Madrigal'in Gitaristi Ceyhun Karakaş'ın Eşi Hey Tuvba Mutlu Haberlerini Instagram Hesabında Paylaştı
Madrigal'in Gitaristi Ceyhun Karakaş'ın Eşi Hey Tuvba Mutlu Haberlerini Instagram Hesabında Paylaştı
'heytuvba' ismiyle bilinen Tuğba Yılmaz Karakaş, Instagram hesabından sevenleri ile güzel haberini paylaştı.
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Madrigal grubunun başarılı gitaristi Ceyhun Kaan Karakaş ile 'heytuvba' kullanıcı ismiyle bilinen influencer Tuğba Yılmaz Karakaş çifti Instagram hesaplarında güzel haberlerini takipçileri ile paylaştılar.
İlişkileriye sık sık gündeme gelen güzel çift sosyal medyanın en popüler çiftlerinden.
Bebekleri Ekin'in dünyaya gelmesiyle çok güzel bir aile olan çiftin aile paylaşımları hepimizi etkiliyor.
Son olarak Tuğba Yılmaz Karakaş, Instagram hesabında sevenlerine mutlu haberi vererek hamile olduğunu duyurdu.
Instagram hesabında yaptığı paylaşım;
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