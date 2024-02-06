Kanye West ve Bianca Censori'nin Olay Yaratan Yarı Çıplak Stüdyo Kombini
Kanye West ve Bianca Censori'nin Olay Yaratan Yarı Çıplak Stüdyo Kombini
Kaynak: https://www.thesun.co.uk/tvandshowbiz...
Kanye West ve Bianca Censori, dün akşam saatlerinde Los Angeles'ta stüdyoya giderken görüntülendi. Bianca Censori, şeffaf pançonun altına hiçbir şey giymeyince, görenlere 'Bu işin tadı kaçtı, Muhsin!' dedirtti.
O olay yaratan kombine beraber bakalım.👇
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Aramızda Kanye West ve Bianca Censori çiftini duymayan yoktur diye düşünüyoruz. İkili, son zamanlarda gündemden düşmeyen isimlerden...
Çift, giydikleri kıyafetlerle ve yaptıkları şeylerle de magazin camiasının ilgi odağı.
Bianca Censori ve Kanye West'in de birbirine karşı olan aşırı korumacı davranışları son zamanlarda epey bi' dikkat çeken konulardan bir tanesi. Kanye West, kendisine soru yönelten paparazziye saldırmış, ardından da soruyu soran kişile "Aptal." demişti.
İnsanların bu tarz soruları yöneltmesinin sebebi aslında ikilinin tercih ettiği kıyafetler. Bundan birkaç hafta önce Bianca'nın giydiği 'fantezi' şortu kafalarımızı yakmıştı.
Kıyafetten konu açılmışken dün akşam ikili, yine ilginç bir kombinle Los Angeles'taki stüdyoya giderken kameralara yakalanadı.
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Bianca Censori, şeffaf bir panço tercih etti. Pançonun altına ise hiçbir şey giymedi.
Aralık 2022'de Kanye ile evlenen 29 yaşındaki Bianca, bir çift siyah deri diz boyu botla bu pançoyu kombinledi.
Bianca Censori pançonun altına bot giyerken Kanye West de bu kombine maske takarak eşlik etti.
Çiftin fotoğrafları, diğer kombinlerinde olduğu gibi yine kısa sürede viral oldu.
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