2023 Yılının 'Yakın Plan Fotoğrafçısı' Yarışmasının Eserleriyle Büyüleyen Kazananları

'İspanya'da yaşadığım köy olan Calamocha'daki bazı evlerin duvarlarında pirolusitlere rastlamak mümkün. Bu magnezyum mineralleri tıpkı taşlaşmış ağaçlara benzeyen çarpıcı oluşumlar yaratıyor, ancak o kadar küçükler ki fark edilmeleri zor. Bir gün, pirolusit duvarının çok yakınında bir Mağribi kertenkelesi (Tarentola mauritanica) bulacak kadar şanslıydım, bu yüzden karşılaşmadan en iyi şekilde yararlanmaya çalıştım.'