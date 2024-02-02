Ünlüler Arasında Yeni Trend: Bebeklerinin Cinsiyetini Doğana Kadar Öğrenmeyecekler

Ezgi Mola, Aslı Enver, Gupse Özay...Son zamanlarda birçok ünlü isim bebeğini kucağına aldı. Bugüne kadar da pek çok bebek için cinsiyet öğrenme partisi düzenlendi. Şimdilerde ise trend değişmiş gibi görünüyor. Pek çok ünlü isim, bebeklerinin cinsiyetini doğana kadar öğrenmeyecek.

Bakalım kimler bu kervana dahil oldu?

Kaynak: 2. Sayfa