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Uzaklaştırma Kararı Yetmedi: Danla Bilic Takıntılı Hayranı İçin Yeni Önlem Aldı

Uzaklaştırma Kararı Yetmedi: Danla Bilic Takıntılı Hayranı İçin Yeni Önlem Aldı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
02.02.2024 - 17:52

Sosyal medya fenomenlerinin en tanınan isimlerinden Danla Bilic, milyonlarca kişi tarafından takip ediliyor. Ünlü fenomenin geçtiğimiz aylarda evine kadar gelen bir de takıntılı hayranı var. Posta Gazetesi'nin haberine göre, Danla Bilic takıntılı hayranı için yeni bir önlem almak zorunda kaldı.

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Danla Bilic, sosyal medyanın en tanınmış isimlerinden bir tanesi.

Danla Bilic, sosyal medyanın en tanınmış isimlerinden bir tanesi.

Uzun yıllardır sosyal medyada paylaşımlar yapan Danla Bilic, influencerlığın temelini attı desek yeridir. Haliyle kendisinin milyonlarca takipçisi var.

Yaklaşık 6 milyon takipçisi bulunan Danla Bilic'in ünü gün geçtikçe artmaya da devam ediyor.

Yaklaşık 6 milyon takipçisi bulunan Danla Bilic'in ünü gün geçtikçe artmaya da devam ediyor.

Birçok programa katılan, işbirlikleri düzenleyen ve pek tabii paylaşımlarına da devam eden Danla Bilic, alanında oldukça başarılı. Haliyle magazin gündeminden de düşmüyor kendisi.

Danla Bilic son olarak sevgilisi Çakal ile olan ilişkisiyle magazin gündemine gelmişti.

Danla Bilic son olarak sevgilisi Çakal ile olan ilişkisiyle magazin gündemine gelmişti.

Herkesin şaşırdığı bu ilişki, bir süre tam gaz devam etti. Birbirinden romantik pozlar da gördük bu süreçte. Fakat çiftimizin birlikteliği fazla uzun sürmedi.

Fakat gelin görün ki Danla Bilic'in hayatında uzun süredir büyük bir sorun var: takıntılı hayran.

Fakat gelin görün ki Danla Bilic'in hayatında uzun süredir büyük bir sorun var: takıntılı hayran.

İlk olarak Sabah gazetesinden Yunus Emre Kavak'ın haberiyle öğrendiğimiz,  T.D isimli 'hayran', Danla Bilic'i mesajlar üzerinden rahatsız etmeye başlamış. 

Bu mesajlardan rahatsız olan Danla Bilic, bu hayranı hakkında uzaklaştırma kararı aldırmış.

Posta Gazetesi'nin haberine göre, Danla Bilic şimdilerde ise evinin önüne kadar gelen bu şahıstan korunmak için özel koruma ile gezmeye başlamış.

Posta Gazetesi'nin haberine göre, Danla Bilic şimdilerde ise evinin önüne kadar gelen bu şahıstan korunmak için özel koruma ile gezmeye başlamış.

Posta Gazetesi'nin aktardığına göre, Danla Bilic ve yakın arkadaşı Cemal Can Canseven, muhabirlerine sorularını yanıtladı. 

Danla Bilic, takıntılı hayranı için uzaklaştırma kararı da aldırdığını belirterek bir süre daha korumalarla olacağını açıkladı.

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