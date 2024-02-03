Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Adı Aslan Olsaymış! Kıvanç Tatlıtuğ'un Oğlu Kurt Efe'nin Aslan Yelesi Gibi Saçlarına Bayılacaksınız

Adı Aslan Olsaymış! Kıvanç Tatlıtuğ'un Oğlu Kurt Efe'nin Aslan Yelesi Gibi Saçlarına Bayılacaksınız

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
03.02.2024 - 16:41

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çifti her zaman olduğu gibi yine gündemde. Son olarak Başak Dizer'in paylaşımlarından, kocaman olan Kurt Efe'yi gördük.

Kurt Efe saçlarını uzatmış, spora da başlamış! 😍

İçeriğin Devamı Aşağıda

2016 yılında dünyaevine giren Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çifti herkesin gıpta ederek baktığı isimlerden.

2016 yılında dünyaevine giren Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çifti herkesin gıpta ederek baktığı isimlerden.

Zaman zaman haklarında farklı iddialar ortaya atılsa da bugüne kadar hiçbir olumsuz haber çıkmadı bu çift hakkında. Öyle ki zaman içerisinde herkesin severek izlediği bir çift haline geldiler.

2021 yılında ise Başak Dizer'in hamile olduğunu öğrendik. Çiftimiz ilk çocuklarını kucaklarına almak için heyecanla beklemeye başladı.

2021 yılında ise Başak Dizer'in hamile olduğunu öğrendik. Çiftimiz ilk çocuklarını kucaklarına almak için heyecanla beklemeye başladı.

Tabii bizler de heyecanla bekledik desek, yalan olmaz. Kıvanç Tatlıtuğ gibi yakışıklı, karizmatik ve Başak Dizer gibi güzel bir çiftin çocuklarını merakla bekliyorduk!

2022 yılının Nisan ayında ise çiftimiz oğulları Kurt Efe'yi kucaklarına aldı.

2022 yılının Nisan ayında ise çiftimiz oğulları Kurt Efe'yi kucaklarına aldı.

Tatlıtuğ ailesi, oğulları Kurt Efe'yi gözlerden uzak yetiştirmeye karar verdi. En azından bir süre kendisinin yüzünü göremedik. 

Buna rağmen Tatlıtuğ çiftinin paylaştığı bu pozlara beğeni ve yorum yağdı.

Altın saçlarını sıklıkla gördüğümüz Kurt Efe, son zamanlarda ise epeyce büyüdü.

Altın saçlarını sıklıkla gördüğümüz Kurt Efe, son zamanlarda ise epeyce büyüdü.

Kah babasıyla spora gitti, kah babasını sette ziyaret etti.

Hatta sette babasını ziyaret etmeyi çok seviyormuş kendisi!

Son olarak da Kıvanç Tatlıtuğ, oğlu Kurt Efe'nin tüm tatlılığıyla ortama giriş yaptığı bu pozlarını paylaşmıştı.

Son olarak da Kıvanç Tatlıtuğ, oğlu Kurt Efe'nin tüm tatlılığıyla ortama giriş yaptığı bu pozlarını paylaşmıştı.

Her detayıyla aşırı tatlılık içeren bu fotoğraf, kısa sürede gündem oldu elbette.

Son olarak Londra'ya taşınacakları iddia edilen çift, bu iddiaları yalanlamış ve hayatlarına Türkiye'de devam edeceklerini belirtmişlerdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Yeni bir fotoğrafını merakla beklediğimiz Kurt Efe'nin son hali, bu kez annesi Başak Dizer tarafından paylaşıldı.

Yeni bir fotoğrafını merakla beklediğimiz Kurt Efe'nin son hali, bu kez annesi Başak Dizer tarafından paylaşıldı.

Başak Dizer, oğlu Kurt Efe'nin bir salonda spor yaptığı, eğlendiği anları paylaştı. 

Tabii bizim dikkatimizi çeken şey, Kurt Efe'nin ne kadar büyüdüğü ve altın renkli uzun saçları oldu!

Bu paylaşımların üstüne bir de mini bir video geldi; 😍

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın