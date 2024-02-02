Kaan Urgancıoğlu Yaptığı Tatlı Açıklamayla 'Sen Harika Bir Babasın' Sözünün Yeni Sahibi Oldu
Kaan Urgancıoğlu Yaptığı Tatlı Açıklamayla 'Sen Harika Bir Babasın' Sözünün Yeni Sahibi Oldu
Yargı dizisinin sevilen savcısı Ilgaz Kaya, daha doğrusu Kaan Urgancıoğlu, son zamanlarda oldukça popüler. Başarılı oyunculuğunun yanısıra özel hayatıyla da gündemden düşmüyor kendisi. Hele bir de yeni kucağına aldığı oğlu Ardıç var ki sormayın!
Kaan Urgancıoğlu'nun oğluna dair söyledikleri, herkese 'sen harika bir babasın' dedirtecek cinsten.
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Kaan Urgancıoğlu, şimdilerde Yargı dizinde Savcı Ilgaz karakterine hayat veriyor bildiğiniz gibi.
Milyonları ekran başına kilitleyen Yargı, bu sene bir de Emmy Ödülü'nün sahibi olunca, gururdan göğsümüz kabardı.
Kaan Urgancıoğlu, sadece başarılı oyunculuğuyla adından söz ettirmiyor tabii.
Öyle ki Kaan Urgancıoğlu ve Burcu Denizer çifti, geçtiğimiz yaz sessiz sedasız evlenerek herkesi şaşırttı!
Kısa süre çiftimizden bir sürpriz daha geldi ve çocukları olacağını öğrendik!
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Kaan Urgancıoğlu'nun ilk baba oğul pozu ise bu oldu!
Kaan Urgancıoğlu, son yaptığı açıklamalarda ise "sen harika bir babasın" sözünün yeni kazanan ismi oldu!
"Çok güzel bir duyguymuş. Baba olmadan öncesi eksikmiş gibi hissediyorum." 🧿
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