Kylie Jenner'ın Suratındaki Şişkinlik ve Yaşlı Görünümün Sebebini Uzman Doktorlar Açıkladı

Eğer göz altı dolgusu sizin için uygun bir seçenek gibi görünüyorsa, bu konuda uzmanlaşmış profesyoneller tarafından uygulandığında 'genellikle güvenli' olduğunu belirtmekte fayda var. Ancak unutmayın, her estetik işlem gibi, göz altı dolgusu da potansiyel riskler ve yan etkiler içerebilir.