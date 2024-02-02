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Ünlüler Arasında Yeni Trend: Bebeklerinin Cinsiyetini Doğana Kadar Öğrenmeyecekler

Ünlüler Arasında Yeni Trend: Bebeklerinin Cinsiyetini Doğana Kadar Öğrenmeyecekler

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
02.02.2024 - 20:57

Ezgi Mola, Aslı Enver, Gupse Özay...Son zamanlarda birçok ünlü isim bebeğini kucağına aldı. Bugüne kadar da pek çok bebek için cinsiyet öğrenme partisi düzenlendi. Şimdilerde ise trend değişmiş gibi görünüyor. Pek çok ünlü isim, bebeklerinin cinsiyetini doğana kadar öğrenmeyecek.

Bakalım kimler bu kervana dahil oldu?

Kaynak: 2. Sayfa

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Geçtiğimiz aylarda ilk bebeklerini kucaklarına alan birçok ünlü isim oldu.

Geçtiğimiz aylarda ilk bebeklerini kucaklarına alan birçok ünlü isim oldu.

Oyunculuklarına bayıldığımız Ezgi Mola ve Aslı Enver başı çekerken birçok ünlü isim de bebeklerine kavuşmanın heyecanını yaşadı. Kimisi ikinci çocuğunu kucağına aldı, kimisi de henüz ilk çocuğuna kavuşmanın heyecanı içerisinde.

Bebek beklerken geçirilen o heyecanlı dönemde bir de bebeğin cinsiyetini öğrenme heyecanı sarıyor ebeveynleri.

Bebek beklerken geçirilen o heyecanlı dönemde bir de bebeğin cinsiyetini öğrenme heyecanı sarıyor ebeveynleri.

Kız olsun erkek olsun fark etmez elbette, sonuç ne çıkarsa çıksın herkes mutlu oluyor. Ancak son yıllarda cinsiyet öğrenmek, öyle basite alınacak bir şey değil.

Ezgi Mola'nın yakın arkadaşı Enis Arıkan'ın düzenlediği gibi, cinsiyet öğrenme partileri düzenleniyor son zamanlarda.

Birbirinden farklı konseptlerde yapılan bu cinsiyet öğrenme partilerinden sonra, bir de baby shower düzenleniyor.

Birbirinden farklı konseptlerde yapılan bu cinsiyet öğrenme partilerinden sonra, bir de baby shower düzenleniyor.

Genellikle doğuma az bir zaman kala yapılan bu organizasyonlarda, genellikle bebeklerin cinsiyetleri, adları bile belli olmuş oluyor. 

Haliyle çoğu kişi de buna göre bir konsept düzenleniyor.

Gelin görün ki cinsiyet öğrenme partileri, hatta cinsiyet öğrenme olayı bile artık eskide kalmış gibi görünüyor!

Gelin görün ki cinsiyet öğrenme partileri, hatta cinsiyet öğrenme olayı bile artık eskide kalmış gibi görünüyor!

Şimdilerde çocuk haberini aldığımız birçok ünlü isimden, bebeklerinin cinsiyetlerini doğumda öğreneceklerini duymaya başladık. 

Eda Ece bu ünlü isimlere dahil değil ancak, kendisi de cinsiyet öğrenme partisi düzenlemeyenler arasında.

Peki kimler bebeklerinin cinsiyetini doğumda öğrenecek?

Peki kimler bebeklerinin cinsiyetini doğumda öğrenecek?

2. Sayfa'nın haberine göre, 2. çocuğunu kucağına almak için gün sayan Azra Akın bu isimlerden biri. 

Öyle ki Azra Akın, hamile olduğunu açıkladığında 'Doktorumuz cinsiyeti biliyor ama biz bilmek istemiyoruz. Demir’in hamileliğinde olduğu gibi doğumda öğrenmek istiyoruz' demişti.

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İkinci kez hamile olduğunu duyuran Müge Boz da bebeğinin cinsiyetini doğumda öğrenecek isimlerden.

İkinci kez hamile olduğunu duyuran Müge Boz da bebeğinin cinsiyetini doğumda öğrenecek isimlerden.

Ayrıca Rachel Araz da bu ünlü isimler arasında yer alıyor.

Ayrıca Rachel Araz da bu ünlü isimler arasında yer alıyor.

Ne dersiniz? Böyle bir 'trend' olmasını destekler misiniz?

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