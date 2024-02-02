Ünlüler Arasında Yeni Trend: Bebeklerinin Cinsiyetini Doğana Kadar Öğrenmeyecekler
Ünlüler Arasında Yeni Trend: Bebeklerinin Cinsiyetini Doğana Kadar Öğrenmeyecekler
Ezgi Mola, Aslı Enver, Gupse Özay...Son zamanlarda birçok ünlü isim bebeğini kucağına aldı. Bugüne kadar da pek çok bebek için cinsiyet öğrenme partisi düzenlendi. Şimdilerde ise trend değişmiş gibi görünüyor. Pek çok ünlü isim, bebeklerinin cinsiyetini doğana kadar öğrenmeyecek.
Bakalım kimler bu kervana dahil oldu?
Kaynak: 2. Sayfa
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Geçtiğimiz aylarda ilk bebeklerini kucaklarına alan birçok ünlü isim oldu.
Bebek beklerken geçirilen o heyecanlı dönemde bir de bebeğin cinsiyetini öğrenme heyecanı sarıyor ebeveynleri.
Birbirinden farklı konseptlerde yapılan bu cinsiyet öğrenme partilerinden sonra, bir de baby shower düzenleniyor.
Gelin görün ki cinsiyet öğrenme partileri, hatta cinsiyet öğrenme olayı bile artık eskide kalmış gibi görünüyor!
Peki kimler bebeklerinin cinsiyetini doğumda öğrenecek?
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İkinci kez hamile olduğunu duyuran Müge Boz da bebeğinin cinsiyetini doğumda öğrenecek isimlerden.
Ayrıca Rachel Araz da bu ünlü isimler arasında yer alıyor.
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