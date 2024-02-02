Uzaklaştırma Kararı Yetmedi: Danla Bilic Takıntılı Hayranı İçin Yeni Önlem Aldı

Sosyal medya fenomenlerinin en tanınan isimlerinden Danla Bilic, milyonlarca kişi tarafından takip ediliyor. Ünlü fenomenin geçtiğimiz aylarda evine kadar gelen bir de takıntılı hayranı var. Posta Gazetesi'nin haberine göre, Danla Bilic takıntılı hayranı için yeni bir önlem almak zorunda kaldı.