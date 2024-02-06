Kanye West ve Bianca Censori'nin Olay Yaratan Yarı Çıplak Stüdyo Kombini

Kanye West ve Bianca Censori, dün akşam saatlerinde Los Angeles'ta stüdyoya giderken görüntülendi. Bianca Censori, şeffaf pançonun altına hiçbir şey giymeyince, görenlere 'Bu işin tadı kaçtı, Muhsin!' dedirtti.

O olay yaratan kombine beraber bakalım.👇