Bianca Censori'yle Alakalı Soru Soran Paparazzilere Saldıran Kanye West'in Davranışının Sebebi Ortaya Çıktı

Geçtiğimiz günlerde kendisine Bianca Censori ile ilgili soru yöneltilen Kanye West, soruyu soran kişiye saldırmış ve 'aptal' demişti. Bu 'aşırı' hareketin sebebini ise ünlü astrolog en ince detayına kadar açıkladı. Meğerse bu hareketin de arkasında yatan bir sebep varmış!

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