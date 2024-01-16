Görüş Bildir
Haberler
Genel Kültür
Sanat
2023 Yılının 'Yakın Plan Fotoğrafçısı' Yarışmasının Eserleriyle Büyüleyen Kazananları

2023 Yılının 'Yakın Plan Fotoğrafçısı' Yarışmasının Eserleriyle Büyüleyen Kazananları

efe1111
efe1111 - Onedio Üyesi
16.01.2024 - 11:08

Makro dünyanın büyüleyici detaylarına açılan kapıyı aralıyor ve Yılın Yakın Çekim Fotoğrafçısı Yarışması, bu büyüleyici evreni gözler önüne seriyor. Kazanan fotoğraflar, olağanüstü yeteneklerin ve anın kusursuz yakalanmasının birleşiminden doğan bir sanat şöleni sunuyor. Bu yazıda, yakın çekimdeki muazzam güzelliği keşfetmeye hazır olun. İşte Yılın Yakın Çekim Fotoğrafçısı Yarışması'nın şaşırtıcı zaferini taçlandıran olağanüstü karelerin hikayesi!

Kaynak: https://mymodernmet.com/close-up-phot...
İçeriğin Devamı Aşağıda

Csaba Daróczi (Macaristan) tarafından "Ormanın Kuşu" - Hayvanlar 1. Sıra ve Genel Kazanan:

Csaba Daróczi (Macaristan) tarafından "Ormanın Kuşu" - Hayvanlar 1. Sıra ve Genel Kazanan:

Daróczi sadece genel kazanan seçilmekle kalmadı, aynı zamanda üç farklı kategoriyi de kazandı - Kelebekler ve Yusufçuklar, Hayvanlar ve Samimi Manzaralar. CUPOTY'ye 67 ülkeden yaklaşık 12 bin katılım olduğu düşünüldüğünde bu inanılmaz bir başarı. 23 parlak fotoğrafçı, bilim insanı, doğa bilimci, gazeteci ve resim editöründen oluşan jüri, kazananları ve En İyi 100 fotoğrafı belirlemek için Zoom görüşmelerinde 20 saatten fazla zaman harcadı.

Carlos Pérez Naval (İspanya) tarafından "Küçük Harikalar" - Yılın Genç Yakın Plan Fotoğrafçısı:

Carlos Pérez Naval (İspanya) tarafından "Küçük Harikalar" - Yılın Genç Yakın Plan Fotoğrafçısı:

'İspanya'da yaşadığım köy olan Calamocha'daki bazı evlerin duvarlarında pirolusitlere rastlamak mümkün. Bu magnezyum mineralleri tıpkı taşlaşmış ağaçlara benzeyen çarpıcı oluşumlar yaratıyor, ancak o kadar küçükler ki fark edilmeleri zor. Bir gün, pirolusit duvarının çok yakınında bir Mağribi kertenkelesi (Tarentola mauritanica) bulacak kadar şanslıydım, bu yüzden karşılaşmadan en iyi şekilde yararlanmaya çalıştım.'

Ria Bloemendaal (Hollanda) tarafından "Reflexion" - Bitkiler 1. Sıra:

Ria Bloemendaal (Hollanda) tarafından "Reflexion" - Bitkiler 1. Sıra:

'Rotterdam'daki Trompenburg Botanik Bahçesi'nde sudaki bu güzel yansımayı gördüm ve bu bana hemen 'empresyonist bir resim' yapmak için ilham verdi.'

Chris Gug (ABD) tarafından "Pinkaboo" - Sualtı 3.lüğü:

Chris Gug (ABD) tarafından "Pinkaboo" - Sualtı 3.lüğü:

'Yıllardır, kırmızı deniz kırbacı mercanından oluşan bir arka plan üzerine yerleştirilmiş altın bir papaz balığının nispeten basit bir görüntüsünü yapmak istiyordum.'

Victor Tyakht (Rusya) tarafından "Dune Wrestling" - Hayvanlar 2. Sıra:

Victor Tyakht (Rusya) tarafından "Dune Wrestling" - Hayvanlar 2. Sıra:

'Kalmuk yarı çölündeki bu küçük kumulu birkaç yıl boyunca farklı aylarda ziyaret ettim. Her ziyaret, en ilginç yerel sakinler olan gizli kurbağa başlı agamalar hakkında yeni bilgiler ekledi. Çiftleşme davranışlarını, yeni yuvalar inşa etmelerini, böcek avlamalarını ve bölge çatışmalarını gözlemledim. En heyecan verici görüntüler, bölgelerini savunurken yaptıkları bu kavgalar oldu.'

İçeriğin Devamı Aşağıda

Simon Theuma (Avustralya) tarafından "Dreamtime" - Sualtı Birincilik Ödülü:

Simon Theuma (Avustralya) tarafından "Dreamtime" - Sualtı Birincilik Ödülü:

'Deniz ekosisteminin karmaşık bir goblenini andıran bu görüntü, kommensalist bir karides ile mozaik bir deniz yıldızı arasındaki ilişkiyi yakalıyor. Bu görüntüyü yakalamak için, konuya dar bir açıyla ayarlanmış bir flaş kullanmam gerekiyordu.'

Gerhard Vlcek (Avusturya) tarafından "Beach Grass" - Mikro 1.lik Ödülü:

Gerhard Vlcek (Avusturya) tarafından "Beach Grass" - Mikro 1.lik Ödülü:

'Bu görüntü, Auramin O ve Safranin ile boyanmış ve floresan mavisi uyarımı altında görüntülenen 30μm'lik bir plaj otu (Ammophila arenaria) kesitini göstermektedir. Çimen Viyana'daki bir arkadaşımın bahçesinden geldi. En iyi sonuçları elde etmek için numuneyi mümkün olduğunca ince dilimlemem gerekiyordu.'

Piet Haaksma (Hollanda) tarafından "Ice Fossiel" - Samimi Manzara İkincilik Ödülü:

Piet Haaksma (Hollanda) tarafından "Ice Fossiel" - Samimi Manzara İkincilik Ödülü:

'Kışın, Hollanda'da sular altında kalan sulak alanların çoğunda patenle kayılabilir. Buz genellikle zarar görür, parçalar kopar. Böyle bir olayda, donmuş bir dala yapışmış küçük bir buz parçası keşfettim ve bu bana tarih öncesi bir buluntuyu düşündürdü.'

Barry Webb (Birleşik Krallık) tarafından "Buz Tacı" - Mantarlar 1. Sıra:

Barry Webb (Birleşik Krallık) tarafından "Buz Tacı" - Mantarlar 1. Sıra:

'Bu 1 mm boyundaki balçık küfü (Didymium squamulosum) Ocak ayında Buckinghamshire'daki bir ormanlık alanda yaprak çöpleri arasında bulundu. Donun meyve gövdesinin üzerinde bir taç şekli oluşturması dikkatimi çekti, üzerine nefes vermemek için çok dikkatli olmam gerekiyordu.'

Liang Fu (Çin) tarafından "Denizin Kalbi" - Sualtı İkincilik Ödülü:

Liang Fu (Çin) tarafından "Denizin Kalbi" - Sualtı İkincilik Ödülü:

'Bu fotoğraf Filipinler, Romblon'da bir karasu dalışı sırasında çekildi. Karasu dalışı geceleri açık okyanusta, teknenin binlerce metre altında gerçekleşen bir tüplü dalış türüdür. Dalgıçlar tek yönlendirme sistemi olarak su altı ışıklarıyla bir ipten inerler. Gelgit ve ayın evreleri doğru olduğunda, derinlerdeki canlılar daha sığ sulara göç eder.'

İçeriğin Devamı Aşağıda

Manfred Auer (Avusturya) tarafından "Orange Isopod" - Omurgasız Portresi İkincilik Ödülü:

Manfred Auer (Avusturya) tarafından "Orange Isopod" - Omurgasız Portresi İkincilik Ödülü:

'Bu fotoğrafı Nisan ayında makro fotoğrafçılığa başladığım ilk günlerde çektim. fotoğraf makinemi aldıktan sadece üç ay sonra, Avusturya'nın güzel güneyindeki evimin arkasındaki ormanda bu inanılmaz izopoda rastladım.'

Wim Vooijs (Hollanda) tarafından "Gözlerimde Yaşlar" - Bitkiler 2. Sıra:

Wim Vooijs (Hollanda) tarafından "Gözlerimde Yaşlar" - Bitkiler 2. Sıra:

'Çiçeklerle kaplı bir tarla keşfettim. Etrafta uçuşan çok sayıda gümüş benekli mavi kelebek vardı ve ara sıra biri yakalanıp günebakana hapsoluyordu. Bitkinin masum ve çekici güzelliğini, bir kelebeğin onu son anlarında görebileceği şekilde yakalamak istedim.'

Chris Gug (ABD) tarafından "Spirit of the Yucatan" - Bitkiler Finalisti:

Chris Gug (ABD) tarafından "Spirit of the Yucatan" - Bitkiler Finalisti:

'Meksika'da bir tatlı su obruğundaki nilüfer yapraklarının sürüklenen saplarının arasından gökyüzüne bakmak.'

Harald Cederlund tarafından çekilen "Twisted Dandelion" (İsveç) - Mikro 3. Sıra:

Harald Cederlund tarafından çekilen "Twisted Dandelion" (İsveç) - Mikro 3. Sıra:

'Çimlerimden topladığım bir karahindibanın bu fotoğrafı, tüp lens olarak 70-200mm f/4 lens kullanılarak fotoğraf makinesine uyarlanmış bir Mitutoyo10x mikroskop lensi kullanılarak oturma odamda çekildi. Motorlu bir makro ray kullanarak yaklaşık 200 ayrı poz çektim ve bu pozlar Zerene Stacker'da birleştirilerek nihai görüntü elde edildi.'

Alexis Tinker-Tsavalas (Yunan / Kanada) tarafından "Comatricha Nigra" - Genç İkincilik Ödülü:

Alexis Tinker-Tsavalas (Yunan / Kanada) tarafından "Comatricha Nigra" - Genç İkincilik Ödülü:

'Bir kütüğün altında büyük bir balçık küfü meyve gövdesi bulduktan sonra, fotoğraflarını çekebilmem için doğru aşamaya gelene kadar birkaç gün boyunca düzenli olarak kontrol ettim. Sonunda bu eseri belgeledim.'

İçeriğin Devamı Aşağıda

William Steel'den "Çiçek Toplamak" (Güney Afrika / İngiltere) - Hayvanlar Finalisti:

William Steel'den "Çiçek Toplamak" (Güney Afrika / İngiltere) - Hayvanlar Finalisti:

'Bir Fil, Botsvana'daki Chobe Nehri boyunca ilerlerken nilüfer çiçekleriyle beslenmenin tadını çıkarıyor.'

Csaba Daróczi (Macaristan) tarafından "The Wedding Guest" - Kelebekler ve Yusufçuklar Birincilik:

Csaba Daróczi (Macaristan) tarafından "The Wedding Guest" - Kelebekler ve Yusufçuklar Birincilik:

'Macaristan'ın Uzsa kentinin güzel çevresindeki bir orman açıklığında bir düğünü fotoğraflıyordum. Salonun ışıkları pencerelere konmak üzere çok sayıda böceği çekiyordu. Bir noktada, bazı konukların kırmızı ışıklardan birinin yanında telefonlarıyla fotoğraf çektiklerini gördüm. Yaklaştığımda bir meşe tavus kuşu güvesinin (Antheraea yamamai) pencereye yerleştiğini fark ettim. Ben de bu canlıyı fotoğraflamalıydım.'

Jay Birmingham (İngiltere) tarafından "Sonbaharda Ortaya Çıkış" - Mantarlar ve Cıvık Küfler İkincilik:

Jay Birmingham (İngiltere) tarafından "Sonbaharda Ortaya Çıkış" - Mantarlar ve Cıvık Küfler İkincilik:

'Bu bal mantarlarına yerel ormanlık alanımda, tam da güneş yükselip ormanı altın tonlarıyla aydınlatırken rastladım. İşin bonusu, arkasındaki çalı çırpıydı; bu da fotoğrafa harika bir sıcak sonbahar hissi veriyordu. Konuyu izole etmek ve bokeh arka planı en üst düzeye çıkarmak için geniş bir diyafram açıklığıyla çektim.'

Elizabeth Kazda (ABD) tarafından "Asimetrik İpler" - İnsan Yapımı 1. Sıra:

Elizabeth Kazda (ABD) tarafından "Asimetrik İpler" - İnsan Yapımı 1. Sıra:

'Kameramın yeteneklerinin sınırlarını zorlamaktan ve sıradan nesneleri yakalamak için yeni teknikler denemekten hoşlanıyorum. Sanat malzemeleri koleksiyonumda önceki projelerden kalma çok sayıda renkli iplik makarası bulunuyor. Bu ipliği benzersiz bir şekilde fotoğraflamak istedim ve renkli ipleri açık bir resim çerçevesinin etrafına sarma fikrini buldum.'

Barry Webb (Birleşik Krallık) tarafından "Sivrisinek Yumurtası Salı" - Böcekler İkincilik Ödülü:

Barry Webb (Birleşik Krallık) tarafından "Sivrisinek Yumurtası Salı" - Böcekler İkincilik Ödülü:

'Bahçıvan olarak çalışırken bir su birikintisinin yüzeyinde bu minik sivrisinek yumurta sallarından düzinelerce gördüm. Sallar, fotoğraflarını çekebilmem için yeterince uzun süre hareketsiz kalmadı. Ben de bir çay kaşığı kullanarak yumurta sallarından birini dikkatlice çıkardım ve içi su dolu ters çevrilmiş bir şişenin içine yerleştirdim.'

İçeriğin Devamı Aşağıda

Nicola Destefano (İtalya) tarafından "Havuzda" - Böcekler Finalisti:

Nicola Destefano (İtalya) tarafından "Havuzda" - Böcekler Finalisti:

'Geçen yaz Korfu adasında birkaç gün geçirdim. Bir öğleden sonra, pansiyonda kalırken, havuzda güneşlenen bu peygamberdevesini gördüm. 'Her zaman hazır olan' fotoğraf makinemi kaptım ve bu alışılmadık manzaranın birkaç fotoğrafını çektim.'

Jack Margerison (Birleşik Krallık) tarafından "Ferro Field" - İnsan Yapımı 3. Sıra:

Jack Margerison (Birleşik Krallık) tarafından "Ferro Field" - İnsan Yapımı 3. Sıra:

'Birleşik Krallık'taki Covid karantinası sırasında kendimizi uzun süreler boyunca evlerimizde mahsur kalmış bulduk. Kendimi yaratıcı tutmak için, çeşitli ışıklar ve teknikler kullanarak çekeceğim küçük sanat eserleri yapmaya başladım. Bu parça, üzerine ferrofluid döktüğüm siyah köpük levhayı taban olarak kullanarak yapıldı. Altındaki güçlü bir mıknatıs deseni oluşturdu. Daha sonra siyah beyaza dönüştürmeden önce bir pipet kullanarak pembe boya eklendi.'

René Krekels (Hollanda) tarafından "Asit Salgılayan Ağaç Karıncaları" - Böcekler 1.lik Ödülü:

René Krekels (Hollanda) tarafından "Asit Salgılayan Ağaç Karıncaları" - Böcekler 1.lik Ödülü:

'İş için Hollanda'da ağaç karıncalarının yaşam tarzını inceliyordum ki çok büyük bir karınca yuvasını savunan karıncaların bana doğru asit püskürterek beni korkutmaya hevesli olduklarını fark ettim. Neyse ki o kadar da yıkıcı değildi ve bana yuvayı savunan karıncaları fotoğraflamak için harika bir fırsat sağladı.'

Csaba Daróczi (Macaristan) tarafından "Undertow" - Samimi Manzara Birincilik Ödülü:

Csaba Daróczi (Macaristan) tarafından "Undertow" - Samimi Manzara Birincilik Ödülü:

'Mayıs ayının ilk günlerinde her zaman Macaristan'ın Izsák kenti yakınlarında, su menekşesinin (Hottonia palustris) çok sayıda çiçek açtığı küçük bir kanala giderim. Ne yazık ki bu yıl çiçeklenme gecikti ve sadece yapraklar hala suyun altındaydı. Eve gitmek üzereydim ki kanalın üzerine bir ağacın devrildiğini ve yansımasının altında bitkilerin açıkça görülebildiğini gördüm. Bunu çok heyecan verici bir konu olarak buldum ve bir süre onunla oynadım.'

Tibor Molnar (ABD) tarafından "Zıplayan çubuk" - Omurgasız Portre Birincilik Ödülü:

Tibor Molnar (ABD) tarafından "Zıplayan çubuk" - Omurgasız Portre Birincilik Ödülü:

'Ekvador'a seyahat ettiğimizde Amazon bölgesinde zıplayan sopaları (Stiphra) görme fırsatımız olacağını biliyordum. Birkaç yaratıktan ilkini bulduğumuzda heyecanımın ötesine geçtim. Bu çekimi uzun zamandır zihnimde hayal ediyordum ve bunu gerçekleştirme fırsatına sahip olmak inanılmazdı.'

Bu içerikler de ilginizi çekebilir.👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?