de kadınlara seçme ve seçilme hakkı verildi.

5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü Mesajları

5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü Mesajları

  • Dürüst bir kadının güzelliği, ateşe benzer; yaklaşmayana hiçbir zararı dokunmaz. Dünya Kadın Hakları Günü kutlu olsun. 

  • Bütün kadınların 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Gününü kutluyor; eşitlik, özgürlük ve mutluluk dolu bir yaşam sürmelerini diliyorum.

  • Dünyada her şey kadının eseridir. 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü kutlu olsun. 

  • Kadınlar bizi sevdikIeri zaman, her suçumuzu bağışlarlar. Dünya Kadın Hakları Günü kutlu olsun!

5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü Sözleri

5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü Sözleri

  • Şuna inanmak lazımdır ki, dünya yüzünde gördüğümüz her şey kadının eseridir. Dünya Kadın Hakları Günü kutlu olsun.

  • Bir kadının sevdiğine söylediklerini, rüzgarların ve hızIa akan suların üzerine yazıImaIıdır. Dünya Kadın Hakları Günü kutlu olsun.

  • Havayı geldiği gibi, rüzgarı estiği gibi, kadını da olduğu gibi kabul edin. Değiştirmeye değil anlamaya çalışın! Dünya Kadın Hakları Günü kutlu olsun.

  • Gökyüzünün yarısını taşıyan kadının direncini kıran tek şey; hayal kırıklığıdır. Hiçbir kadının hayali boşa çıkmasın. Dünya Kadın Hakları Günü kutlu olsun.

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En Anlamlı 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü Mesajları

En Anlamlı 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü Mesajları

  • Kadının gelişimi, bağımsızlığı özgürlüğü kendisinden gelmelidir. İlk olarak kendisini bir obje değil bir kişilik olarak görmelidir. Dünya Kadın Hakları Gününüz kutlu olsun.

  • Tüm kadınların mutlu, sağlıklı ve sevgi dolu bir dünyada şiddete maruz kalmadan yaşamalarını diliyorum. Dünya Kadın Hakları Gününüz kutlu olsun.

  • Kadınlarımız erkekIerden daha çok aydın, daha çok verimIi, daha fazIa bilgili olmaya mecburdurIar. Dünya Kadın Hakları Günü kutlu olsun.

  • 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Gününde, yaşama hakkı elinden alınmış tüm kadınları rahmetle, saygıyla anıyoruz.

En Güzel 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü Mesajları

En Güzel 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü Mesajları

  • 'Dünyanın hiçbir yerine Anadolu'nun köylü kadınının üstünde kadın mesaisi zikretmenin olanağı yoktur.' M. Kemal Atatürk

  • 'Unutulmamalıdır ki, ailenin sağlık ve mutluluğu, toplumun huzur ve güveni ancak kadınlarımızın saygı, sevgi ve adalet görmesiyle mümkündür.' 

  • Gökyüzünün yarısını, kadınlar taşır. Dünya Kadın Hakları Günü kutlu olsun. 

  • Kadınların toplumdaki yeri, saygınlığı medeniyetin göstergesidir. Kadın Hakları Gününüz Kutlu Olsun.

Mustafa Kemal Atatürk'ün Kadın Hakları Hakkındaki Sözleri

Mustafa Kemal Atatürk'ün Kadın Hakları Hakkındaki Sözleri

  • 'Ben, saygıdeğer hanımlarımızın Avrupa kadınlarının aşağısında kalmayacak, tersine pek çok yönlerde onların üstüne çıkacak bilgi ve kültürle donanacaklarına asla şüphe etmeyen ve buna kesinlikle inananlardanım.' M. Kemal Atatürk

  • 'Türk kadınları, memleketin yazgısını millet adına yöneten siyasi topluluğa dahil olmak arzusunu göstermekle, memleketin, milletin vatandaşlara yüklediği görevlerin hiçbirinden kendilerinin uzak bırakılacağını düşünmezler. Çünkü, görev karşılığı olmayan hak yoktur.' M. Kemal Atatürk

  • 'Türk kadını, bu kere de milletvekili seçme ve seçilme suretiyle haklarının en büyüğünü elde etmiş bulunuyor. Uygar memleketlerin bir çoğunda, kadından esirgenen bu hak, bugün Türk kadınının elindedir ve onu yetki ve başarıyla kullanacaktır.' M. Kemal Atatürk

  • 'Dünya yüzünde gördüğümüz her şey kadının eseridir.' M. Kemal Atatürk

En Özel Kadın Hakları Günü Mesajları

En Özel Kadın Hakları Günü Mesajları

  • 'Ey kahraman Türk kadını... Sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın.' M. Kemal Atatürk

  • 'Daha emin ve daha doğru olarak yürüyeceğimiz bir yol vardır: Büyük Türk kadınını çalışmamıza ortak kılmaktır' Mustafa Kemal Atatürk

  • Kadınlarını okutmayan milletler yıkılmaya mahkumdur. M. Kemal Atatürk

Duygusal Kadın Hakları Günü Mesajları

Duygusal Kadın Hakları Günü Mesajları

  • “Bir milletin medeniyetini ölçmek istiyor musunuz? Kadınlarına nasıl muamele edildiğine bakınız.” Mustafa Kemal Atatürk. Dün, bugün ve daima: Atatürk’ün kadınlara verdiği değerin ışığında, “5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü”nü kutluyoruz!

  • Kadınlar olmasaydı dünyadaki hiçbir şeyin önemi kalmazdı. En kıymetli varlık olan kadınların dünya kadınlar günü kutlu olsun.

  • Bütün kadınların 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Gününü kutluyor, eşitlik, özgürlük ve mutluluk dolu bir yaşam sürmelerini diliyorum.

  • Dünyada her şey kadının eseridir. Dünya kadın hakları günü kutlu olsun.

  • Kadınlarını okutmayan milletler, yıkılmaya mahkûmdur. Dünya kadın hakları günü kutlu olsun.

  • 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Gününde, saygıdeğer Türk ve Dünya kadınlarına sağlık ve mutluluk dolu bir gelecek diliyorum.

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5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü Resimli Mesajları

5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü Resimli Mesajları

Sizin için sosyal medya hesabınızda paylaşabileceğiniz 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü görsellerini derledik. 👇

"Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından Türk Kadınlarına seçme ve seçilme hakkı tanınmasının 90. yılı kutlu olsun!" 👇

"Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından Türk Kadınlarına seçme ve seçilme hakkı tanınmasının 90. yılı kutlu olsun!" 👇

"Kadınlarını geri bırakan toplum, geride kalmaya mahkumdur." 👇

"Kadınlarını geri bırakan toplum, geride kalmaya mahkumdur." 👇

Unutmayın ki gökyüzünün yarısını, kadınlar taşır! 👇

Unutmayın ki gökyüzünün yarısını, kadınlar taşır! 👇

"Kadın güçlüyse toplum da güçlüdür." 👇

"Kadın güçlüyse toplum da güçlüdür." 👇
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“Ey kahraman Türk kadını, sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın.”👇

“Ey kahraman Türk kadını, sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın.”👇

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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