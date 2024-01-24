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Erkeklerin Cinsel İlişki Sırasında Süreyi Uzatmak İçin Düşündüğü Acayip Şeylere Çok Güleceksiniz

Erkeklerin Cinsel İlişki Sırasında Süreyi Uzatmak İçin Düşündüğü Acayip Şeylere Çok Güleceksiniz

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
24.01.2024 - 16:51

Erkekler cinsel ilişki sırasında meğer çok acayip şeyler düşünüyormuş. Nerden mi biliyoruz? Bize de birazdan göreceğiniz bu erkekler anlattı 👇

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Cinsel ilişki sırasında doğal olarak partnerimize odaklanarak süreci tamamlarız. Peki siz orada ikiniz olduğunuzu düşünürken ya sevgilinizin kafasında başka birileri daha varsa?

Cinsel ilişki sırasında doğal olarak partnerimize odaklanarak süreci tamamlarız. Peki siz orada ikiniz olduğunuzu düşünürken ya sevgilinizin kafasında başka birileri daha varsa?

Olmasa iyi olur tabii ama oluyormuş meğer... Özellikle bazı erkeklerin süreyi uzatmak için acayip şeyler düşündüğünü herhalde duymuşsunuzdur.

Olmasa iyi olur tabii ama oluyormuş meğer... Özellikle bazı erkeklerin süreyi uzatmak için acayip şeyler düşündüğünü herhalde duymuşsunuzdur.

Twitter'daki bir kadın kullanıcı, yeni öğrendiği bir araştırma sonucunu şu şekilde paylaştı 👇

Twitter'daki bir kadın kullanıcı, yeni öğrendiği bir araştırma sonucunu şu şekilde paylaştı 👇

Ama konu başka bir yere gitti... Bakın erkekler neler düşünüyormuş?

Ama konu başka bir yere gitti... Bakın erkekler neler düşünüyormuş?
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