Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Kylie Jenner'ın Suratındaki Şişkinlik ve Yaşlı Görünümün Sebebini Uzman Doktorlar Açıkladı

Kylie Jenner'ın Suratındaki Şişkinlik ve Yaşlı Görünümün Sebebini Uzman Doktorlar Açıkladı

Kylie Jenner
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
31.01.2024 - 21:21

Ünlü model Kylie Jenner'ın son dönemde sosyal medya paylaşımlarında dikkat çeken yüzündeki şişkinlik ve yaşlı görünümün ardındaki sır perdesi, nihayet uzman doktorlar tarafından aralandı.

Kaynak: https://www.thesun.co.uk/fabulous/255...
İçeriğin Devamı Aşağıda

Ünlü model Kylie Jenner, geçtiğimiz günlerde yüzündeki ilginç değişimle gündeme gelmişti hatırlarsanız.

Ünlü model Kylie Jenner, geçtiğimiz günlerde yüzündeki ilginç değişimle gündeme gelmişti hatırlarsanız.

Kullanıcılar, Jenner'ın dolgularının ve geçirdiği operasyonların onu yaşından daha büyük gösterdiğini dile getirmişti.

Kullanıcılar, Jenner'ın dolgularının ve geçirdiği operasyonların onu yaşından daha büyük gösterdiğini dile getirmişti.

Burada bahsetmiştik:

Kylie Jenner'ın son haline de bazı doktorlardan açıklamalar geldi: Dr. Zimri, 26 yaşındaki Jenner'ın dolgu yaptırırkenki seçimlerine dikkat etmesi gerektiğini ve bu operasyonlarla ilgilenenlerin de dikkatli olması gerektiğini söyledi.

Kylie Jenner'ın son haline de bazı doktorlardan açıklamalar geldi: Dr. Zimri, 26 yaşındaki Jenner'ın dolgu yaptırırkenki seçimlerine dikkat etmesi gerektiğini ve bu operasyonlarla ilgilenenlerin de dikkatli olması gerektiğini söyledi.

"Kylie Jenner, çok rahat fark edilebilen göz altı dolgusuna sahip gibi görünüyor."

"Kylie Jenner, çok rahat fark edilebilen göz altı dolgusuna sahip gibi görünüyor."

'Göz altı çevresi çok az yağa sahiptir. Bu nedenle de incedir. Yaşlandıkça ve kolajen azaldıkça daha da belirgin hale gelir.'

"Bu kısma dolgu yaptırmak isteyenler göz için kullanılanlar haricinde kullanılan dolguları tercih etmemelidir. Bunun yanı sıra aşırıya da kaçmamalıdır. Yoksa bu durum şişkin ve kötü bir görünüme yol açabilir."

"Bu kısma dolgu yaptırmak isteyenler göz için kullanılanlar haricinde kullanılan dolguları tercih etmemelidir. Bunun yanı sıra aşırıya da kaçmamalıdır. Yoksa bu durum şişkin ve kötü bir görünüme yol açabilir."

Dolgunun suyu çekme özelliği, aslında cildin nem dengesini korumak ve taze bir görünüm sağlamak için oldukça önemli. Ancak bu süreç doğru yönetilmezse, tam bir estetik felakete dönüşebilir. Dolgunun yüzeyine çok yakın bir şekilde enjekte edilmesi, suyun cilt altında birikmesine ve dolayısıyla şişkin bir görünüme yol açabilir.

İçeriğin Devamı Aşağıda

"Göz altı dolgusunun amacı, çukur veya gömülü bölgeleri ele almak, koyu halkaların ve torbaların görünümünü azaltmaktır," diye belirtti.

"Göz altı dolgusunun amacı, çukur veya gömülü bölgeleri ele almak, koyu halkaların ve torbaların görünümünü azaltmaktır," diye belirtti.

Eğer göz altı dolgusu sizin için uygun bir seçenek gibi görünüyorsa, bu konuda uzmanlaşmış profesyoneller tarafından uygulandığında 'genellikle güvenli' olduğunu belirtmekte fayda var. Ancak unutmayın, her estetik işlem gibi, göz altı dolgusu da potansiyel riskler ve yan etkiler içerebilir.

Bu riskler arasında morluklar, şişlikler, yumrular ve enfeksiyonlar bulunur. Daha nadir görülen, ancak daha ciddi problemler arasında ise kan damarının tıkanması ve doku ölümüne yol açabilme veya hatta körlüğe neden olabilme riski bulunmaktadır.

Bu riskler arasında morluklar, şişlikler, yumrular ve enfeksiyonlar bulunur. Daha nadir görülen, ancak daha ciddi problemler arasında ise kan damarının tıkanması ve doku ölümüne yol açabilme veya hatta körlüğe neden olabilme riski bulunmaktadır.

Bu nedenle, göz altı dolgusu gibi estetik işlemleri yaptırmadan önce iyi bir araştırma yapmanız ve konusunda uzman bir profesyonel bulmanız oldukça önemlidir.

Bu yüzden, göz altı dolgusu gibi işlemler konusunda bilinçli bir karar vermek için tüm potansiyel riskleri ve yan etkileri göz önünde bulundurmanız gerektiğini unutmayın.

Bu yüzden, göz altı dolgusu gibi işlemler konusunda bilinçli bir karar vermek için tüm potansiyel riskleri ve yan etkileri göz önünde bulundurmanız gerektiğini unutmayın.

Güzelliğinizi korumak ve hatta artırmak için atacağınız bu adımlar, sizin sağlığınızı ve güvenliğinizi riske atmayacak şekilde atılmalıdır.

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın