Uzaklaştırma Kararı Yetmedi: Danla Bilic Takıntılı Hayranı İçin Yeni Önlem Aldı
Uzaklaştırma Kararı Yetmedi: Danla Bilic Takıntılı Hayranı İçin Yeni Önlem Aldı
Sosyal medya fenomenlerinin en tanınan isimlerinden Danla Bilic, milyonlarca kişi tarafından takip ediliyor. Ünlü fenomenin geçtiğimiz aylarda evine kadar gelen bir de takıntılı hayranı var. Posta Gazetesi'nin haberine göre, Danla Bilic takıntılı hayranı için yeni bir önlem almak zorunda kaldı.
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Danla Bilic, sosyal medyanın en tanınmış isimlerinden bir tanesi.
Yaklaşık 6 milyon takipçisi bulunan Danla Bilic'in ünü gün geçtikçe artmaya da devam ediyor.
Danla Bilic son olarak sevgilisi Çakal ile olan ilişkisiyle magazin gündemine gelmişti.
Fakat gelin görün ki Danla Bilic'in hayatında uzun süredir büyük bir sorun var: takıntılı hayran.
Posta Gazetesi'nin haberine göre, Danla Bilic şimdilerde ise evinin önüne kadar gelen bu şahıstan korunmak için özel koruma ile gezmeye başlamış.
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