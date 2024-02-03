Adı Aslan Olsaymış! Kıvanç Tatlıtuğ'un Oğlu Kurt Efe'nin Aslan Yelesi Gibi Saçlarına Bayılacaksınız
Adı Aslan Olsaymış! Kıvanç Tatlıtuğ'un Oğlu Kurt Efe'nin Aslan Yelesi Gibi Saçlarına Bayılacaksınız
Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çifti her zaman olduğu gibi yine gündemde. Son olarak Başak Dizer'in paylaşımlarından, kocaman olan Kurt Efe'yi gördük.
Kurt Efe saçlarını uzatmış, spora da başlamış! 😍
İçeriğin Devamı Aşağıda
2016 yılında dünyaevine giren Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çifti herkesin gıpta ederek baktığı isimlerden.
2021 yılında ise Başak Dizer'in hamile olduğunu öğrendik. Çiftimiz ilk çocuklarını kucaklarına almak için heyecanla beklemeye başladı.
2022 yılının Nisan ayında ise çiftimiz oğulları Kurt Efe'yi kucaklarına aldı.
Altın saçlarını sıklıkla gördüğümüz Kurt Efe, son zamanlarda ise epeyce büyüdü.
Son olarak da Kıvanç Tatlıtuğ, oğlu Kurt Efe'nin tüm tatlılığıyla ortama giriş yaptığı bu pozlarını paylaşmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Yeni bir fotoğrafını merakla beklediğimiz Kurt Efe'nin son hali, bu kez annesi Başak Dizer tarafından paylaşıldı.
Bu paylaşımların üstüne bir de mini bir video geldi; 😍
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın