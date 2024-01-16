2023 Yılının 'Yakın Plan Fotoğrafçısı' Yarışmasının Eserleriyle Büyüleyen Kazananları
2023 Yılının 'Yakın Plan Fotoğrafçısı' Yarışmasının Eserleriyle Büyüleyen Kazananları
Kaynak: https://mymodernmet.com/close-up-phot...
Makro dünyanın büyüleyici detaylarına açılan kapıyı aralıyor ve Yılın Yakın Çekim Fotoğrafçısı Yarışması, bu büyüleyici evreni gözler önüne seriyor. Kazanan fotoğraflar, olağanüstü yeteneklerin ve anın kusursuz yakalanmasının birleşiminden doğan bir sanat şöleni sunuyor. Bu yazıda, yakın çekimdeki muazzam güzelliği keşfetmeye hazır olun. İşte Yılın Yakın Çekim Fotoğrafçısı Yarışması'nın şaşırtıcı zaferini taçlandıran olağanüstü karelerin hikayesi!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Csaba Daróczi (Macaristan) tarafından "Ormanın Kuşu" - Hayvanlar 1. Sıra ve Genel Kazanan:
Carlos Pérez Naval (İspanya) tarafından "Küçük Harikalar" - Yılın Genç Yakın Plan Fotoğrafçısı:
Ria Bloemendaal (Hollanda) tarafından "Reflexion" - Bitkiler 1. Sıra:
Chris Gug (ABD) tarafından "Pinkaboo" - Sualtı 3.lüğü:
Victor Tyakht (Rusya) tarafından "Dune Wrestling" - Hayvanlar 2. Sıra:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Simon Theuma (Avustralya) tarafından "Dreamtime" - Sualtı Birincilik Ödülü:
Gerhard Vlcek (Avusturya) tarafından "Beach Grass" - Mikro 1.lik Ödülü:
Piet Haaksma (Hollanda) tarafından "Ice Fossiel" - Samimi Manzara İkincilik Ödülü:
Barry Webb (Birleşik Krallık) tarafından "Buz Tacı" - Mantarlar 1. Sıra:
Liang Fu (Çin) tarafından "Denizin Kalbi" - Sualtı İkincilik Ödülü:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Manfred Auer (Avusturya) tarafından "Orange Isopod" - Omurgasız Portresi İkincilik Ödülü:
Wim Vooijs (Hollanda) tarafından "Gözlerimde Yaşlar" - Bitkiler 2. Sıra:
Chris Gug (ABD) tarafından "Spirit of the Yucatan" - Bitkiler Finalisti:
Harald Cederlund tarafından çekilen "Twisted Dandelion" (İsveç) - Mikro 3. Sıra:
Alexis Tinker-Tsavalas (Yunan / Kanada) tarafından "Comatricha Nigra" - Genç İkincilik Ödülü:
İçeriğin Devamı Aşağıda
William Steel'den "Çiçek Toplamak" (Güney Afrika / İngiltere) - Hayvanlar Finalisti:
Csaba Daróczi (Macaristan) tarafından "The Wedding Guest" - Kelebekler ve Yusufçuklar Birincilik:
Jay Birmingham (İngiltere) tarafından "Sonbaharda Ortaya Çıkış" - Mantarlar ve Cıvık Küfler İkincilik:
Elizabeth Kazda (ABD) tarafından "Asimetrik İpler" - İnsan Yapımı 1. Sıra:
Barry Webb (Birleşik Krallık) tarafından "Sivrisinek Yumurtası Salı" - Böcekler İkincilik Ödülü:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Nicola Destefano (İtalya) tarafından "Havuzda" - Böcekler Finalisti:
Jack Margerison (Birleşik Krallık) tarafından "Ferro Field" - İnsan Yapımı 3. Sıra:
René Krekels (Hollanda) tarafından "Asit Salgılayan Ağaç Karıncaları" - Böcekler 1.lik Ödülü:
Csaba Daróczi (Macaristan) tarafından "Undertow" - Samimi Manzara Birincilik Ödülü:
Tibor Molnar (ABD) tarafından "Zıplayan çubuk" - Omurgasız Portre Birincilik Ödülü:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda