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Kaan Urgancıoğlu Yaptığı Tatlı Açıklamayla 'Sen Harika Bir Babasın' Sözünün Yeni Sahibi Oldu

Kaan Urgancıoğlu Yaptığı Tatlı Açıklamayla 'Sen Harika Bir Babasın' Sözünün Yeni Sahibi Oldu

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
02.02.2024 - 23:07

Yargı dizisinin sevilen savcısı Ilgaz Kaya, daha doğrusu Kaan Urgancıoğlu, son zamanlarda oldukça popüler. Başarılı oyunculuğunun yanısıra özel hayatıyla da gündemden düşmüyor kendisi. Hele bir de yeni kucağına aldığı oğlu Ardıç var ki sormayın! 

Kaan Urgancıoğlu'nun oğluna dair söyledikleri, herkese 'sen harika bir babasın' dedirtecek cinsten.

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Kaan Urgancıoğlu, şimdilerde Yargı dizinde Savcı Ilgaz karakterine hayat veriyor bildiğiniz gibi.

Kaan Urgancıoğlu, şimdilerde Yargı dizinde Savcı Ilgaz karakterine hayat veriyor bildiğiniz gibi.

Bugüne kadar birçok ünlü yapımda rol alan Urgancıoğlu, üç sezondur savcı rolüyle karşımızda. Öyle ki bu rol kendisiyle epey bir bağdaşmış durumda.

Milyonları ekran başına kilitleyen Yargı, bu sene bir de Emmy Ödülü'nün sahibi olunca, gururdan göğsümüz kabardı.

Milyonları ekran başına kilitleyen Yargı, bu sene bir de Emmy Ödülü'nün sahibi olunca, gururdan göğsümüz kabardı.

En İyi Dizi ödülününün sahibi olan Yargı ekibi, ülkemize büyük bir gurur yaşattı. Senaristinden yönetmenine, oyuncusundan yapımcısına herkesin emeği oldukça büyük!

Kaan Urgancıoğlu, sadece başarılı oyunculuğuyla adından söz ettirmiyor tabii.

Kaan Urgancıoğlu, sadece başarılı oyunculuğuyla adından söz ettirmiyor tabii.

Başarılı ve karizmatik Urgancıoğlu'nun özel hayatı da birçok kişi tarafından merak ediliyor. Fakat kendisi pek de kameralar önünde yaşamıyor özel hayatını.

Öyle ki Kaan Urgancıoğlu ve Burcu Denizer çifti, geçtiğimiz yaz sessiz sedasız evlenerek herkesi şaşırttı!

Öyle ki Kaan Urgancıoğlu ve Burcu Denizer çifti, geçtiğimiz yaz sessiz sedasız evlenerek herkesi şaşırttı!

Yalnızca ailelerinin ve yakın arkadaşlarının katıldığı bir törenle evlenen ikili, müjdeli haberi ise  'sürpriz' diyerek duyurmuşlardı.

Kısa süre çiftimizden bir sürpriz daha geldi ve çocukları olacağını öğrendik!

Kısa süre çiftimizden bir sürpriz daha geldi ve çocukları olacağını öğrendik!

Kaan Urgancıoğlu ve Burcu Denizer, oğulları Ardıç'a Aralık ayının başlarında kavuştu. Çiçeği burnunda baba Urgancıoğlu, doğumun ardından eşinin yanında olup ona destek çıktığını anlattı.

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Kaan Urgancıoğlu'nun ilk baba oğul pozu ise bu oldu!

Kaan Urgancıoğlu'nun ilk baba oğul pozu ise bu oldu!

Minik Ardıç'ın yalnızca başının minik bir bölümünü gördük elbette. Daha sonra ikiliyi beraber doğa yürüyüşünde de gördük.

Kaan Urgancıoğlu, son yaptığı açıklamalarda ise "sen harika bir babasın" sözünün yeni kazanan ismi oldu!

Kaan Urgancıoğlu, son yaptığı açıklamalarda ise "sen harika bir babasın" sözünün yeni kazanan ismi oldu!

NTV'nin aktardığına göre Kaan Urgancıoğlu, babalığa dair hissettiklerini anlattı. 'Burcu öğrendiklerini bana aktarıyor. Geniş aile olduğumuz için tecrübeliydim diyebilirim'  diyen Urgancıoğlu, bakıcı tutmadıklarını da belirtti.

"Çok güzel bir duyguymuş. Baba olmadan öncesi eksikmiş gibi hissediyorum." 🧿

"Çok güzel bir duyguymuş. Baba olmadan öncesi eksikmiş gibi hissediyorum." 🧿

Ne dersiniz, yeni harika 'babamız' Kaan Urgancıoğlu olabilir mi?

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