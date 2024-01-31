Kylie Jenner'ın Suratındaki Şişkinlik ve Yaşlı Görünümün Sebebini Uzman Doktorlar Açıkladı
Kylie Jenner'ın Suratındaki Şişkinlik ve Yaşlı Görünümün Sebebini Uzman Doktorlar Açıkladı
Kaynak: https://www.thesun.co.uk/fabulous/255...
Ünlü model Kylie Jenner'ın son dönemde sosyal medya paylaşımlarında dikkat çeken yüzündeki şişkinlik ve yaşlı görünümün ardındaki sır perdesi, nihayet uzman doktorlar tarafından aralandı.
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Ünlü model Kylie Jenner, geçtiğimiz günlerde yüzündeki ilginç değişimle gündeme gelmişti hatırlarsanız.
Kullanıcılar, Jenner'ın dolgularının ve geçirdiği operasyonların onu yaşından daha büyük gösterdiğini dile getirmişti.
Kylie Jenner'ın son haline de bazı doktorlardan açıklamalar geldi: Dr. Zimri, 26 yaşındaki Jenner'ın dolgu yaptırırkenki seçimlerine dikkat etmesi gerektiğini ve bu operasyonlarla ilgilenenlerin de dikkatli olması gerektiğini söyledi.
"Kylie Jenner, çok rahat fark edilebilen göz altı dolgusuna sahip gibi görünüyor."
"Bu kısma dolgu yaptırmak isteyenler göz için kullanılanlar haricinde kullanılan dolguları tercih etmemelidir. Bunun yanı sıra aşırıya da kaçmamalıdır. Yoksa bu durum şişkin ve kötü bir görünüme yol açabilir."
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"Göz altı dolgusunun amacı, çukur veya gömülü bölgeleri ele almak, koyu halkaların ve torbaların görünümünü azaltmaktır," diye belirtti.
Bu riskler arasında morluklar, şişlikler, yumrular ve enfeksiyonlar bulunur. Daha nadir görülen, ancak daha ciddi problemler arasında ise kan damarının tıkanması ve doku ölümüne yol açabilme veya hatta körlüğe neden olabilme riski bulunmaktadır.
Bu yüzden, göz altı dolgusu gibi işlemler konusunda bilinçli bir karar vermek için tüm potansiyel riskleri ve yan etkileri göz önünde bulundurmanız gerektiğini unutmayın.
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