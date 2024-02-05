Bianca Censori'yle Alakalı Soru Soran Paparazzilere Saldıran Kanye West'in Davranışının Sebebi Ortaya Çıktı
Bianca Censori'yle Alakalı Soru Soran Paparazzilere Saldıran Kanye West'in Davranışının Sebebi Ortaya Çıktı
Kaynak: https://www.geo.tv/amp/529854-kanye-w...
Geçtiğimiz günlerde kendisine Bianca Censori ile ilgili soru yöneltilen Kanye West, soruyu soran kişiye saldırmış ve 'aptal' demişti. Bu 'aşırı' hareketin sebebini ise ünlü astrolog en ince detayına kadar açıkladı. Meğerse bu hareketin de arkasında yatan bir sebep varmış!
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Aramızda Kanye West'i duymayan yoktur iye düşünüyoruz. Kendisi son zamanların en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi.
Eşi Bianca Censori ile sık sık magazin objektifine yansıyan West, hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde ilginç bir olayla gündeme gelmişti.
Bianca Censori ile olan özel hayatıyla ilgili kendisine soru yönelten paparazziye saldıran Kanye West, sadece saldırmakla kalmamış...
Akabinde de "Bana aptalca şeylerle gelme." ifadelerini kullanmıştı.
Bu skandal olayın ardından başarılı şarkıcı Kanye West, hayranları da dahil olmak üzere birçok kişiden tepki almıştı.
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Vücut dili okuma alanında uzman bir astrolog ise Kanye West'in bu davranışlarını yorumladı ve ortaya ciddi anlamda ilginç şeyler çıktı.
"Tasarımcının gazetecinin sorularına hızlı ve öfkeli yanıtı, en ilişkisel tüm elementler olan su elementine ait, romantik ve sevgi dolu bir Tarot kartı olan Kupa Şövalyesi kartı ile simgelenmektedir."
"Bu, evlilik, bağlılık ve aşk kartıdır. Bu, Kanye'nin kendini harika bir eş, karısına sadık ve korumacı olduğu anlamına gelir. Kanye, bir muhabirin kendisinin eşine olan bağlılığını sorguladığını ve onun mutlu olup olmadığını sorduğunu hissettiğinde, bu onda bir öfke patlaması yarattı."
Astrolog, Kanye West'in bu soru karşısında şaşırdığını çünkü "herkesin onun sadık ve ilgili bir eş olduğunu görebileceğini, bu yüzden muhabirin kötü niyetle sorduğunu düşündüğünü ve buna tepki gösterdiğini" söyledi.
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